Giá vàng hôm nay 23/9 trên thị trường thế giới không còn giảm mạnh như phiên liền trước. Tuy nhiên, giới đầu tư lo ngại đợt điều chỉnh lần này có thể khá sâu khi mà chứng khoán toàn cầu bị bán tháo.

Giá vàng trong nước

Tính tới 8h30 sáng 23/9, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức: 55,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,10 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 150 nghìn đồng ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 55,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,17 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch 22/9.

Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,18 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới

Tới 8h30 sáng 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.903 USD/ounce (tương đương 53,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí). Giá vàng giao tháng 12 năm 2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.904 USD/ounce.

Đêm 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.913 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.918 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 22/9 cao hơn khoảng 25,8% (392 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với trong nước tính tới cuối giờ chiều 22/9.

Giá vàng trên thị trường quốc tế chùng lại, không còn giảm mạnh như phiên liền trước. Tuy nhiên, giới đầu tư lo ngại đợt điều chỉnh lần này có thể khá sâu khi mà chứng khoán toàn cầu bị bán tháo.

Giá vàng chịu áp lực giảm trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới bị bán tháo. Các chuyên gia nhận định cơn bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ kéo dài và thậm chí còn tồi tệ hơn.

Tại châu Á, các thị trường chứng khoán khu vực này tiếp tục giảm trong phiên 22/9 bởi các nhà đầu tư lo ngại về đợt bùng phát mới của đại dịch Covid-19 tại châu Âu và khả năng Mỹ trì hoãn gói kích thích kinh tế bổ sung.

Triển vọng nhiều nền kinh tế trên thế giới khá u ám do đại dịch Covid vẫn bất chưa được khống chế. Nhiều chuyên gia cho rằng, không thấy có bất kỳ tin tức tích cực nào trong thời gian tới để các thị trường chứng khoán phục hồi trở lại.

Mỹ ghi nhận hơn 200.000 ca tử vong vì Covid-19, trong khi đó nước Anh thông báo sẽ tái áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Dịch bệnh được cho là có thể còn bùng phát tiếp ở Mỹ khi mùa cúm sắp tới. Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson thông báo ông sẽ tái áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Giá vàng hôm nay: chùng lại.

Vàng chịu áp lực giảm còn do đồng USD bước vào tuần mới với mức cao nhất trong sáu tuần.

Dự báo giá vàng

Theo một dự báo của Credit Suisse, vàng sẽ biến động mạnh trong thời gian tới. Giá vàng có thể sụt giảm xuống tới ngưỡng 1.765 USD/ounce trước khi tăng trở lại và lên ngưỡng 2.300 USD/ounce.

Theo Credit Suisse, vàng giảm mạnh và trong 1-2 phiên gần đây đã xuống dưới ngưỡng 1.900 USD/ounce do cổ phiếu bị bán tháo trên diện rộng. Theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 1.897 USD/ounce.

Tuy nhiên, theo Credit Suisse xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn còn trong bối cảnh đồng USD nằm trong xu hướng giảm, lợi tức thực của trái phiếu chính phủ ở mức thấp. Dù vậy, xu hướng trong ngắn hạn đối với mặt hàng kim loại quý vẫn là điều chỉnh giảm.

Về dài hạn, đồng bạc xanh được dự báo sẽ không duy trì được mức này do một số yếu tố bất lợi. Đồng được dự báo có thể sẽ giảm khoảng 5% so với mức hiện tại. Đồng USD và nền kinh tế Mỹ đang đứng trước những trở ngại, do đó sự lên giá của đồng tiền này có thể mất đà vào đầu năm 2021.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 22/9 đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội giảm giá vàng 9999 khoảng 250-400 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Kết thúc phiên giao dịch 22/9, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức: 55,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 55,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,17 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,18 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh