Vàng liên tiếp lập đỉnh mới trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine sẽ tiếp tục hỗ trợ triển vọng cho giá kim loại quý này tăng cao hơn nữa.

Giá vàng trong nước

Lúc 9h38' ngày 7/3, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 69,60 triệu đồng/lượng 71,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 69,60 triệu đồng/lượng 71 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 69,40 triệu đồng/lượng 70,80 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 69,20 triệu đồng/lượng 70,80 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h38' ngày 7/3

Biểu đồ giá vàng SJC

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC Hà Nội: 68 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,32 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC TP.HCM: 68 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,30 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 67,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,3 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 68 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,5 triệu đồng/lượng (bán ra)

Biểu đồ giá vàng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h09' hôm nay (ngày 7/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.994,4 USD/ounce, tăng 19,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 5 trên sàn Comex New York ở mức 2.003,2 USD/ounce, tăng 29,1 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 7,8 USD/ounce lên 1.972,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2022 trên sàn Comex New York tăng 13,6 USD lên 1.973,9 USD/ounce. Vàng chỉ còn cách ngưỡng 2.000 USD/ounce khoảng 27 USD/ounce.

Tình hình tại Ukraine đang là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư. Giới chuyên gia nhận định, giá vàng tăng hay giảm giá vàng thời gian tới phụ thuộc lớn vào diễn biến và hành động của hai nước.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo căng thẳng Nga - Ukraine vốn đã gây những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt, với giá dầu lên tới gần 120 USD/thùng, làm gia tăng lạm phát trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn đang chật vật phục hồi từ đại dịch.

IMF cảnh báo "nếu xung đột leo thang, thiệt hại kinh tế sẽ càng nghiêm trọng hơn", khi các cú sốc về giá cả hàng hóa sẽ gây tác động trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với các hộ gia đình nghèo. Các biện pháp trừng phạt "chưa từng có" nhằm vào Nga cũng sẽ tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát của Phố Wall, 100% các nhà đầu tư đều dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Trong khi đó, trong cuộc khảo sát giá vàng trực tuyến với 1.013 phiếu phản hồi cũng cho thấy, 714/1.013 ý kiến (tương đương với tỷ lệ 70%) kì vọng vàng sẽ tăng giá vào tuần tới. 166/1.013 người khác (tương đương 16%) dự báo giá vàng giảm trở lại. 113/1.013 ý kiến còn lại (tỷ lệ 13%) có góc nhìn trung lập về giá vàng trong ngắn hạn.

Darin Newsom, Chủ tịch của Darin Newsom Analysis nhận địn, đà bứt phá của vàng thật ấn tượng với những gì diễn ra trên thế giới, việc vàng tăng giá hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố tâm lý mà không hề tính đến các nguyên tắc cơ bản của thị trường hay các phân tích kỹ thuật.

Sean Lusk, Giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại của Walsh Trading, nhận định, mục tiêu chiếm lĩnh ban đầu của vàng sẽ là 2010 USD/ounce. Nếu giá vàng không thể lên tới 2.000 USD/oz trong môi trường có quá nhiều rủi ro và không chắc chắn như thế này, khó có thể dự đoán trước điều gì.

Bảo Anh