Giá vàng hôm nay 28/8 trên thị trường thế giới lao dốc sau khi Chủ tịch Fed công bố sự thay đổi lịch sử trong các mục tiêu chính sách.

Đêm 27/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.918 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.934 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 27/8 cao hơn khoảng 26,1% (397 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 27/8.

Vàng thế giới lao dốc sau khi Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell công bố sự thay đổi lịch sử trong các mục tiêu chính sách.

Vàng tụt giảm ngay sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tìm cách để đạt tỷ lệ lạm phát trung bình hàng năm là 2%. Đây là một sự thay đổi lịch sử so với chính sách tiền tệ hiện tại.

Ông Powell cho biết Fed sẽ cho phép có những khoảng thời gian lạm phát tăng nóng để có thể đạt mức trung bình mục tiêu 2%. Ông chủ Fed cũng nhận ra tầm quan trọng của một thị trường lao động mạnh mẽ.

Giá vàng hôm nay: giảm mạnh.

Những tuyên bố của Jerome Powell cũng đồng nghĩa với việc Fed sẵn sàng giữ chính sách tiền tệ siêu lỏng kéo dài thêm nữa để mang lại lợi ích cho tất cả người dân Mỹ.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ ngay lập tức lập các đỉnh cao mới. Và đây cũng là lý do khiến vàng giảm mạnh.

Vàng giảm mạnh con do Mỹ công bố doanh số nhà chờ bán trong tháng 7 vượt dự báo. Chỉ số về doanh số nhà chờ bán trong tháng 7 tăng lên mức 122,1 điểm, so với mức 115,3 điểm trong tháng 6. Doanh số nhà chờ bán tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước bất chấp đại dịch Covid.

Những thông tin tích cực trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 cũng góp phần khiến giá vàng đi xuống.

Công ty dược Moderna của Mỹ vừa công bố vaccine có tác dụng tốt với nhóm bệnh nhân cao tuổi nhất. Theo đó, thử nghiệm của công ty cho thấy, vaccine đã tạo được phản ứng miễn dịch đối với người từ 56 tuổi trở lên. Trước đó, công ty cũng đã công bố vaccine Covid-19 tạo được miễn dịch với người trẻ.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 27/8 đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 9999 thêm 300-450 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Kết thúc phiên giao dịch 27/8, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 55,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,20 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 55,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,32 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh