Giá vàng thế giới giảm nhẹ về mức 1.760 USD/ounce do chịu áp lực từ thị trường chứng khoán Mỹ và lợi suất trái phiếu cùng tăng.

Giá vàng trong nước

Biểu đồ giá vàng trong nước

Chốt phiên giao dịch 8/10, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 56,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 57,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,87 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 57,85 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 8 USD xuống 1.755,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 11 trên sàn Comex New tăng 1,4 USD lên 1.760 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giá vàng SJC trong nước hơn 8,8 triệu đồng/lượng.

Biến động giá vàng thế giới.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh trong tuần trước khi chương trình trợ cấp thất nghiệp tăng cường kết thúc. Tổng số người Mỹ lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 326.000 người trong tuần kết thúc ngày 02/10, thấp hơn con số dự báo 345.000 và giảm so với mức 364.000 người của tuần trước đó.

Chủ tịch Fed Jerome Powell hồi tháng trước cho rằng các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này đã thảo luận về việc bắt đầu giảm lượng mua tài sản hàng tháng bắt đầu từ tháng 11 tới, với điều kiện báo cáo việc làm tháng Chín tích cực.

Bộ Tài chính Mỹ ước tính rằng đến ngày 18/10 tới, nếu Quốc hội Mỹ không nâng hạn mức vay nợ hiện đang là 28.400 tỷ USD của Chính phủ thì nước này sẽ bị vỡ nợ, gây ra hậu quả thảm khốc đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới và thị trường toàn cầu.

Giá vàng hôm nay

Dự báo giá vàng

Theo Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, diễn biến giá vàng phụ thuộc vào báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ. Một số nhà đầu tư ở châu Á đã mua vàng để phòng ngừa rủi ro về một kết quả bất ngờ từ báo cáo của Bộ Lao động Mỹ. Theo ông đánh giá, nếu số việc làm mà nền kinh tế Mỹ mới tạo thêm trong tháng Chín vừa qua trên 500.000, vàng có khả năng tiếp tục xu hướng

Trong khi đó, Carsten Menke, nhà phân tích của ngân hàng Julius Baer (Thụy Sỹ) nhận định, những bất ổn liên quan đến chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng không phải là yếu tố làm chệch hướng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Do đó không có lý do nào để các nhà đầu tư tìm đến vàng như là “nơi trú ẩn” an toàn.

Jim Wyckoff, nhà phân tích của chuyên trang về thị trường vàng Kitco Metals có trụ sở tại Canada nhận định, báo cáo trên đã giúp thúc đẩy đà tăng của lợi suất trái phiếu và gây sức ép lên vàng.

Hải An