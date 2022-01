Giá vàng hôm nay 19/1 trên thị trường quốc tế biến động dữ dội trong bối cảnh chứng khoán Mỹ tụt giảm trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên đỉnh 2 năm.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 19/1, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại TP.HCM giảm 30 nghìn đồng ở chiều bán so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h35' ngày 19/1, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 61,10 triệu đồng/lượng 61,72 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 61,10 triệu đồng/lượng 61,70 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 61,10 triệu đồng/lượng 61,60 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 61 triệu đồng/lượng 61,60 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h35' ngày 19/1

Kết thúc phiên giao dịch 18/1, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 61,10 triệu đồng/lượng - 61,72 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 61,10 triệu đồng/lượng - 61,73 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 61,05 triệu đồng/lượng - 61,65 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,65 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h35' sáng 19/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.812,9 USD/ounce, tăng 2,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.813,2 USD/ounce, tăng 2,2 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 18/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.810 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.811 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 18/1 thấp hơn khoảng 4,5% (85 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 18/1.

Giá vàng hôm nay 19/1: Lợi suất trái phiếu tăng mạnh, vàng biến động dữ dội

Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động dữ dội trong bối cảnh chứng khoán Mỹ tụt giảm trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên đỉnh 2 năm.

Vàng giảm khá mạnh, có lúc về sát ngưỡng 1.800 USD/ounce ngay sau khi thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến một đợt bán tháo khi giới đầu tư tin rằng cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ và có tới 4 lần tăng lãi suất trong năm 2022.

Lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 2 năm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên mức 1,82%/năm do triển vọng lãi suất tiền gửi cao hơn và lạm phát kéo dài. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng lên 1,04%, mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 2/2020.

Lợi tức trái phiếu tăng gây áp lực lớn tới vàng.

Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý được hỗ trợ bởi đà sụt giảm của chứng khoán Mỹ cũng như nỗi lo ngại về lạm phát.

Trước đó, Fed hạ lãi suất xuống gần bằng 0 kể từ tháng 3/2020. Nhưng gần đây, NHTW Mỹ phát tín hiệu sẽ tăng lãi suất. Hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ vượt 1% vào tháng 12, trái ngược hoàn toàn so với những dự báo trước đó.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng phát tín hiệu tăng lãi suất sau khi cân nhắc tình trạng lạm phát.

Dự báo giá vàng

Vàng được dự báo giảm trong ngắn hạn khi mà lợi tức trái phiếu Mỹ lên cao.

Dù vậy, vàng vẫn được hỗ trợ mạnh ở ngưỡng 1.800 USD/ounce.

Giới đầu tư hiện chờ tín hiệu từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn ra trong hai ngày 25-26/1 sau khi NHTW Mỹ hàm ý có thể bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3 để kìm lạm phát.

V. Minh