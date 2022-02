Giá vàng hôm nay 22/2 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá trong khi vàng trong nước tăng mạnh vượt qua mốc 63,5 triệu đồng/lượng. Vàng đã tăng 2,1 triệu đồng/lượng tính từ đầu năm tới nay.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 22/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 200 nghìn đồng ở chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 8h30' ngày 22/2, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 63 triệu đồng/lượng 63,62 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 63 triệu đồng/lượng 63,60 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 62,65 triệu đồng/lượng 63,35 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 62,60 triệu đồng/lượng 63,40 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h30' ngày 22/2

Kết thúc phiên giao dịch 21/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 62,80 triệu đồng/lượng - 63,42 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 62,80 triệu đồng/lượng - 63,43 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 62,45 triệu đồng/lượng - 63,30 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 62,50 triệu đồng/lượng - 63,40 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h30' sáng 22/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.909,6 USD/ounce, tăng 12,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.911,2 USD/ounce, tăng 13,2 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 21/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.897 USD/ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.898 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 21/2 cao hơn khoảng 0,1% (2 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 9,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21/2.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục treo ở mức cao nhất trong nhiều tháng trong khi giá vàng trong nước tăng mạnh và lên gần ngưỡng 63,5 triệu đồng/lượng. Vàng đã tăng 2,1 triệu đồng/lượng tính từ đầu năm tới nay.

Giá vàng tăng trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm kênh ẩn náu gia tăng khi mà bất ổn địa chính trị lên cao ở nhiều khu vực. Căng thẳng Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cho dù các bên tích cực với các nỗ lực ngoại giao.

Nếu một hành động quân sự được tiến hành thì sức hấp dẫn của mặt hàng kim loại quý sẽ gia tăng như một công cụ bảo toàn tài sản.

Vàng thế giới hạ nhiệt đôi chút sau khi có tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí có một cuộc gặp thượng đỉnh để tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine. Diễn biến này hé mở một lối thoát cho cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất ở châu Âu trong vòng nhiều thập kỷ.

Giá vàng thế giới biến động trong vùng từ 1.895-1.910 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 6 và có thể còn tăng cao hơn nữa không chỉ vì căng thẳng Nga-Ukraine mà còn sự hỗ trợ từ vấn đề lạm phát.

Hiện tại, Mỹ vẫn đang đối mặt với mức lạm phát cao nhất trong 40 năm qua, ở mức 7,5%. Nhiều nước khác cũng ghi nhận giá cả hàng hóa dịch vụ tăng nhanh trong nhiều tháng qua.

Nỗi lo lạm phát thúc đẩy giới đầu tư rút tiền khỏi khỏi thị trường chứng khoán và tiền ảo. Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) gần đây có dấu hiệu mất kiểm soát về lạm phát. Biến động khó lường trên thị trường năng lượng cũng gây thêm áp lực cho nước Mỹ.

Dự báo giá vàng

Vàng hiện là một công cụ bảo toàn tài sản cho giới đầu tư. Vàng được dự báo có thể còn cao hơn nữa với phạm vi kháng cự quan trọng từ 1.903 đến 1.923 USD/ ounce.

Trên Kitco, đại diện Phoenix Futures and Options LLC dự báo giá vàng thế giới được hỗ trợ mạnh ở mức 1.881 USD/ounce và gặp kháng cự ở vùng 1.919-1.922 USD/ounce.

Sau một thời gian dài tăng liên tục, vàng đã ghi nhận xu hướng tăng dài hạn với tín hiệu rõ ràng nhất là hình thành các mức đáy cao hơn.

Dù vậy, giá vàng cần chinh phục thành công mức cao nhất năm 2011 ở quanh 1915 USD/ounce. Bên cạnh đó, vàng sẽ bứt tốc khi thị trường tài chính biến động, với khả năng như chứng khoán giảm sâu hay thị trường tiền ảo sụt giảm.

V. Minh