Thị trường vàng trong nước tăng mạnh ngay phiên đầu tiên mở cửa sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Giá vàng trong nước đã lên mức đỉnh 63 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 7/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h30' ngày 7/2, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 62,45 triệu đồng/lượng 63,17 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 62,45 triệu đồng/lượng 63,15 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 62,20 triệu đồng/lượng 63,15 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 62,20 triệu đồng/lượng 63,20 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h30' ngày 7/2

Kết thúc phiên giao dịch 6/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC Hà Nội: 61,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 62,52 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC TP.HCM: 61,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,5 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 62,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 62,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h30' sáng 7/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.808,9 USD/ounce, tăng 2,04 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.810,1 USD/ounce, tăng 2,6 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ở mức 1.806,86 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao trên sàn Comex New York tăng 0,2% lên 1.807,50 USD/ounce.

Kết thúc tuần, thị trường vàng tăng 1,2%, mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 12/11/2021.

Giá vàng trong nước tăng mạnh

Vàng tăng trở lại trong bối cảnh USD suy yếu và dầu cũng giảm mạnh. Giá Bitcoin giảm sốc cũng hỗ trợ giá vàng tăng lên. Ngoài ra vàng cũng được hỗ trợ bởi những bất ổn trên nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới và sự bất ổn địa chính trị ở nhiều nơi. Theo các nhà phân tích, lạm phát và lãi suất âm thực tế sẽ tiếp tục thúc đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed đã giữ nguyên mức lãi suất cơ bản từ 0% đến 0,25%, mức được thiết lập vào tháng 3/2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát. Theo nhận định của Fed, các chỉ số về hoạt động kinh tế và việc làm tiếp tục được củng cố.

Bắt đầu từ tháng 2/2022, FOMC sẽ tăng lượng nắm giữ chứng khoán kho bạc lên ít nhất 20 tỷ USD mỗi tháng và chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp lên ít nhất 10 tỷ USD/tháng.

Theo các dự báo được công bố vào tháng 12/2021, đa số các thành viên FOMC dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất ba lần trong năm 2022, sau khi lạm phát tăng cao hơn kỳ vọng.

Dự báo giá vàng

Theo kết quả khảo sát về giá vàng trong tuần này, trên Wall street có 17 nhà phân tích tham gia, 5 người (tương đương 29%) dự báo giá vàng sẽ tăng. Đây là một trong rất ít tuần lượng chuyên gia nhận định vàng tăng giá ít như vậy. Trong khi đó, có đến 35% số phiếu cho rằng giá vàng sẽ giảm. Số còn lại dự báo giá vàng sẽ ít biến động.

Còn kết quả khảo sát trên Main Street cho thấy, 385 người được hỏi (tương đương 56%) cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 152 người (tương đương 22%) lại dự báo vàng giảm. Số còn lại (146 người) nhận định vàng sẽ không có thay đổi nhiều so với tuần trước.

Theo khảo sát mới đây của Hiệp hội Thị trường Vàng bạc London (LBMA), hầu hết các nhà phân tích đều nhận định giá vàng thế giới ổn định và giao dịch ở quanh ngưỡng quanh 1.801,9 USD / ounce trong năm 2022 với biên độ dao động là 780 USD.

Trong bối cảnh giá vàng trong nước vẫn neo ở mức cao, cộng thêm với các biến động từ tình hình kinh tế, chính trị cũng như dịch bệnh trên thế giới, vàng vẫn kênh nơi trú ẩn an toàn cho nhiều nhà đầu tư trong năm 2022. Thorsten Polleit, kinh tế trưởng của Degussa, cho rằng khả năng giá vàng có thể đẩy lên mức 2.280 USD/ounce.

Bảo Anh