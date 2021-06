Giá vàng hôm nay 2/6 trên thị trường quốc tế tiếp tục xu hướng đi lên và đang ở đỉnh 5 tháng do giới đầu tư lo ngại lạm phát gia tăng. Giá trong nước tiến dần tới ngưỡng 58 triệu đồng.

Giá vàng trong nước

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 1/6 đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội tăng mạnh giá vàng 9999 ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Kết thúc phiên giao dịch 1/6, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức: 56,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,65 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 56,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,67 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 56,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,65 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,68 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới

Đêm 1/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.908 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.909 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 1/6 cao hơn khoảng 25,4% (386 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 1/6.

Một số báo cáo cho thấy, các quỹ ETF vàng hút thêm nhiều tiền trong vài tuần vừa qua.

Một số chuyên gia cho rằng, cần chuẩn bị cho một cú sốc lạm phát mang tính chu kỳ. Lạm phát ngoài dự kiến là một rủi ro với nhiều nhà đầu tư, những người có thể đã ít đầu tư vào các tài sản thực và các tài sản nhạy cảm với lạm phát khác.

Sở dĩ lo ngại về lạm phát tăng cao là bởi sức cầu tăng mạnh sau đại dịch trong khi đó nguồn cung bị thắt chặt. Nền kinh tế thế giới vẫn bị đứt gãy bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Khu vực eurozone vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 5 tăng 2% so với cùng kỳ, cao hơn so với mức tăng 1,6% trong tháng 4. Mức tăng trong tháng 5 cao hơn so với ước tính của các chuyên gia.

Dự báo giá vàng

Trên Kitco, CEO của U.S. Global Investors Frank Holmes khuyến nghị các nhà đầu tư nên nắm giữ tiền điện tử, vàng và bất động sản để bảo vệ tài sản của mình. Ông cho rằng, lạm phát đang được tính thấp hơn nhiều so với thực tế và nếu được tính bằng các phương pháp truyền thống thì có thể lên tới 12%. Holmes cho rằng chính phủ Mỹ và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang cố gắng nói giảm lạm phát xuống bởi vì sự hồi phục kinh tế vẫn mong manh.

Theo Holmes, giá vàng có thể sẽ lên tới 4.000 USD/ounce trong vòng 3 năm tới, tức hơn gấp đôi so với mức hiện tại.

Vàng tăng còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng mạnh lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi, ở mức quanh 68 USD/thùng.

V. Minh