Giá vàng thế giới theo sát diễn biến của khủng hoảng Ukraine và kỳ họp tháng 3 của Fed đang đến gần.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 28/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội tăng 550 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 250 nghìn đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 8h30' ngày 28/2, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,1 triệu đồng/lượng 66,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,1 triệu đồng/lượng 66 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 64,1 triệu đồng/lượng 65,60 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65 triệu đồng/lượng 66 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h30' ngày 28/2

Kết thúc phiên giao dịch 27/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC Hà Nội: 64,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 65,77 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC TP.HCM: 64,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,75 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 64,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,6 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 64,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,6 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng hôm nay

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h50' sáng 28/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.912,6 USD/ounce, tăng 9,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.913,2 USD/ounce, tăng 13,1 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.903,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2022 trên sàn Comex New York tăng 15,9 USD lên 1.926,3 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng 12,95 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng từ chỗ bị chi phối bởi triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát, tuần này quay ngoắt sang bị chi phối hoàn toàn bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khiến nhà đầu tư ồ ạt rời khỏi các tài sản rủi ro cao để tìm tới tài sản an toàn, trong đó có vàng.

Chi tiêu tiêu dùng, vốn chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế Mỹ, đã tăng 2,1% trong tháng Một sau khi giảm 0,8% trong tháng 12 năm ngoái. Sau khi được điều chỉnh theo lạm phát, chi tiêu tiêu dùng tăng 1,5% trong tháng Một sau khi giảm 1,3% trong tháng trước đó.

Chi tiêu tiêu dùng gia tăng bất chấp chỉ số niềm tin tiêu dùng, do Đại học Michigan công bố ngày 25/2, đã giảm xuống 62,8 điểm trong tháng Hai, thấp hơn mức 67,2 diểm trong tháng Một và cũng là mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua.

Theo số liệu của Dow Jones Market Data, giá dầu Brent tăng gần 5% trong tuần qua do căng thẳng Nga-Ukraine. Cụ thể, Khép lại cuối tuần 25/2, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Tư ở mức 91,59 USD/thùng, giá dầu Brent Biển Bắc giao là 97,93 USD/thùng; lần lượt tăng 1,5% và 4,7% trong tuần qua.

Số liệu này cho thấy sức mạnh tiềm ẩn có thể giúp nền kinh tế Mỹ duy trì đà tăng trưởng khi Fed bắt đầu nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát, cũng như bảo vệ nền kinh tế lớn nhất thế giới này trước tác động từ căng thẳng Nga-Ukraine.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát của Kitco News, 15 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia có 6 người, tương đương 40%, dự báo giá sẽ tăng trong tuần tới; 7 người, tương đương 47%, dự báo giá sẽ giảm; và 2 người dự báo giá đi ngang.

Trong khi đó, 1.001 phiếu khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 710 người dự báo giá sẽ tăng, tương đương 71%; 187 người, tương đương 19%, dự báo giá giảm; và 104 người, tương đương 10%, có ý kiến trung lập.

Adam Button, chiến lược gia tiền tệ trưởng của công ty Forexlive.com, cho biết, trong bối cảnh khủng hoảng, vàng là tài sản trú ẩn an toàn duy nhất mà các nhà đầu tư muốn sở hữu. Vàng cho thấy giá trị là một tài sản quan trọng. Tuy nhiên, do yếu tố tâm lý khiến cho nhu cầu kim loại quý bị giảm nhẹ.

Theo một số nhà phân tích, thay vì tập trung vào sự biến động từng ngày, các nhà đầu tư cần nhìn nhận vàng từ góc độ dài hạn.

Bảo Anh