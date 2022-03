Vàng SJC lập đỉnh mới trong bối cảnh cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraina ngày càng gia tăng, nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 5/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội tăng 50 nghìn đồng ở chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h38' ngày 5/3, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 67,15 triệu đồng/lượng 68,27 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 67,15 triệu đồng/lượng 68,25 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 67 triệu đồng/lượng 68,40 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 67,10 triệu đồng/lượng 68,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h38' ngày 5/3

Kết thúc phiên giao dịch 27/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC Hà Nội: 66,95 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,72 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC TP.HCM: 66,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,7 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,75 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,7 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng quốc tế

Tính tới 9h38' sáng 5/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.972,9 USD/ounce, tăng 36,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.966,6 USD/ounce, tăng 20,7 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 7,8 USD/ounce lên 1.936,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2022 trên sàn Comex New York tăng 13,6 USD lên 1.935,9 USD/ounce.

Thông tin về vụ cháy tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Zaporizhzhia đã khiến giới đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như đồng yen và vàng. Theo Cơ quan các tình trạng khẩn cấp của Ukraine, ngọn lửa bùng phát từ một tòa nhà huấn luyện ở bên ngoài tổ hợp lò phản ứng hạt nhân chính. 40 nhân viên cứu hỏa và 10 đơn vị của nhà máy đã nỗ lực làm việc để dập tắt đám cháy này.

Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã nhắm vào Nga với các biện pháp trừng phạt với quy mô và mức độ nghiêm trọng chưa từng có đối với một nền kinh tế lớn.

Viện Tài chính Quốc tế dự báo nền kinh tế Nga sẽ phải chịu sự suy giảm hai con số trong năm nay, thậm chí còn tồi tệ hơn mức giảm 7,8% trong năm khủng hoảng kinh tế 2009.

Khủng hoảng ở Ukraine trùng với thời điểm rủi ro cao khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và các ngân hàng trung ương khác đang có ý định tăng lãi suất.

Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ ngày 3/3 công bố báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm 18.000, xuống 215.000 trong tuần kết thúc ngày 26/2.

Dự báo giá vàng

Adam Slater, nhà kinh tế hàng đầu tại Oxford Economics cho biết: “Việc ngăn chặn sự leo thang của xung đột ảnh hưởng tới Mỹ, Trung Quốc và hầu hết các quốc gia mới nổi nên được hạn chế”. Ông dự đoán GDP toàn cầu chỉ giảm 0,2% trong năm nay.

Đại diện Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu cho biết, giá vàng trong nước tăng theo chiều thế giới. Vì vậy, nhà đầu tư và người dân nên cân nhắc trước khi giao dịch và thường xuyên theo dõi giá vàng trên các kênh chính thống để có quyết định đúng đắn.

Bảo Anh