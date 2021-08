Trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh, VietinBank triển khai Gói giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp mùa dịch Covid-19” chung tay với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định kinh doanh.

Theo đó, gói giải pháp của VietinBank hướng đến 3 mục tiêu chính là: Hỗ trợ doanh nghiệp về mặt tài chính với ưu đãi giảm lãi suất cho vay tới 1%/năm và miễn/giảm tới 20 loại phí giao dịch; Đồng hành cùng khách hàng 24/7, cung cấp sản phẩm ngân hàng số giao dịch online mọi lúc mọi nơi với tốc độ xử lý giao dịch cao; Bảo vệ khách hàng bằng công nghệ bảo mật tiên tiến, hàng đầu.

Ngay đầu quý III/2021, VietinBank đã tích cực gia tăng các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, cụ thể VietinBank đã giảm lãi suất cho vay tối đa 1,0%/năm đối với các khoản dư nợ hiện hữu và giải ngân mới của khách hàng. Tính đến hết 30/6, VietinBank đã hỗ trợ giảm lãi suất cho gần 3.500 khách hàng doanh nghiệp với tổng dư nợ được giảm lãi suất hơn 200 nghìn tỷ đồng, tổng số tiền lãi thực đã hạ cho các khách hàng doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ thời điểm dịch bệnh bùng phát đến nay là gần 2.000 tỷ đồng.

VietinBank tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh

Về phí giao dịch, VietinBank đã triển khai 3 chương trình ưu đãi miễn - giảm phí liên tiếp trên phạm vi cả nước với chính sách ưu đãi tới 20 loại phí cho các dịch vụ thường xuyên và thiết yếu đối với doanh nghiệp. Đó là các loại: Phí dịch vụ thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, dịch vụ chuyển tiền, chi lương, nộp thuế, chuyển tiền trên ngân hàng số VietinBank eFAST…

Nhằm đảm bảo các giao dịch của doanh nghiệp không bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngân hàng số dành cho doanh nghiệp VietinBank eFAST cũng liên tục được phát triển gia tăng tiện ích, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm ngân hàng giao dịch 24/7 trên nền tảng số. Điển hình năm 2021 VietinBank eFAST đã thực hiện nâng cấp 2 chức năng Chi lương tự động 24/7, giao dịch kể cả cuối tuần hay ngày lễ, tết; Dịch vụ Chuyển tiền theo file lên tới 5.000 giao dịch/file với tốc độ xử lý 0,02s/giao dịch.

Đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều khách hàng bị cách ly hoặc trụ sở của khách hàng nằm trong khu vực bị phong tỏa theo quy định của các cấp chính quyền, VietinBank đã linh hoạt gia hạn thời gian hoàn trả hồ sơ đối với khách hàng giao dịch giải ngân, giao dịch tiền gửi có kỳ hạn qua kênh fax/email/wetransfer (eFAST). Được vận hành trên một hệ thống bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế 2 năm liền đạt chứng chỉ quốc tế ISO/IEC 27001:2013 do tổ chức TUV NORD của Đức chứng nhận, VietinBank eFAST đảm bảo an toàn bảo mật thông tin và an tâm cho khách hàng khi giao dịch.

Với “Gói giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp mùa dịch Covid-19” mới này, VietinBank hy vọng góp phần chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh; thực hiện thành công “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch an toàn, vừa ổn định sản xuất kinh doanh.

Gia Kỳ