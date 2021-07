Giá vàng hôm nay 22/7 trên thị trường quốc tế giảm khá nhanh trong bối cảnh thị trường thiếu thông tin hỗ trợ mới.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 21/7, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Tại Hà Nội:

Doji Hà Nội: 56,80 triệu đồng/lượng - 57,50 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 56,80 triệu đồng/lượng - 57,47 triệu đồng/lượng

Tại TP. Hồ Chí Minh

Doji TP.HCM: 56,75 triệu đồng/lượng - 57,50 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM:56,80 triệu đồng/lượng - 57,48 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Đêm 21/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.797 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.800 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 21/7 thấp hơn khoảng 5,7% (108 USD/ounce) so với cuối năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 6,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21/7.

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm khá nhanh trong bối cảnh thị trường thiếu thông tin hỗ trợ mới. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi những diễn biến đáng lo ngại của đại dịch Covid-19.

Giá vàng hôm nay: giảm.

Đồng USD treo ở mức cao nhất trong 3 tháng rưỡi cũng là yếu tố gây áp lực lên vàng.

Tuy nhiên, với tình hình bất ổn như hiện nay, vàng được dự báo vẫn còn cơ hội tăng giá.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo thế giới có thể sớm chứng kiến sự gia tăng của các biến thể virus SAR-CoV-2 dễ lây lan và nguy hiểm hơn so với biến thể Delta hiện nay. Cũng theo WHO, càng nhiều biến thể thì càng có nhiều khả năng một trong số chúng có thể kháng các loại vaccine đang có, khiến công cuộc nghiên cứu phải bắt đầu lại từ đầu.

Chứng khoán châu Á kết thúc phiên 21/7 trong tình trạng trái chiều, khi những lạc quan về nền kinh tế toàn cầu cùng lo ngại về đại dịch Covid-19 đều tác động tới nhà đầu tư.

Giới đầu tư lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, bên cạnh việc Chính phủ Trung Quốc siết chặt kiểm soát đối với các công ty công nghệ.

Trong những tuần gần đây, sự tự tin của nhà đầu tư đã bị đánh gục khi số ca mắc Covid-19 leo thang trên toàn thế giới đã buộc nhiều chính phủ phải áp đặt lại các biện pháp hạn chế mới.

Điều này đã tạo thêm rủi ro cho triển vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới đang đứng trước áp lực tăng giá của đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, nhưng vàng vẫn thiếu sự hấp dẫn giới đầu tư. Các công ty sản xuất kinh doanh liên tiếp báo lãi khủng trong nửa đầu năm 2020, khiến cho thị trường xoa tan tâm lý e ngại là dịch bệnh sẽ làm các nền kinh tế suy yếu.

Theo các chuyên gia, nếu thị trường nhiều tin xấu về vấn đề Covid-19 và chứng khoán giảm điểm, vàng sẽ trở thành nơi trú ẩn an toàn.

V. Minh