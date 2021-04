Với chỉ 6% quỹ đất có quyền sở hữu lâu dài ở Phú Quốc, các dự án shophouse thuộc quy hoạch này sẽ nắm giữ tương lai BĐS thành phố đảo trong thập kỷ mới.

Săn tìm shophouse sở hữu lâu dài

Giữa những cơn sốt đất khắp 3 miền là sự trở lại của phân khúc “bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng”. Có một dòng sản phẩm đang tạo ra cuộc săn tìm “gắt gao” với các nhà đầu tư giàu tiềm lực tài chính - đó là shophouse sở hữu lâu dài tại Phú Quốc.

Shophouse tại các thành phố biển luôn thu hút giới đầu tư nhờ khả năng sinh lời lý tưởng

Không khó để lý giải sức hút của shophouse tại tâm điểm các thành phố du lịch như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang... bởi chính dòng khách đông đảo, ổn định đã bảo chứng cho sự thành công của bài toán đầu tư, cũng như khả năng kinh doanh đắc lợi của dòng sản phẩm này.

Nhưng khi du lịch mới ở giai đoạn phục hồi, nhà đầu tư có xu hướng “ăn chắc mặc bền” tìm đến sản phẩm vừa có khả năng khai thác kinh doanh vừa có quyền sở hữu lâu dài, đảm bảo tính tích lũy tài sản an toàn và giá trị luôn tăng trưởng theo thời gian khi quỹ đất ngày một thu hẹp lại.

Bởi nếu du lịch tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, nhà đầu tư sẽ hưởng lợi kép từ cả việc kinh doanh/cho thuê kinh doanh lẫn chuyển nhượng kiếm lời khi giá trị các shophouse tăng mạnh.

Báo cáo của Vietnam Report mới đây nhận định, bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng là phân khúc bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, nhưng trong nửa cuối năm 2021, nếu vắc-xin được triển khai trên diện rộng thì có thể phát triển trở lại. Bởi đặc điểm của loại hình này là hoạt động theo mùa vụ, chỉ cần hoạt động trong 6 tháng là có thể vực trở lại và bù cho những tổn thất trong cả năm

Tại Phú Quốc, điểm du lịch hiếm hoi vắng bóng Covid-19 và luôn ổn định lượng khách nội địa suốt thời gian qua, dòng sản phẩm shophouse đã nhanh chóng tìm lại vị thế kể từ đầu 2021 khi hòn đảo này bước vào mùa đẹp nhất trong năm.

Với việc chính phủ cùng doanh nghiệp đồng loạt kích cầu, các tour du lịch đi Phú Quốc dịp trước, trong và sau 30/4, 1/5 liên tiếp được phản ánh đã kín lịch, đồng thời hứa hẹn bùng nổ khi kỳ nghỉ hè của HSSV đến gần.

Hai tháng đầu năm 2021, tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại tỉnh Kiên Giang khoảng 887.215 lượt. Trong số này, phần lớn du khách đến tham quan, du lịch đảo ngọc Phú Quốc với hơn 656.000 lượt khách. Trong khi đó, theo kế hoạch, năm 2021, du lịch Kiên Giang phấn đấu đón 7 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, tăng hơn 34% so với thực hiện năm 2020.

Trước những triển vọng sáng về du lịch đó, các dự án shophouse đa năng nằm tại vị trí đắc địa nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, theo khảo sát, chỉ tại Nam đảo mới có sản phẩm shophouse sở hữu lâu dài, tức nằm trong 6% quỹ đất đã quy hoạch. Song lượng sản phẩm hữu hạn.

Phân khu The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence được chủ đầu tư giới thiệu là dòng shophouse sở hữu lâu dài hiếm hoi tại Phú Quốc

Nam đảo đón hàng “hot”

Đơn cử tại bờ Tây Nam đảo, dự án phức hợp đầu tiên của Phú Quốc Sun Grand City Hillside Residence thuộc thị trấn Địa Trung Hải vừa ra mắt đã gây chú ý mạnh mẽ. Bên cạnh 3 phân khu cao tầng The Sea, The Hill, The Sky, Sun Grand City Hillside Residence của chủ đầu tư Sun Group đem đến dòng shophouse có quyền sở hữu lâu dài tại phân khu The Center.

Nếu Nam Phú Quốc đang dần trở thành tâm điểm mới của TP. Phú Quốc, thị trấn Địa Trung Hải là tâm điểm của Nam đảo thì phân khu The Center chính là tâm mạch của toàn bộ quần thể này. Nhờ đó, không chỉ tiếp cận hàng triệu lượt du khách mỗi năm, The Center tự tin định vị là dự án shophouse có hệ thống tiện ích “khủng” bậc nhất đảo Ngọc với gần 60 tiện ích của toàn khu Địa Trung Hải.

Tiêu biểu là những công trình mang tính biểu tượng như tổ hợp Central Village với tháp đồng hồ cao 75m lấy cảm hứng từ tháp chuông biểu tượng Ý St. Mark's Campanile; Ga đi cáp treo Hòn Thơm - cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới hay Tổ hợp ẩm thực sát biển với các dịch vụ ẩm thực phong cách Địa Trung Hải và một loạt tiểu cảnh đặc sắc khác như con đường gốm sứ, cổng khải hoàn, tàn tích cổng đá Pompeii…

Tương lai kinh doanh sầm uất cả ngày lẫn đêm tại khu shophouse The Center, tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải

Đáng chú ý, song hành cùng tiến độ của shophouse The Center, những tiện ích/dịch vụ với tầm vóc kiến trúc và nghệ thuật hàng đầu khu vực như Show Vortex - Chương trình biểu diễn nghệ thuật bằng công nghệ trình chiếu hiện đại bậc nhất thế giới và Cầu Hôn - dự kiến là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc, đồng thời trở thành biểu tượng du lịch Phú Quốc như Cầu Vàng tại Đà Nẵng - sẽ được Sun Group hoàn thiện trong thời gian tới.

Với nhiều tỷ USD được rót vào Nam Phú Quốc, Sun Group không chỉ kiến tạo các dự án công trình ấn tượng mà còn bồi đắp giá trị văn hóa, nghệ thuật cho vùng đất này bằng chuỗi lễ hội 12 tháng trong năm, thu hút khách và kéo dài thời gian lưu trú; đồng thời “bắt tay” với các thương hiệu vận hành uy tín như JW Marriott, Accor Hotels, Rosewood, Hilton, Sandrago… nhằm nâng tầm chất lượng dịch vụ, “thổi hồn” cho vùng đất. Điều này mở ra tiềm năng kinh doanh vô hạn của các shophouse trong quần thể hệ sinh thái Sun Group.

Ra mắt ở thời điểm vàng khi Phú Quốc lên thành phố, dòng shophouse tại The Center được đánh giá vừa có khả năng kinh doanh dịch vụ du lịch, vừa sở hữu tiềm năng thương mại khi các chuỗi kinh doanh nhượng quyền, chuỗi F&B lần lượt có mặt tại thị trấn Địa Trung Hải phồn hoa. Tương lai nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm ở thành phố đảo cũng sẽ được chắp cánh bởi phương án chiếu sáng toàn khu shophouse The Center do Sun Group thuê tư vấn nước ngoài thiết kế. Với ánh sáng hắt từ chân tường, khe cửa, mọi ngóc ngách để đem đến 1 phong cách chuẩn Ý, khiến cho thị trấn không chỉ đẹp về ban ngày mà còn đầy mê hoặc, quyến rũ về đêm.

