Giá vàng hôm nay 25/11 trên thị trường quốc tế đứng ở mức thấp sau khi sụt giảm trong vài phiên gần đây.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 25/11, giá vàng 9999 tăng 50 nghìn đồng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h35' ngày 25/11, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 59,35 triệu đồng/lượng 60,20 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 59,40 triệu đồng/lượng 60,10 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 59,45 triệu đồng/lượng 60,17 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 59,45 triệu đồng/lượng 60,15 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h35' ngày 25/11

Kết thúc phiên giao dịch 24/11, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 59,45 triệu đồng/lượng - 60,15 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 59,40 triệu đồng/lượng – 60,12 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 59,30 triệu đồng/lượng - 60,10 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 59,40 triệu đồng/lượng - 60,13 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h35' sáng 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.793,1 USD/ounce, tăng 6,9 USD/ounce so với đêm qua. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.794,1 USD/ounce, tăng 7,9 USD/ounce so với đêm qua.

Biến động giá vàng quốc tế.

Đêm 24/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.785 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.787 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 24/11 thấp hơn khoảng 5,8% (110 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 9,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 24/11.

Vàng đứng ở mức thấp trong bối cảnh đồng USD tiếp tục tăng mạnh bất chấp nước Mỹ công bố tăng trưởng kinh tế thất vọng.

Giá vàng hôm nay 25/11: Dừng ở mức thấp sau cú sụt giảm

Theo Bộ Thương mại Mỹ, kinh tế nước này tăng 2,1% trong quý III, thấp hơn so với mức dự báo 2,2%. Báo cáo cũng lưu ý rằng đại dịch Covid tiếp tục ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh trên khắp nước này.

Mức tăng GDP chậm trong quý III phản ánh tác động kinh tế tiếp tục của đại dịch Covid-19. Các trường hợp Covid-19 bùng phát trở lại dẫn đến những hạn chế mới và sự chậm trễ trong việc mở cửa trở lại các cơ sở ở một số vùng của nước Mỹ.

Trước đó, vàng giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đề cử ông Jerome Powell vào cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thêm một nhiệm kỳ. Việc ông Powell tiếp tục giữ vị trí này làm dấy lên đồn đoán trên thị trường rằng Fed có thể đẩy nhanh kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ, bao gồm cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng nhanh hơn nâng lãi suất sớm hơn, để ứng phó với lạm phát.

Dự báo giá vàng

Vàng neo dưới ngưỡng quan trọng 1.800 USD/ounce do lợi suất trái phiếu Mỹ giảm nhẹ. Đồng USD tăng mạnh khiến kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Mặc dù giảm nhưng theo nhiều chuyên gia, lãi suất thực vẫn ở mức âm và sự không chắc chắn về dịch Covid-19 vẫn là yếu tố hỗ trợ cho vàng.

Lượng vàng dự trữ tại SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới tăng thêm 0,6% lên 991 tấn trong phiên vừa qua.

