Từ ngày 18 - 20/12/2020, Tập đoàn Sun Group tổ chức chuỗi sự kiện tri ân “Welcome Christmas - Welcome Home” tại Nam Phú Quốc. Điểm nhấn là sự kiện trải nghiệm “Nam đảo Ngọc - 360 độ trải nghiệm - 360 độ cảm xúc” kết hợp “Khai trương đại cảnh Noel tại quảng trường âm nhạc Melodia Sun Premier Village Kem Beach Resort” với nhiều hoạt động thú vị như: check - in cùng nhân tượng, vẽ chân dung truyền thần, nhận quà từ ông già Noel, thưởng thức ẩm thực… Trong đó, đại cảnh Noel sẽ được mở cửa tự do đến hết ngày 31/12/2020.