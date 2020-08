Giá vàng hôm nay 31/8 hưởng lợi từ các mức lãi suất thấp hơn bởi lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng và tạo sức ép lên đồng USD.

Giá vàng trong nước

Tới 14h40' ngày 31/8, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 56,400 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,000 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 56,450 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,240 triệu đồng/lượng (bán ra).

Mở cửa thị trường trong nước ngày 31/8, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 56,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,95 triệu đồng/lượng (bán ra) tăng 650 nghìn đồng so với cuối tuần qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,97 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,95 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới ở thời điểm sáng nay niêm yết ở mức 1.967,5 USD/ounce ở chiều mua vào, bán ra ở mức 1.968,5 USD/ounce.

Tuần qua, thị trường vàng trong nước không có nhiều biến động, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 55-56 triệu đồng/lượng. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tăng 200 nghìn đồng so với cuối tuần qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,92 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,9 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay tăng 380.000 đồng/lượng chiều mua vào và 530.000 đồng/lượng chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua, hiện đứng ở mức 53,91 – 54,81 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 35,7 USD lên 1.964,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9 trên sàn Comex New York tăng 39,3 USD lên 1.961,6 USD/ounce. Mặc dù đi xuống trong hầu hết các phiên giao dịch trong tuần này, song đà tăng ở phiên cuối tuần đã giúp giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong ba tuần qua. Các chuyên gia vẫn dự báo, triển vọng với vàng vẫn khá lạc quan và kim lọại quý này vẫn tiếp tục được xem là lựa chọn trú ẩn an toàn. Theo khảo sát của Wall Street, trong đó tới 12 chuyên gia (80%) dự đoán giá vàng tăng, không ai dự đoán giá vàng giảm và chỉ 3 chuyên gia (20%) dự đoán đi ngang. Trong khi đó, 2.375 phiếu đã được bỏ trong một cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street. Tổng cộng có 1.356 người, tương đương 57%, nhận định giá vàng tăng trong tuần tới. 559 người khác, tương đương 24%, dự đoán vàng giảm, còn lại 460 người tương đương 19%, có ý kiến trung lập. Mặc dù các số liệu kinh tế khởi sắc cũng cho thấy những khó khăn trong ngắn hạn đối với vàng, song môi trường lãi suất thấp và thậm chí rơi xuống vùng âm, đồng USD yếu đi và kỳ vọng về các gói kích thích mới cũng khiến cán cân nghiêng về phía rủi ro sẽ còn tăng, qua đó sẽ còn có lợi cho giá kim loại quý này. Giám đốc giao dịch toàn cầu của Kitco Metals cho rằng bức tranh tổng thể vẫn tích cực với vàng. Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng ít nhất đến 2021 hoặc cho đến khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi. Trong bối cảnh đó, vàng sẽ tăng cao hơn. George Gero, Giám đốc quản lý tại RBC Wealth Management nhận định rằng, vàng tiếp tục được xem là sự lựa chọn trú ẩn an toàn, khi ở đâu nhà đầu tư cũng thấy những mối lo cũ, bao gồm triển vọng kinh tế toàn cầu và đại dịch, kết hợp với những vấn đề mới, chẳng hạn như việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức và cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ". Peter Hug kỳ vọng giá sẽ tăng trên mức 2.000 USD/ounce vào tuần này. Nếu vàng có thể duy trì mức tăng trên mức tâm lý quan trọng đó, nhiều khả năng nó sẽ tăng thêm. "Tuần tới nếu vàng vượt qua mốc 2.000 USD/ounce, đó sẽ là chặng tăng giá tiếp theo của vàng," Hug nhận định. Đông Sơn

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 35,7 USD lên 1.964,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9 trên sàn Comex New York tăng 39,3 USD lên 1.961,6 USD/ounce.

Mặc dù đi xuống trong hầu hết các phiên giao dịch trong tuần này, song đà tăng ở phiên cuối tuần đã giúp giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong ba tuần qua. Các chuyên gia vẫn dự báo, triển vọng với vàng vẫn khá lạc quan và kim lọại quý này vẫn tiếp tục được xem là lựa chọn trú ẩn an toàn.

Theo khảo sát của Wall Street, trong đó tới 12 chuyên gia (80%) dự đoán giá vàng tăng, không ai dự đoán giá vàng giảm và chỉ 3 chuyên gia (20%) dự đoán giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, 2.375 phiếu đã được bỏ trong một cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street. Tổng cộng có 1.356 người, tương đương 57%, nhận định giá vàng tăng trong tuần tới. 559 người khác, tương đương 24%, dự đoán vàng giảm, còn lại 460 người tương đương 19%, có ý kiến trung lập.

Mặc dù các số liệu kinh tế khởi sắc cũng cho thấy những khó khăn trong ngắn hạn đối với vàng, song môi trường lãi suất thấp và thậm chí rơi xuống vùng âm, đồng USD yếu đi và kỳ vọng về các gói kích thích mới cũng khiến cán cân nghiêng về phía rủi ro sẽ còn tăng, qua đó sẽ còn có lợi cho giá kim loại quý này.

Giám đốc giao dịch toàn cầu của Kitco Metals cho rằng bức tranh tổng thể vẫn tích cực với vàng. Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng ít nhất đến 2021 hoặc cho đến khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi. Trong bối cảnh đó, vàng sẽ tăng cao hơn.

George Gero, Giám đốc quản lý tại RBC Wealth Management nhận định rằng, vàng tiếp tục được xem là sự lựa chọn trú ẩn an toàn, khi ở đâu nhà đầu tư cũng thấy những mối lo cũ, bao gồm triển vọng kinh tế toàn cầu và đại dịch, kết hợp với những vấn đề mới, chẳng hạn như việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức và cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ".

Peter Hug kỳ vọng giá sẽ tăng trên mức 2.000 USD/ounce vào tuần này. Nếu vàng có thể duy trì mức tăng trên mức tâm lý quan trọng đó, nhiều khả năng nó sẽ tăng thêm. "Tuần tới nếu vàng vượt qua mốc 2.000 USD/ounce, đó sẽ là chặng tăng giá tiếp theo của vàng," Hug nhận định.

Đông Sơn