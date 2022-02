Giá vàng hôm nay 23/2 trên thị trường quốc tế tiếp tục treo ở mức cao quanh đỉnh 8 tháng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Ukraine lên cao. Giới đầu tư theo dõi động thái tiếp theo tại khu vực.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 23/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 100 nghìn đồng ở chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 8h30' ngày 23/2, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 63,1 triệu đồng/lượng 63,72 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 63,1 triệu đồng/lượng 63,70 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 62,95 triệu đồng/lượng 63,65 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 62,80 triệu đồng/lượng 63,70 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h30' ngày 23/2

Kết thúc phiên giao dịch 22/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 63,00 triệu đồng/lượng - 63,62 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 63,00 triệu đồng/lượng - 63,63 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 62,95 triệu đồng/lượng - 63,65 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 62,75 triệu đồng/lượng - 63,65 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h30' sáng 23/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.898,9 USD/ounce, giảm 4,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.901,6 USD/ounce, giảm 3,2 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 22/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.903 USD/ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.905 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 22/2 cao hơn khoảng 0,4% (8 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 9,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 22/2.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục treo ở mức cao quanh đỉnh 8 tháng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Ukraine lên cao. Giới đầu tư theo dõi động thái tiếp theo tại khu vực.

Vàng được hỗ trợ bởi sức cầu như một loại tài sản trú bão và các phân tích kỹ thuật theo xu hướng đi lên.

Giá vàng hôm nay 23/2: Theo dõi động thái tiếp theo tại Ukraine, vàng treo trên đỉnh 8 tháng

Vàng được hỗ trợ mạnh sau động thái Nga đưa quân vào hai vùng ly khai của Ukraine. Mỹ và phương Tây đưa ra trừng phạt mới lên Nga, bao gồm việc Đức ngừng cấp phép tuyến đường ống dầu quan trọng tới Nga.

Phía Mỹ cho biết, Nga hiện có 190 nghìn quân ở biên giới với Ukraine. Căng thẳng Nga-Ukraine được xem là chưa sớm kết thúc và là yếu tố tác động lên các thị trường, trong đó có thị trường vàng.

Dự báo giá vàng

Phân tích kỹ thuật cho thấy, giá vàng có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo là đỉnh cao 1.922 USD/ounce xác lập hồi tháng 5/2021. Trong khi đó, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng là 1.850 USD/ounce.

Trái ngược với phần lớn dự báo cho rằng vàng sẽ tăng giá nhờ căng thẳng địa chính trị và lạm phát cao, Ngân hàng UBS lại cho rằng, sức mạnh của vàng chỉ là ngắn hạn và giá vàng sẽ giảm xuống 1.600 USD vào cuối năm.

Vàng được cho là sẽ chịu tác động của các chính sách tiền tệ của các nước, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo UBS, vàng đã tăng đáng kể từ mức 1.800 USD ghi nhận hồi đầu tháng 2 lên mức trên 1.900 USD/ounce như hiện tại.

Vàng tăng gần đây chủ yếu do căng thẳng leo thang ở Ukraine đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng có một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Mỹ và châu Âu đã có những lệnh trừng phạt ban đầu.

Theo UBS, trong tương lai, thị trường vàng dự kiến ​​sẽ quay trở lại tập trung vào các động lực vĩ ​​mô như tỷ giá thực, chính sách của Fed cũng như triển vọng tăng trưởng. Giá vàng sẽ giảm xuống 1.600 USD/ounce vào cuối năm nay.

V. Minh