Với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng trở lên tại Ngân hàng Quân Đội (MB) hoặc qua App MBBank, khách hàng sẽ có cơ hội trúng ô tô Audi hoặc xe máy Honda SH cùng nhiều phần quà là tiền mặt.

Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi "Ưu đãi ngập tràn - Xe sang quà đẹp" từ nay tới hết 28/2/2021, với mỗi 10 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng được nhận 1 mã số dự thưởng và được tham gia chương trình quay thưởng hàng tháng/cuối kỳ.

Phần quà đặc biệt cuối chương trình là một voucher mua xe Audi trị giá 1,45 tỷ đồng cho khách hàng may mắn nhất; 30 giải tiền mặt gắn kết trị giá 3 triệu đồng/giải cho các khách hàng tiếp theo. Đặc biệt, giải thưởng tháng sẽ dành 3 voucher mua xe máy Honda SH trị giá 72 triệu đồng/xe dành cho khách hàng may mắn của tháng. 90 giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng/giải dành cho các khách hàng may mắn tham gia chương trình.

Không chỉ vậy, khách hàng tham gia chương trình "Ưu đãi ngập tràn - Xe sang quà đẹp" còn được hưởng thêm các ưu đãi như: Nhận thêm tới 0,2% lãi suất khi gửi tiết kiệm trên App MBBank; nhân đôi số lần xuất hiện của mã số dự thưởng với các kỳ hạn tiết kiệm từ 15 tháng trở lên.

Bên cạnh đó, tất cả khách hàng gửi tiết kiệm tại MB đều được tặng tài khoản số đẹp tứ quý sinh tài, sinh lộc với mong muốn mang lại may mắn và thịnh vượng cho khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng tham khảo tại website: http://www.mbbank.com.vn, ứng dụng App MBBank hoặc liên hệ chi nhánh MB gần nhất và tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 545426.

Xuân Thạch