Giá vàng hôm nay 15/12 trên thị trường quốc tế tụt giảm trong bối cảnh giới đầu tư đánh cược Fed không chỉ giảm mua trái phiếu mà sẽ đẩy nhanh việc tăng lãi suất.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 15/12, giá vàng 9999 hôm nay giảm 100 nghìn đồng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h35' ngày 15/12, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 60,75 triệu đồng/lượng 61,45 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 60,80 triệu đồng/lượng 61,50 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 60,80 triệu đồng/lượng 61,52 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 60,80 triệu đồng/lượng 61,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h35' ngày 15/12

Kết thúc phiên giao dịch 14/12, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,60 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,62 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,70 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,63 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h35' sáng 15/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.772,8 USD/ounce, giảm 4,2 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.773,3 USD/ounce, giảm 4,7 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 14/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.777 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.778 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 14/12 thấp hơn khoảng 6,0% (113 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 11,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/12.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tụt giảm trong bối cảnh giới đầu tư đánh cược Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) không chỉ giảm mua trái phiếu mà sẽ đẩy nhanh việc tăng lãi suất.

Giá vàng hôm nay 15/12: Vàng tụt giảm

Theo đó, nhiều chuyên gia tin rằng, Fed sẽ sớm tăng lãi suất, bắt đầu vào khoảng tháng 1-2 năm sau. Lãi suất sẽ tăng lên mức khoảng 1,5% vào cuối năm sau, so với mức 0-0,25% như hiện nay.

Với kỳ vọng như hiện tại, các loại tài sản có độ rủi ro như cổ phiếu sẽ giảm giá mạnh. Đồng USD sẽ tăng giá và vàng giảm.

Theo kế hoạch Fed sẽ có cuộc họp vào ngày 15/12. Trong cuộc họp này, gần như chắc chắn Fed sẽ tiếp tục tuyên bố về kế hoạch cắt giảm thêm quy mô Chương trình nới lỏng định lượng (QE).

Dự báo giá vàng

Thị trường đang đón đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để biết quan điểm của ngân hàng này đối với vấn đề lạm phát và lãi suất.

Vàng được xem là biện pháp phòng trừ rủi ro lạm phát, nhưng lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi này.

V. Minh