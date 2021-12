Giá vàng hôm nay 17/12 trên thị trường quốc tế tăng mạnh sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra những tín hiệu chính sách rõ ràng nhưng chậm hơn nhiều nước khác.

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h30' ngày 17/12, giá vàng 9999 tăng 150 nghìn đồng so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 60,90 triệu đồng/lượng 61,60 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 60,90 triệu đồng/lượng 61,60 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 61,05 triệu đồng/lượng 61,77 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 61,05 triệu đồng/lượng 61,75 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h30' ngày 17/12

Mở cửa thị trường ngày 17/12, giá vàng 9999 hôm nay tăng 50 nghìn đồng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h35' ngày 17/12, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 60,85 triệu đồng/lượng 61,55 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 60,85 triệu đồng/lượng 61,55 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 60,90 triệu đồng/lượng 61,62 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 60,90 triệu đồng/lượng 61,60 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h35' ngày 17/12

Kết thúc phiên giao dịch 16/12, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 60,75 triệu đồng/lượng - 61,45 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 60,85 triệu đồng/lượng - 61,57 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 60,75 triệu đồng/lượng - 61,45 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 60,85 triệu đồng/lượng - 61,58 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h35' sáng 17/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.801,4 USD/ounce, tăng 14,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.800,3 USD/ounce, tăng 12,3 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng quốc tế

Đêm 16/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.787 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.788 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 16/12 thấp hơn khoảng 5,7% (108 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 11,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 16/12.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra những tín hiệu chính sách rõ ràng nhưng chậm hơn nhiều nước khác.

Giá vàng hôm nay 17/12: Mỹ hành động chậm, vàng tăng mạnh

Vàng tăng mạnh sau khi Fed thừa nhận lạm phát gia tăng. Một đồng USD suy yếu cũng giúp đẩy giá mặt hàng kim loại quý đi lên.

Đồng USD quay đầu giảm sau khi những tín hiệu chính sách của Fed trở nên rõ ràng hơn cho dù theo hướng thắt chặt tiền tệ.

Mặc dù công bố kế hoạch siết van tiền tệ nhưng Fed chậm hơn ngân hàng trung ương nhiều nước. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm. GDP của nước Anh trong quý IV được dự báo ở mức 0,5%, trong khi lạm phát có thể đạt đỉnh ở mức 6% vào tháng 4 tới.

Vàng tăng bất chấp giới đầu tư vẫn đổ tiền vào các loại tài sản có độ rủi ro cao như cổ phiếu.

Vàng tăng còn do sức cầu đối với vàng vật chất tăng mạnh khi một số nước vào cao điểm tiêu thụ vàng.

Cơn sốt đám cưới chạy dịch khiến nhập khẩu vàng của Ấn Độ vọt lên đỉnh nhiều năm. Nhập khẩu vàng của quốc gia này đạt mức kỷ lục. Tính từ giữa tháng 11 đến nay, khoảng 2,5 triệu đám cưới đã diễn ra, chiếm khoảng 25% tổng số đám cưới dự kiễn diễn ra trong năm 2021 ở Ấn Độ. Cơn sốt đám cưới bắt đầu sau khi chính phủ nới lỏng một số hạn chế về việc tụ tập đông người.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới vượt 1.780 USD/ounce trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố sẽ dần dần thắt chặt cung tiền ra nền kinh tế. Fed cho biết sẽ đẩy nhanh quá trình giảm mua trái phiếu hằng tháng. Trong đó, Fed đã giảm mua tài sản khoảng 15 tỷ USD trong tháng 11 và sẽ nâng mức giảm lên 30 tỷ USD trong tháng 12.

Trong các dự báo kinh tế mới của mình, Fed dự báo lạm phát sẽ ở mức 2,6% trong năm tới, so với mức 2,2% được dự báo vào tháng 9. Áp lực lạm phát gia tăng đã thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng, khi một số nhà đầu tư coi nó như hàng rào chống lại lạm phát cao hơn.

Một số nhà phân tích cho rằng giá vàng sẽ được nâng đỡ bởi lạm phát trong năm 2022.

V. Minh