“Nếu đi cùng nhau, chúng ta sẽ đi xa hơn” là chiến lược quan trọng để Hanwha Life Việt Nam hiện thực hóa tham vọng mang các giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện tới mọi người dân Việt Nam.

Tăng cường hợp tác đối tác

Tuy là thị trường rộng lớn với 96 triệu dân, nhưng số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (BHNT) có hiệu lực (hợp đồng chính) tính đến tháng 10/2021 mới chỉ dừng lại ở con số 13.179.589 hợp đồng. Ước tính tỷ lệ người dân Việt Nam tham gia BHNT khoảng gần 11%, rất khiêm tốn so với tỉ lệ của một số quốc gia trong khu vực là Malaysia (50%) và Singapore (80%). Chưa kể, theo một số thống kê, tỷ lệ tham gia BHNT của người dân Việt Nam chủ yếu tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn, trong khi ở khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, BHNT vẫn còn rất mới mẻ.

Sau chặng đường hơn một thập kỷ “bảo vệ tương lai” cho gần 1 triệu khách hàng Việt, trong đó hầu hết tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn thì trong những năm gần đây, Hanwha Life Việt Nam đang nỗ lực đa dạng kênh phân phối, mở rộng mạng lưới nhằm thực hiện tham vọng mang những giải pháp tài chính toàn diện tới mọi người dân Việt Nam trên khắp cả nước. Để thúc đẩy nhanh tiến trình này, công ty đã và đang bắt tay với nhiều đối tác khác nhau: kênh hợp tác ngân hàng, kênh đại lý truyền thống, kênh đại lý tổ chức, các công ty chăm sóc sức khỏe, các công ty công nghệ...

Mới đây nhất, vào giữa tháng 1, công ty đã ký kết thoả thuận hợp tác với Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) về phân phối sản phẩm bảo hiểm. Sự kiện này đánh dấu một xu hướng mới trong chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối trên thị trường của các doanh nghiệp BHNT, đồng thời giúp Hanwha Life Việt Nam nhanh chóng vươn tới nhóm khách hàng tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhờ mạng lưới hơn 800 cửa hàng cung cấp dịch vụ viễn thông, gần 1.000 bưu cục và hơn 30.000 điểm giao dịch trải rộng trên khắp 63 tỉnh thành toàn quốc của Viettel Post.

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Viettel Post về phân phối sản phẩm bảo hiểm sẽ giúp Hanwha Life Việt Nam nhanh chóng vươn tới nhiều khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành toàn quốc

Chia sẻ về sự kiện, ông Đào Duy Ninh, Phó Tổng giám đốc Phát triển Chiến lược và Kênh phân phối của Hanwha Life Việt Nam cho biết: “Việc hợp tác này không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường BHNT Việt Nam, thông qua việc mở rộng các kênh phân phối để khai thác thị trường lớn 96 triệu dân mới chỉ có hơn 10.5% dân số tham gia BHNT, mà còn mang đến cơ hội phát triển kinh doanh mới của đôi bên và là cơ hội để Hanwha Life Việt Nam cung cấp giải pháp cuộc sống tài chính toàn diện, gia tăng thêm giá trị khác biệt cho khách hàng của Viettel Post trong thời gian tới”.

Được biết, theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ kết hợp các thế mạnh của mỗi bên để cùng mang đến những giải pháp tài chính toàn diện và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Cụ thể, Viettel Post sẽ phân phối các sản phẩm của Hanwha Life Việt Nam, gồm: Bảo hiểm Liên kết đơn vị “LIFE FUN:D - Sống thoả chất”, Bảo hiểm liên kết chung Tôi chọn An yên, An khang Tài lộc; Bảo hiểm Chăm sóc y tế toàn cầu, Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí toàn cầu và các sản phẩm bảo hiểm bảo vệ sức khỏe khác, trên kênh bán hàng trực tiếp và giới thiệu khách hàng.

Nỗ lực kiến tạo các giải pháp bảo vệ tài chính

Song song với chiến lược mở rộng kênh phân phối, đẩy mạnh đầu tư các nền tảng kỹ thuật số, Hanwha Life Việt Nam còn không ngừng kiến tạo những giải pháp bảo vệ toàn diện cho khách hàng tại Việt Nam, đặc biệt là các dịch vụ và giải pháp chăm sóc sức khỏe đang ngày càng được người dân quan tâm.

Nhiều khảo sát thị trường gần đây cho thấy, nhận thức và nhu cầu về BHNT tăng nhanh chóng tại Việt Nam, rõ rệt nhất là sau 2 năm đối mặt với đại dịch Covid-19. Trong thời cuộc bất định, người dân ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ cho bản thân và gia đình trước các rủi ro về tính mạng, đặc biệt là sức khỏe.

Hanwha Life không ngừng kiến tạo những giải pháp bảo vệ toàn diện cho khách hàng tại Việt Nam với các sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính

Nắm bắt được nhu cầu này, trong năm 2021, Hanwha Life Việt Nam đã tập trung phát triển các sản phẩm bảo hiểm bổ sung chăm sóc sức khỏe như Bảo hiểm Chăm sóc y tế toàn cầu, mới đây nhất là Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí toàn cầu. Đặc biệt, sản phẩm “LIFE FUN:D - Sống thoả chất” vừa ra mắt vào cuối năm 2021 với những quyền lợi ưu việt đã được thị trường đón nhận. Khách hàng sẽ được bảo vệ chu toàn đến năm 99 tuổi trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, linh hoạt gia tăng quyền lợi bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ khác như mắc bệnh hiểm nghèo, nằm viện, tai nạn…

Trước đó, Hanwha Life Việt Nam đã cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe tiên tiến, trong đó phải kể đến sản phẩm Bảo hiểm ung thư nâng cao “Hanwha Life - Người bạn đồng hành” - Bảo vệ ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào; Bảo hiểm ung thư vượt trội “Hanwha Life - Người bạn đồng hành (Sẻ chia - Vượt khó); An khang Phúc lộc - Dự phòng tài chính cho những rủi ro sức khỏe, gia đình an sống mỗi ngày; An khang Tài lộc - Kế hoạch tài chính giúp đảm bảo tương lai của bản thân và gia đình,...

Với các giải pháp tài chính toàn diện, mạng lưới phân phối ngày càng rộng khắp, cùng đội ngũ gần 37.000 tư vấn tài chính chuyên nghiệp, được trang bị những công cụ kỹ thuật số tiên tiến, Hanwha Life Việt Nam đang trong tâm thế vững vàng trên hành trình hiện thực hóa những mục tiêu của công ty, cũng như góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của thị trường BHNT trong năm 2022.

Doãn Phong