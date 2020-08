Giá vàng hôm nay 27/8 trên thị trường thế giới tiếp tục chuỗi ngày giảm trong bối cảnh khu vực sản xuất của Mỹ bất ngờ ghi nhận kết quả tích cực, cao hơn so với kỳ vọng. Đồng USD tăng khá mạnh trở lại.

Đêm 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.907 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.913 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 26/8 cao hơn khoảng 25,4% (386 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 26/8.

Vàng thế giới tiếp tục chuỗi ngày giảm trong bối cảnh khu vực sản xuất của Mỹ bất ngờ ghi nhận kết quả tích cực, cao hơn so với kỳ vọng. Đồng USD tăng khá mạnh trở lại.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, các đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ trong tháng 7 tăng thêm 11,2%, tương đương tăng thêm 23,2 tỷ USD, so với mức tăng 7,7% trong tháng 6. Tốc độ tăng trong tháng 7 cao hơn rất nhiều so với mức kỳ vọng 4,4% được đưa ra bởi nhiều tổ chức.

Số liệu tích cực trong lĩnh vực sản xuất cũng giúp đẩy đồng USD tăng giá và qua đó tác động tiêu cực lên mặt hàng vàng.

Vàng giảm giá còn do giới đầu tư đánh cược vào các loại tài sản rủi ro, trong đó có chứng khoán, trong bối cảnh thị trường đón nhận những thông tin tích cực về vaccine phòng Covid-19 và những tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung.

Thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh cao kỷ lục mới trong các phiên gần đây.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra tuyên bố hy vọng về sự phát triển của vaccine Covid và việc phân phối vaccine trên toàn thế giới. WHO có sáng kiến nhằm hợp tác với các nhà sản xuất vaccine để cung cấp khả năng tiếp cận công bằng trên toàn thế giới đối với vaccine an toàn và hiệu quả, đã được cấp phép và phê duyệt.

Việc tiếp cận bình đẳng với vaccine được cho là chìa khóa để đánh bại virus và mở đường cho việc phục hồi sau đại dịch. Nó làm rấy lên hy vọng về sự hồi phục nhanh chóng của nền kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, cuộc điện đàm Mỹ-Trung hồi đầu tuần và những cam kết của 2 bên về việc thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 cũng là yếu tố tích cực đối với nền kinh tế thế giới.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 26/8 đa số các cửa hàng vàng giảm giá vàng 9999 bớt 100-150 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Kết thúc phiên giao dịch 26/8, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 55,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 54,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh