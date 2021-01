Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) công bố lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 5.818 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2019 và hoàn thành 102,8% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ được kiểm soát chỉ 0,93%.

Vượt năm 2020 nhiều thách thức, HDBank tăng trưởng cao, bền vững và vượt toàn bộ các chỉ tiêu được Đại hội cổ đông giao. Cụ thể, tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 319 nghìn tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 104,5% kế hoạch.

Dư nợ tín dụng tăng 23%, cao gấp gần hai lần mức bình quân toàn ngành. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ được kiểm soát chỉ 0,93%, thuộc nhóm thấp nhất ngành.

Cùng với tăng trưởng về quy mô, HDBank đạt hiệu quả hoạt động tích cực. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.818 tỷ, tăng 15,9% và hoàn thành 102,8% kế hoạch năm 2020. Trong đó lãi từ dịch vụ tăng 51,8% so với cùng kỳ 2019. Mảng kinh doanh bảo hiểm ngay sau khi được tái khởi động đã đạt kết quả rất tích cực. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 20,6% và 1,7%.

Các chỉ tiêu an toàn của HDBank không ngừng được nâng cao. Trong đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát chỉ 24,8% so với mức tối đa theo quy định là 40%. Hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel II) đạt tới 12% so với 8% theo quy định. Ngân hàng là một trong số nhà băng đầu tiên hoàn thành sớm cả 3 trụ cột quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II.

Đặc biệt, năm qua HDBank đã phát hành thành công 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính lớn, uy tín từ châu Âu và trong khu vực, giúp bổ sung vốn cấp hai và tăng cường nguồn lực cho các kế hoạch tăng trưởng cao theo chiến lược đề ra. Cổ phiếu HDB được quan tâm của các nhà đầu tư với thanh khoản cao, hệ số P/E thấp.

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s tiếp tục đánh giá và xếp hạng tín nhiệm HDBank ở mức B1, cùng với đánh giá cao về năng lực vốn, hiệu quả hoạt động và tiềm năng tăng trưởng.

Ngân hàng đã hoàn thành mở mới 22 chi nhánh và phòng giao dịch, nâng quy mô hoạt động lên 308 điểm giao dịch. Hệ thống điểm giao dịch tài chính tiêu dùng của HD Saigon được mở rộng lên hơn 19.500 điểm.

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mang lại những trải nghiệm tốt hơn và phục vụ hiệu quả hơn hàng triệu khách hàng cá nhân trong hệ sinh thái, HDBank phối hợp cùng đơn vị tư vấn quốc tế uy tín xây dựng chiến lược ngân hàng số và ứng dụng các công nghệ 4.0 vào hoạt động.

Trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, HDBank triển khai các gói tín dụng ưu đãi và miễn giảm phí giao dịch nhằm hỗ trợ khách hàng. Song song, công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cán bộ nhân viên và khách hàng tới giao dịch được triển khai kịp thời, hiệu quả. HDBank cũng hỗ trợ cộng đồng với những hành động thiết thực, bao gồm quyên góp 10 tỷ đồng tiền mặt cho chương trình phòng chống dịch Covid-19 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm qua, HDBank được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín như top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất; danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - ASEAN 2020; Giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ nội địa tốt nhất năm 2020”; Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020” trong năm thứ 3 liên tiếp.

Đặc biệt, các chương trình phát triển bền vững, thực thi trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường của HDBank tạo tác động lan tỏa tích cực. HDBank năm thứ 2 liên tiếp vào Top 10 Bảng xếp hạng các doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2020. Ngân hàng cũng được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM lựa chọn vào rổ chỉ số 20 Doanh nghiệp niêm yết phát triển bền vững nhất (VNSI).

Vĩnh Phú