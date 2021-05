Hòa vào sự sôi động của thị trường BĐS nghỉ dưỡng quý II/2021, dòng sản phẩm The Hill thuộc Sun Grand City Hillside Residence đang vượt trội ở “đường đua” phân khúc căn hộ nhờ những ưu điểm độc đáo “hiếm có khó tìm”.

Tầm nhìn 3 trong 1 tuyệt mỹ

Là mảnh ghép quan trọng của “Thị trấn Địa Trung Hải” - tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hàng đầu do Sun Group kiến tạo, dự án Sun Grand City Hillside Residence ra mắt năm nay đã tạo lực hút mạnh mẽ.

Với 8 tòa cao ốc trên đỉnh đồi, Sun Grand City Hillside Residence là điểm nhấn ấn tượng của thị trường BĐS Phú Quốc trong năm 2021. Trong đó, phân khu The Hill ra mắt đầu tiên đem đến nhiều loại hình căn hộ như studio, dual key, căn hộ 1 - 3 phòng ngủ… công năng đa dạng, linh hoạt trong mục đích sử dụng, từ trải nghiệm sống đa phong cách cho tới kinh doanh lưu trú cao cấp.

Căn hộ The Hill nắm giữ ưu điểm hiếm có, vượt trội so với thị trường Phú Quốc

The Hill sở hữu nhiều ưu điểm điển hình cho căn hộ nghỉ dưỡng như sát biển, gần điểm du lịch biểu tượng (sát ngay ga đi cáp treo Hòn Thơm) lại nằm trong hệ sinh thái đẳng cấp. Nhưng đặc biệt hơn, đây còn là phân khu có 2 tòa tháp cao nhất dự án, nhờ đó hưởng trọn tầm nhìn 3 trong 1 tuyệt đẹp.

Tầm nhìn đầu tiên là biển trời lam ngọc của Nam Phú Quốc, nơi có những bãi biển quyến rũ bậc nhất hành tinh, làn nước xanh trong thấu đáy và những rạn san hô rực rỡ tuyệt đẹp được các tạp chí du lịch quốc tế ca ngợi.

Tầm nhìn thứ 2 là những công trình kiến trúc giàu tính nghệ thuật, đồng thời là những tiện ích đẳng cấp của “Thị trấn Địa Trung Hải” gồm ga đi cáp treo Hòn Thơm với kiến trúc đấu trường La Mã cổ đại; tổ hợp Central Village độc đáo với điểm nhấn Tháp đồng hồ cao 75m đỏ rực, lấy ý tưởng từ biểu tượng St. Mark’s Campanile; những dãy phố thương mại được sơn 9 lớp giả cổ, mang đến nét lãng mạn trứ danh, tái hiện một Amalfi cổ trấn (Italia) xinh đẹp bên bờ biển Nam Phú Quốc…

Sun Grand City Hillside Residence là dự án biểu tượng cho sự vươn cao của Nam Phú Quốc

Chưa dừng lại ở phiên bản “Thị trấn Địa Trung Hải” rực rỡ, thơ mộng đã xuất hiện trong Fashion Voyage 3, sắp tới Sun Group sẽ bổ sung tại đây các công trình, dự án đẳng cấp khác như Cầu Hôn, Show Vortex cùng các lễ hội hấp dẫn quanh năm. Tất thảy những tinh túy của nghệ thuật hay nhịp sống sôi động phồn hoa ấy đều có thể được chiêm ngưỡng từ những ban công sang trọng ở các căn hộ The Hill - Sun Grand City Hillside Residence.

Tầm nhìn thứ 3 là hướng ra phố thị. Bên cạnh không gian dịch vụ, lễ hội, vui chơi giải trí; căn hộ The Hill còn thu trọn vào tầm mắt một đô thị Nam Phú Quốc giàu sức sống, đang đổi thay từng ngày với hình ảnh khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi hay những khu dân cư bản địa giàu sắc màu văn hóa.

Cùng với tầm nhìn “hiếm có khó tìm”, căn hộ The Hill sẽ được nâng tầm đẳng cấp đáng kể khi sở hữu hệ thống tiện ích thời thượng với Sky lounge, bể bơi vô cực cao nhất Phú Quốc (124m), cùng hàng loạt các tiện ích khác như phòng tập gym ngay trong tòa nhà, cảnh quan sân vườn, hệ thống shophouse dưới tòa nhà.

Sức hút từ giá trị bền vững

Căn hộ The Hill đang sở hữu mọi đặc tính hấp dẫn của sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng. Song yếu tố quyết định làm nên sức hút của dòng BĐS này chính là giá trị bền vững của căn hộ The Hill.

Đại diện Sun Group cho biết, giá trị bền vững mà The Hill có được chính là nhờ vào việc Sun Grand City Hillside Residence nói riêng cũng như tổ hợp “Thị trấn Địa Trung Hải” may mắn nằm trong quy hoạch đắt giá để đưa đô thị An Thới phát triển thành đô thị cảng năng động, hiện đại, thịnh vượng, đầu mối kỹ thuật - trung tâm tiếp vận, phi thuế quan, thương mại, du lịch và dịch vụ du lịch như quy hoạch chung đã đề ra.

Căn hộ The Hill giúp định danh tài sản truyền đời cho chủ sở hữu

Cũng theo đại diện Sun Group, các căn hộ có quyền sở hữu lâu dài hiện nay trên thị trường là vô cùng hạn chế. Những căn hộ ở trung tâm thành phố du lịch, sát biển, được sở hữu lâu dài lại càng hiếm hoi hơn. Sự xuất hiện của dòng căn hộ The Hill thuộc Sun Grand City Hillside Residence vì thế tạo nên sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Bởi bất kỳ nhà đầu tư nào cũng mong muốn sở hữu sản phẩm BĐS thời thượng ở thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, mang lại tiềm năng kinh doanh hấp dẫn, trở thành tài sản truyền đời, giúp tăng trưởng giá trị theo thời gian.

Doãn Phong