Đáp ứng về số lượng và để đảm bảo yêu cầu an toàn thực phẩm trong bối cảnh Covid-19, An Phát Holdings thành lập công ty chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp cho khu vực phía Bắc, đặc biệt là Hải Dương- nơi tập trung nhiều KCN nghiệp lớn.

Cần hơn 160.000 suất ăn/ngày cho các KCN Hải Dương

Được đánh giá là 1 trong 5 tỉnh/thành công nghiệp chính của miền Bắc, Hải Dương đang nổi lên là địa phương còn nhiều nội lực để phát triển các KCN. Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh hiện có 14 KCN, trong đó có 11 KCN, 38 cụm CN đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 160.000 lao động. Với lượng công nhân lao động lớn như vậy, mỗi năm các KCN này sẽ tiêu thụ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm rau, củ quả. Ước tính số suất ăn trong một ngày lên đến trên 160.000 suất.

Nhu cầu suất ăn tăng mạnh tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Được biết, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thường tổ chức bữa ăn ca theo 3 loại hình: Doanh nghiệp tự nấu phục vụ công nhân (60%), doanh nghiệp có bếp ăn tập thể ký hợp đồng thuê công ty, hộ kinh doanh nấu tại bếp của doanh nghiệp (30%) và doanh nghiệp thuê đơn vị vận chuyển các suất ăn từ bên ngoài vào (10%). Trong số đó vẫn tiềm ẩn những nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nhiều yếu tố như: nguồn cung cấp thực phẩm không đảm bảo; quá trình chế biến, nấu nướng, kiểm tra sau chế biến chưa kỹ càng, phương thức vận chuyển thức ăn gặp vấn đề…

Theo đại diện Ban quản lý các KCN tỉnh Hải Dương, nhu cầu suất ăn công nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn nên việc đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương luôn được chính quyền quản lý và kiểm tra chặt chẽ.

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp sản xuất suất ăn công nghiệp đã và đang phát triển mạnh với biểu hiện rõ rệt là sự ra đời của nhiều cơ sở, công ty cung cấp, phục vụ các suất ăn nhằm đáp ứng lượng cầu lớn của thị trường. Tuy nhiên, chưa có nhiều công ty lớn mạnh, chuyên nghiệp bởi yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp thường cao, đặc biệt là yêu cầu về vấn đề an toàn thực phẩm trong bối cảnh Covid-19 hiện nay.

An Phát Holdings tham gia thị trường suất ăn công nghiệp

Mới đây, An Phát Holdings đã công bố thành lập Công ty CTCP Dịch vụ suất ăn công nghiệp An Phát (An Phát Catering Services) chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp. Với lợi thế gần 20 năm hoạt động sản xuất tại Hải Dương, cùng kinh nghiệm tự phục vụ 3.000 suất ăn/ngày, đây chính là một trong những điểm thuận lợi để An Phát Catering Services tham gia vào lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, khi mở rộng sang lĩnh vực mới, An Phát Holdings đã đặt ra các yêu cầu sản xuất trong đó quan trọng là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để làm được điều này, doanh nghiệp đã tập trung vào 3 yếu tố: Nguồn cung ứng thực phẩm, công nghệ sản xuất và quy trình kiểm tra sản phẩm.

Việc nhập và sử dụng số lượng lớn các loại máy hiện đại như chảo nghiêng tay quay phục vụ chế biến là ưu thế của An Phát Catering Services trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm

Theo đại diện doanh nghiệp, về nguồn cung ứng thực phẩm, An Phát Catering Services lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng, số lượng, giá thành. Các mặt hàng được kiểm định và có giấy kiểm tra xuất xứ mỗi ngày, các đơn vị cung cấp bắt buộc có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về công nghệ, An Phát Holdings coi đây là yếu tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững trong lĩnh vực này. Việc nhập và sử dụng số lượng lớn các loại máy hiện đại phục vụ chế biến, nấu nướng, vệ sinh bát đĩa… sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp của con người, giảm thiểu khả năng nhiễm bẩn thực phẩm.

Ông Đinh Xuân Cường - Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc An Phát Holdings cho biết, công nghệ là yếu tố quan trọng trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hướng đến. Với quy mô 6.000m2, công suất 50.000 suất ăn/ngày, An Phát Catering Services được bố trí hợp lý theo các phân khu, linh hoạt sử dụng máy móc và hoạt động theo nguyên tắc 1 chiều, nghĩa là toàn bộ quá trình sản xuất được thiết kế theo hướng 1 chiều thống nhất, từ nguyên liệu đầu vào cho tới thành phẩm đầu ra được tách biệt nhau.

“Điều này giúp cho hiệu quả chế biến thực phẩm cao hơn, đảm bảo được tính đồng nhất, an toàn vệ sinh, tiết kiệm được thời gian và nhân lực”, ông Cường nói

An Phát Catering Services sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại

Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết, bên cạnh nguồn chất lượng thực phẩm đảm bảo, hệ thống công nghệ hiện đại, An Phát Catering Services coi trọng vấn đề kiểm tra sản phẩm. Trước khi các suất ăn đến người tiêu dùng, các thực phẩm chế biến xong đều được thử nghiệm, kiểm tra, các mẫu thử đều được lưu lại để đảm bảo an toàn tối đa cho công nhân.

Hiện tại, ngoài cung cấp suất ăn công nghiệp cho hệ thống nhà máy thuộc tập đoàn tại Hải Dương, Yên Bái, Hà Nội… An Phát Catering Services đang cung cấp dịch vụ cho nhiều đối tác và khách hàng phân khúc cao như: Công ty TNHH Electronics Han SungWon Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ âm thanh Tiinlab Việt Nam, Công ty TNHH Suntel Vina…

Trong thời gian tới, An Phát Catering Services dự kiến mở rộng cung cấp thêm nhiều dịch vụ tiện ích khác như: cung cấp suất ăn hàng không, tổ chức sự kiện, cung cấp thực phẩm cho các siêu thị và hệ thống bán lẻ, cung cấp máy bán hàng tự động… theo nhu cầu của khách hàng và đối tác.

