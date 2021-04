Ngày 27/4/2021 Honda Việt Nam (HVN) vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng tại Lễ vinh danh các DN Rồng Vàng năm 2020.

Rồng Vàng là giải thưởng thường niên từ năm 2001, vinh danh những DN có thành tích ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ; áp dụng các giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động đóng góp xã hội, cộng đồng… Giải thưởng cũng nhằm kết nối và phát huy vai trò, sứ mệnh của cơ quan báo chí với các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp; giữa các nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Tại Lễ Vinh danh năm nay, HVN tiếp tục là 1 trong 60 DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt Giải thưởng Rồng Vàng.

Cùng với Danh hiệu Top 22 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam từ kết quả khảo sát “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” do mạng tuyển dụng nhân sự Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam thực hiện trong năm 2020, Giải thưởng Rồng Vàng là kết quả cho sự nỗ lực của Công ty Honda Việt Nam cũng như mạng lưới hệ thống các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) và các Đại lý ô tô Honda trên toàn quốc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ bán hàng cũng như ưu tiên mở rộng các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp cộng đồng.

Trong năm 2020, HVN đã và đang tích cực khẳng định thế mạnh của mình trong lĩnh vực ô tô xe máy bằng việc đưa ra thị trường các sản phẩm ưu việt nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Với việc vận hành 3 nhà máy xe máy với tổng công suất thiết kế 2,5 triệu xe/năm và 1 nhà máy sản xuất ô tô với công suất thiết kế 23.000 xe/năm, HVN hiện đang sản xuất và nhập khẩu để phân phối ra thị trường 30 mẫu xe máy và 6 mẫu xe ô tô thuộc các dòng xe khác nhau, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh đó, HVN cũng không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ sau bán hàng, hướng tới mang đến sự hài lòng vượt trên mong đợi của khách hàng.

Với trách nhiệm của một nhà sản xuất các phương tiện giao thông, trong năm 2020, HVN đã đẩy mạnh công tác phối hợp và mở rộng phạm vi tuyên truyền, đào tạo Lái xe An toàn cho mọi đối tượng người dân cả nước.

Đặc biệt, Honda Việt Nam còn phối hợp với Bộ GDĐT triển khai chương trình giáo dục cấp mầm non Tôi yêu Việt Nam dành cho đối tượng 3 - 5 tuổi năm đầu tiên.

Với nỗ lực trở thành “công ty được xã hội mong đợi”, HVN còn đặc biệt chú trọng đến các hoạt động đóng góp cộng đồng như hỗ trợ phát triển giáo dục và tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Đồng thời, HVN còn là đơn vị tiên phong trong việc nuôi dưỡng và phát triển bộ môn đua xe thể thao tại Việt Nam cũng như đưa vận động viên tham dự các giải đua xe quốc tế.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cũng như đóng góp thiết thực của HVN một lần nữa khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Minh Ngọc