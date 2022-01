Giá vàng hôm nay 6/1 trên thị trường quốc tế bất ngờ quay đầu tăng mạnh khi mà đồng USD giảm trong bối cảnh Mỹ công bố thông tin tích cực về thị trường lao động.

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h30' ngày 6/1, giá vàng 9999 của SJC giảm 150 nghìn đồng so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 60,85 triệu đồng/lượng 61,45 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 60,90 triệu đồng/lượng 61,50 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 60,80 triệu đồng/lượng 61,52 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 60,80 triệu đồng/lượng 61,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h30' ngày 6/1

Mở cửa thị trường ngày 6/1, giá vàng 9999 hôm nay giảm 50 nghìn đồng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h35' ngày 6/1, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 60,90 triệu đồng/lượng 61,55 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 60,90 triệu đồng/lượng 61,50 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 60,95 triệu đồng/lượng 61,67 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 60,95 triệu đồng/lượng 61,65 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h35' ngày 6/1

Kết thúc phiên giao dịch 5/1, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,60 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 61,00 triệu đồng/lượng - 61,72 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,50 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 61,00 triệu đồng/lượng - 61,73 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h35' sáng 6/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.809,6 USD/ounce, giảm 11,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.810,9 USD/ounce, giảm 11,1 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng quốc tế

Đêm 5/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.821 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.822 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 5/1 thấp hơn khoảng 3,9% (74 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 5/1.

Giá vàng trên thị trường quốc tế quay đầu tăng mạnh khi mà đồng USD giảm trong bối cảnh Mỹ công bố thông tin tích cực về thị trường lao động.

Giá vàng hôm nay 6/1: Đón tin tốt, vàng bất ngờ tăng mạnh

Vàng tăng ngay sau khi ADP công bố số việc làm trong khu vực tư nhân tăng mạnh thêm 807 nghìn việc làm trong tháng 12, cao hơn nhiều so với mức dự báo 400 nghìn việc làm. Trong tháng 11, con số tăng là 505 nghìn việc làm.

Thông tin này ngay lập tức khiến giới đầu tư nghiêng về khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thêm cơ sở để thắt chặt chính sách tiền tệ, trong đó có khả năng đẩy mạnh việc giảm mua trái phiếu và tăng lãi suất.

Đây là thông tin tích cực đối với đồng USD. Tuy nhiên, đồng bạc xanh lại giảm so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác. Trong khi đó, đồng euro tăng mạnh.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang lo ngại nhất vấn đề lạm phát. ECB đặt mục tiêu giữ lạm phát ở mức 2%. Tuy nhiên, mức lạm phát hiện tại của khu vực này tinh đến cuối tháng 9 là 4,9%, cao hơn so với mức 4,1% tính trong tháng 10. Đây là mức lạm phát theo năm cao nhất kể từ 1991.

Euro tăng giá sau khi ECB tuyên bố ngân hàng này sẽ chấm dứt chương trình nới lỏng định lượng khẩn cấp vì đại dịch ngay trong tháng 3 tới.

Dự báo giá vàng

Vàng hiện chịu áp lực từ khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, nhu cầu nắm giữ vàng có xu hướng tăng lên mạnh mẽ. Giới đầu tư phòng ngừa rủi ro tăng lên khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trên toàn cầu do biến chủng Omicron. Nước Mỹ vừa lập kỷ lục thế giới với hơn 1 triệu ca nhiễm mới trong một ngày.

Ảnh hưởng của biến chủng Omicron sẽ tập trung vào lạm phát và sự phục hồi của nền kinh tế.

Nỗi lo lạm phát được cho không chỉ là nhất thời và hậu quả của lạm phát với nền kinh tế toàn cầu sẽ đáng sợ hơn những gì mà nhiều đánh giá đưa ra gần đây.

Vàng còn được hưởng lợi từ những căng thẳng ở biên giới Ukraine và sự bất ổn ở thị trường bất động sản của Trung Quốc.

V. Minh