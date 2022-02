Thị trường vàng ít biến động trong bối cảnh lo ngại kéo dài về lạm phát và tình hình căng thẳng xung quanh Ukraine.

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h30' sáng 5/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.808,4 USD/ounce, tăng 1,54 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.807,8 USD/ounce, tăng 0,3 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ở mức 1.806,86 USD/ounce. Giá vàng tương lai trên sàn Comex New York tăng 0,2% lên 1.807,50 USD/ounce.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý IV/2021 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020. Con số này vượt khá xa mức tăng trưởng 2,3% trong quý III/2021, cũng như kết quả cuộc khảo sát các chuyên gia kinh tế do hãng tin Reuters tiến hành là 5,5%.

Giá vàng hôm nay

Tính chung cả năm, kinh tế Mỹ tăng trưởng 5,7% - mức cao nhất kể từ năm 1984 tới nay và đảo chiều ấn tượng từ mức giảm sâu nhất trong 74 năm là 3,4% vào năm 2020.

Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết, đối phó với lạm phát sẽ là ưu tiên hàng đầu của Fed, báo hiệu một sự thay đổi trong chính sách tiền tệ vốn đang vận hành như hiện nay.

Nhiều tổ chức dự báo thậm chí cho rằng Fed sẽ nâng lãi suất tới 7 lần trong năm 2022, trong đó sẽ có một số đợt nâng với bước nhảy 0,5% thay vì 0,25%.

Mặc dù vàng được coi là công cụ hữu hiệu để chống lạm phát và rủi ro địa chính trị, song việc Fed tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này.

Dự báo giá vàng

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới cho biết, lượng vàng do họ nắm giữ đã tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 8/2021 vào ngày 31/1.

Nhận định về thị trường vàng, Mike McGlone, chiến lược gia hàng hoá cao cấp của Bloomberg Intelligence, cho rằng khi Fed tăng lãi suất và cắt giảm thanh khoản, vàng sẽ có tiềm năng hàng đầu trong năm nay khi đang hình thành mức giá vững chắc ở vùng 1.700 USD/ounce.

Bên cạnh đó, căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu trú ẩn an toàn và có lợi đối với giá vàng.

Theo Bloomberg, tâm lý trên thị trường đang hỗ trợ cho việc giá vàng phá vỡ ngưỡng 1.900 USD/ounce.

Ngược lại, TD Securities dự báo, thị trường vàng sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút dòng tiền.

Giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước ngày 5/2 vẫn ở mức giá như kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm Tân Sửu. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 61,80 triệu đồng/lượng 62,52 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 61,80 triệu đồng/lượng 62,50 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 61,75 triệu đồng/lượng 62,50 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 61,80 triệu đồng/lượng 62,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h30' ngày 5/2

Kết thúc phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán (30/1), giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC Hà Nội: 61,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 62,52 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC TP.HCM: 61,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,5 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 61,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,5 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 61,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,5 triệu đồng/lượng (bán ra)

Bảo Anh