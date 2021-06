Thỏa thuận hợp tác của Alibaba, Baring Private Equity Asia (BPEA) với The CrownX (thuộc Masan) cho thấy hành trình hiện thực hóa nền tảng tiêu dùng - bán lẻ “tất cả trong một” trên cả kênh offline và online của tập đoàn này ngày một hiện hữu.

Hiệp lực với “người khổng lồ”

Cụ thể, Tập đoàn Alibaba đã rót 400 triệu USD để sở hữu 5,5% cổ phần sau phát hành của The CrownX.

The CrownX là nền tảng tiêu dùng bán lẻ của Masan, được thành lập dựa trên việc sáp nhập MasanConsumerHoldings (MCH) và VinCommerce (VCM) - đơn vị sở hữu chuỗi VinMart và VinMart+. Thông qua giao dịch này, The CrownX được định giá 6,9 tỷ USD, tương đương trị giá mỗi cổ phần là 93,5 USD (khoảng 2,15 triệu đồng). Sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của Masan tại The CrownX là 80,2%.

Theo đó, VinCommerce với mạng lưới hơn 120 siêu thị VinMart và 2.212 siêu thị mini VinMart+ sẽ là nhà bán lẻ nhu yếu phẩm được ưa thích trên nền tảng Lazada tại Việt Nam. Trong đó, các cửa hàng của hệ thống này sẽ trở thành điểm nhận hàng cho các đơn hàng trực tuyến.

Alibaba là “người khổng lồ” TMĐT không chỉ tại Trung Quốc mà còn của thế giới. Tập đoàn này đang dẫn đầu tại thị trường 1,4 tỷ dân với khoảng 50% thị phần. Alibaba có lợi thế ở các thành phố lớn, nơi người tiêu dùng có thu nhập cao hơn và chi tiêu mua sắm nhiều hơn.

Doanh thu mỗi năm của Alibaba có thể lên đến 930 tỷ NDT (tương đương 144,12 tỷ USD) trong năm tài chính tính tới tháng 3/2022, cao hơn mức dự báo 928,25 tỷ NDT của giới phân tích trước đó.

Nhiều năm qua, Alibaba đã bắt đầu chuyển hướng sang thị trường nước ngoài. Tập đoàn do tỷ phú Jack Ma sáng lập đã từng nhiều lần “bơm” vốn đầu tư vào Lazada nhằm đẩy mạnh phát triển, chiếm lĩnh thị phần TMĐT ở Đông Nam Á đầy tiềm năng, trong đó có Việt Nam - thị trường đứng thứ 3 khu vực về quy mô, với mức doanh thu đạt 7 tỷ USD trong năm 2020.

Theo dự đoán của Google, Temasek và Bain & Company, tới năm 2025, TMĐT Việt Nam có thể sẽ đạt quy mô khoảng 29 tỷ USD, tăng trưởng 34% - mức cao nhất trong khu vực.

Tăng tốc tích hợp từ online đến offline

Sự kết hợp giữa hiểu biết của Alibaba trong ngành bán lẻ online, nền tảng TMĐT của Lazada và hệ thống bán lẻ offline quy mô của Masan sẽ là chất xúc tác thúc đẩy hiện đại hóa ngành bán lẻ Việt Nam.

Trong đó, VinCommerce đặt mục tiêu trở thành nhà bán lẻ nhu yếu phẩm hàng đầu trên nền tảng TMĐT này. Hai bên sẽ chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm để thúc đẩy mảng nhu yếu phẩm trở thành ngành hàng chủ chốt của TMĐT.

Ngoài ra, việc hợp tác cũng phát triển tính năng cung ứng hàng hóa cho các đơn hàng online tại các điểm bán offline, phát huy sức mạnh từ nền tảng cung ứng và giao vận của hai bên để tối ưu và tiết kiệm chi phí, gia tăng chất lượng phục vụ người tiêu dùng.

Ông Danny Le - Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác chiến lược sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi The CrownX trở thành một Point of Life - nền tảng “tất cả trong một” phục vụ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người tiêu dùng trên các kênh mua sắm offline và online”.

Tổng Giám đốc Masan Group lấy dẫn chứng về mô hình của Walmart. Khởi đầu là một chuỗi cửa hàng bán lẻ nhu yếu phẩm có lợi nhuận, Walmart đã lấn sân sang bán lẻ nhu yếu phẩm online và đứng vị trí số 1 trong mảng kinh doanh này. Theo thống kê của Emarketer, tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ online của Walmart vào năm 2020 là 65,4% cao hơn cả Amazon (39,1%).

Điều này càng ấn tượng hơn nữa khi Walmart mới chỉ chiếm 5,8% thị phần bán lẻ trực tuyến tại Mỹ, thấp hơn nhiều so với 39% của Amazon. Không dừng lại ở đó, Walmart đã thực hiện bước đi tiếp theo: tích hợp các dịch vụ Fintech vào hệ thống bán lẻ của mình.

Nhu yếu phẩm là ngành hàng lớn nhất, hiện chiếm 50% thị trường bán lẻ Việt Nam và 25% chi tiêu tiêu dùng của người Việt. Sức mạnh hiệp lực giữa điểm bán hiện hữu của VinCommerce và nền tảng online hàng đầu của Alibaba sẽ thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ngành bán lẻ của Việt Nam diễn ra nhanh chóng hơn.

Điều này không chỉ đem tới trải nghiệm mới mẻ cho người tiêu dùng mà còn giúp người tiêu dùng tiết kiệm được chi tiêu nhờ giảm bớt các khâu trung gian trong mua sắm nhu yếu phẩm.

“Người tiêu dùng được phục vụ các hàng hóa thiết yếu với chất lượng và dịch vụ vượt trội dù đang mua sắm cửa hàng hay online. Chúng tôi tin rằng nhu yếu phẩm là ngành hàng chủ yếu để thúc đẩy chuyển đổi sang bán lẻ tích hợp O2O (offline to online)”, đại diện Masan cho biết thêm.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 - 2025, Masan đặt mục tiêu doanh thu kênh bán lẻ online sẽ đóng góp khoảng 15% vào tổng doanh thu. Với các bước đi nhất quán với chiến lược Point of Life, The CrownX đang hướng đến “ngôi vương” ngành tiêu dùng Việt Nam.

Vĩnh Phú