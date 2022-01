Giá vàng ít biến động trong bối cảnh biến động lạm phát Mỹ năm 2022 sẽ phụ thuộc nhiều vào các quyết sách mà Fed đưa ra trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 17/1, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 50 nghìn đồng ở chiều bán so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h35' ngày 17/1, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 60,95 triệu đồng/lượng 61,60 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 61 triệu đồng/lượng 61,60 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 61,05 triệu đồng/lượng 61,67 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 61,05 triệu đồng/lượng 61,65 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h35' ngày 17/1

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/1, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,6 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 61 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 61,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,72 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 61,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h35' sáng 17/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.815,4 USD/ounce, giảm 10,2 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.812,4 USD/ounce, giảm 14,5 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giao dịch ở mức 1.825,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2022 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.826,9 USD/ounce.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 của Mỹ đã tăng 7% so với cùng kỳ 2020. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/1982. Bộ Thương mại Mỹ tiết lộ doanh số bán lẻ trong tháng 12 của nền kinh tế hàng đầu thế giới đã lao dốc nhiều hơn dự báo của giới quan sát. Doanh số bán lẻ trong tháng 12 tại Mỹ đã lao dốc 1,9% so với tháng liền trước. Mức giảm được Dow Jones dự báo chỉ là 0,1%.

USD hướng đến tuần giảm giá lớn nhất trong 8 tháng khi các nhà đầu tư cắt giảm các vị thế mua và cho rằng ở thời điểm hiện tại, một số đợt tăng lãi suất trong năm nay đã được định giá đầy đủ. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tuột dốc sau khi đạt đỉnh cao nhất trong hai năm.

Số liệu lạm phát nói trên cho thấy lạm phát cao của Mỹ có khả năng kéo dài đến năm 2022 và cao hơn mục tiêu hàng năm 2% của Fed. Các nhà phân tích thị trường cho rằng Fed có khả năng tăng cường thúc đẩy chương trình giảm bớt mua tài sản và thắt chặt định lượng.

Dự báo giá vàng

Theo ông Philip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, vàng đang đóng vai trò như một vật giữ chỗ trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư cho đến khi xu hướng của nền kinh tế trở nên rõ ràng.

Nhưng dữ liệu kinh tế yếu đi có thể gây ra tình trạng bán tháo trên các thị trường khác hoặc khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kiềm chế kỳ vọng tăng lãi suất và vàng sẽ gặp khó khăn hơn.

Nhà môi giới hàng hóa cao cấp Bob Haberkorn của RJO Futures cho biết: "Vàng có cơ hội bứt phá cao hơn vào tuần tới. Cổ phiếu sẽ mạnh hơn, đẩy vàng tăng trở lại qua mức 1.830 USD”.

Bảo Anh