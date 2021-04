Giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng theo tuần mạnh nhất từ đầu năm đến nay nhờ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và giá đồng USD.

Giá vàng trong nước

Chốt phiên cuối tuần 17/4, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,55 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,08 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,47 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 55,45 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước tiếp tục một tuần tăng giá. Đầu tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 54,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Như vậy, giá vàng đã tăng 200 nghìn đồng/lượng (mua vào) và 350 nghìn đồng/lượng (bán ra).

Ngày 14/4, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức: 54,98 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,38 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 54,97 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,39 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay

Sang phiên 15/4, giá vàng mở cửa điều chỉnh giảm nhẹ. Giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức: 54,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,34 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 54,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,27 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng lấy lại sức mạnh đảo chiều tăng ngày 16/4. Giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức: 55,10 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,50 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 55,10 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,50 triệu đồng/lượng (bán ra).

Mở cửa thị trường ngày 17/4, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,55 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100 nghìn đồng chiều mua vào so với ngày hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,08 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,47 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 55,45 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng giao kỳ hạn tại sàn giao dịch COMEX của thị trường New York (Mỹ) tăng 13,4 USD, hay 0,8%, và đóng cửa phiên ở mức 1.780 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 2% - mức tăng mạnh nhất theo tuần kể từ 18/12/2020.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh do đồng USD sụt giảm và giá dầu tăng mạnh, trong khi các thị trường chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều.

Đồng bạc xanh suy yếu nhanh sau bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với định hướng ngân hàng trung ương này sẵn sàng để lạm phát tăng cao hơn đang hỗ trợ cho giá vàng.

Đồng USD có xu hướng giảm khá rõ ràng trong thời gian gần đây. Sự hồi phục kinh tế Mỹ và nỗi lo lạm phát gia tăng đang gây áp lực lên đồng tiền này.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong tháng 3 tăng 0,6% so với tháng 2 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, chỉ số giá nhà sản xuất PPI cũng tăng cao hơn dự báo. Cả 2 chỉ số này cho thấy lạm phát Mỹ đang tăng cao hơn so với kỳ vọng.

Trong khi đó, thâm hụt ngân sách của Mỹ cao nhất từ trước tới nay. Trong 6 tháng đầu tài khóa 2021 (tới cuối tháng 3) của Mỹ đạt 1.700 tỷ USD, tăng 130% so với mức thâm hụt 743 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa trước. Trong tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD nhằm hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết, nền kinh tế Mỹ đang ở "điểm uốn" của mô hình hồi phục kinh tế hình chữ U. Điều này cũng đồng nghĩa với kỳ vọng lạm phát và lượng việc làm tuyển dụng sẽ tăng tốc trong những tháng tới.

Dự báo giá vàng

Trong vài tháng gần đây, việc dự báo giá vàng được xem là khó khăn. Việc chi tiêu mạnh khiến lạm phát tăng. Đồng USD sẽ đi xuống và vàng theo đó sẽ đi lên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vàng đã giảm giá do lợi tức trái phiếu Mỹ tăng.

Theo Lukman Otunuga, nhà phân tích cấp cao tại FXTM, vàng tiếp tục hưởng lợi nhờ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, đồng bạc xanh yếu đi và tình trạng lây nhiễm COVID-19 ngày càng tồi tệ hơn ở châu Âu.

Chuyên gia này nhận định, nếu lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đi xuống và đồng USD vẫn yếu đi trong tuần tới, giá vàng có thể tăng lên ngưỡng 1.800 USD/ounce.

Suki Cooper, một nhà phân tích tại Standard Chartered cho biết sự phục hồi của Trung Quốc và Ấn Độ là "rất quan trọng trong việc thiết lập sàn cho vàng và sẽ ngăn giá giảm thêm trong những tháng tới".

Về dài hạn, vàng vẫn được dự báo tăng giá. Sự suy giảm của vàng chỉ được coi là tạm thời và là một sự điều chỉnh nhỏ, trong xu hướng tăng giá dài hơn.

Bảo Anh