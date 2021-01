Sau hơn 3 tháng, chương trình khuyến mãi lớn nhất năm của VNPAY - "Quét mã VNPAY-QR trúng xe, trúng nhà" đã mang đến rất nhiều giải thưởng giá trị cho khách hàng, trong đó căn hộ Vinhomes Ocean Park đã tìm được chủ nhân.

Quẹt VNPAY-QR trúng nhà, trúng xe

Tại sự kiện “Lễ trao giải trúng xe, trúng nhà” diễn ra ngày 7/1, VNPAY đã trao căn hộ Vinhomes Ocean Park cho khách hàng Đặng Thị Tuyết Nhung (30 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM) và hàng chục xe máy cho các khách hàng may mắn trong tháng 12. Đây là sự kiện khép lại "cơn mưa" giải thưởng của VNPAY trong những tháng cuối năm với 91 xe máy, 1 căn hộ cao cấp cùng hàng nghìn mã khuyến mãi hấp dẫn, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 5 tỷ đồng.

Được biết, thu ngân phụ trách giao dịch VNPAY-QR trúng giải đặc biệt cũng sẽ nhận được 1 xe máy Honda Vision và các nhân viên thu ngân có khách hàng trúng giải xe máy sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt là 500.000 đồng.

Sự kiện diễn ra tại tại quận 1, TP.HCM với sự tham dự của các khách hàng may mắn cùng sự chứng kiến của đại diện các ngân hàng, đại diện các doanh nghiệp đối tác tiêu biểu và đại diện VNPAY.

Chương trình khuyến mãi được khởi động từ 1/10 tới hết 30/12/2020. Mỗi ngày chương trình sẽ tìm ra một khách hàng may mắn trúng 1 xe máy Honda Vision và 1 căn hộ Vinhomes Ocean Park vào cuối chương trình. Không giới hạn giá trị hóa đơn hay lĩnh vực khuyến mãi, chương trình quay thưởng ngẫu nhiên áp dụng với các giao dịch VNPAY-QR tại hơn 100.000 điểm chấp nhận VNPAY-QR trên toàn quốc. Có nhiều khách hàng mới chỉ thanh toán lần đầu tiên đã nhận được các giải thưởng giá trị.

Ông Lê Tánh – TGĐ VNPAY trao giải thưởng cho khách hàng trúng giải căn hộ cao cấp.

Trong niềm hạnh phúc, chị Tuyết Nhung - người may mắn nhất của chương trình chia sẻ: “Tôi thực sự không thể tin mình lại có thể may mắn trúng giải thưởng trị giá đến hàng tỷ đồng. Không ngờ một lần đi mua sắm lại thay đổi cuộc sống của tôi khi sở hữu căn hộ cao cấp. Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới VNPAY đã đem đến cho gia đình một niềm vui to lớn trong năm nay”.

Được biết, chị Tuyết Nhung là giáo viên đang công tác tại một trường học dành cho trẻ em đặc biệt (khuyết tật). Chị Nhung cũng thường xuyên thanh toán qua mã VNPAY-QR mỗi lần đi mua sắm và lần may mắn này là trong một dịp đi mua quần áo cho con tại BiboMart.

“Nhờ có VNPAY-QR mỗi lần ra đường tôi chỉ cần mang theo điện thoại di động vì nhiều cửa hàng, quán ăn, quán cafe… đều có thanh toán bằng QR code. VNPAY-QR giúp việc thanh toán hoá đơn của tôi trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết, cả tôi và thu ngân đều không phải đau đầu về việc trả lại tiền mặt. Tôi hy vọng tới đây cả việc gửi xe, ăn sáng… cũng quét VNPAY-QR được để người dân không cần mang theo tiền mặt khi ra ngoài mà nhiều khi thanh toán còn nhận được các mã giảm giá hay bất ngờ trúng cả căn hộ như tôi”, chị Nhung chia sẻ.

Đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt

Trước đó, rất nhiều khách hàng đi mua sắm tại các cửa hàng như đồ cho bé, shop quần áo, trà sữa, mua vé tàu, xe… cũng đã may mắn trúng xe máy Honda Vision. Nhiều ông bố, bà mẹ bỉm sữa trong thời gian nghỉ dịch thanh toán VNPAY-QR cho tiện đã rinh ngay về chiếc xe ga.

Những khách hàng hào hứng cập nhật xu hướng thanh toán mới đang góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng dịch vụ thanh toán điện tử tại Việt Nam. Song song với đó những đơn vị fintech như VNPAY thường xuyên đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cũng đã khuyến khích người dân sử dụng thanh toán điện tử nhiều hơn.

Ông Ngô Anh Tuấn – GĐ VNPAY-QR phát biểu tại sự kiện.

Đại diện VNPAY cho biết, chương trình khuyến mãi của VNPAY nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều khách hàng và đặc biệt là nhiều khách hàng trẻ tuổi luôn sẵn lòng trải nghiệm. Nhờ đó, trong bối cảnh dịch bệnh, VNPAY-QR vẫn đạt mức tăng trưởng đáng kể. Số lượng giao dịch VNPAY-QR trong thời gian diễn ra chương trình quý IV 2020 tăng 45% so với quý III. Lễ trao giải thưởng là dịp để VNPAY tri ân, chúc mừng những khách hàng may mắn nhất đồng thời công bố khởi động chiến dịch khuyến mãi năm 2021.

Theo đó, VNPAY tiếp tục triển khai chương trình tặng xe máy, tặng căn hộ cao cấp trong năm 2021. Điểm mới của chương trình năm nay là danh mục quà tặng sẽ được bổ sung thêm nhiều sản phẩm công nghệ như laptop, điện thoại thông minh và nhiều mã giảm giá hấp dẫn.

“Việc phát triển thanh toán điện tử, tiến tới xã hội không tiền mặt sẽ tạo ra lực đẩy đối với nhiều lĩnh vực dịch vụ hiện đại khác trong nền kinh tế. Trong thời gian tới VNPAY sẽ mở rộng độ phủ đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để người dân có nhiều cơ hội tiếp cận nhiều hơn. VNPAY kỳ vọng sẽ là cánh tay nối dài để người dân khắp mọi miền phổ cập các dịch vụ tài chính hiện đại cùng sớm hiện thực hóa quá trình phát triển một xã hội không tiền mặt”, đại diện VNPAY chia sẻ thêm.

Nhiều cơ hội trúng xe, trúng nhà khi thanh toán VNPAY-QR Chương trình khuyến mại “Quét VNPAY-QR, trúng xe trúng nhà” tiếp tục được VNPAY triển khai giai đoạn 2, bắt đầu từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/03/2021. Chương trình áp dụng cho hóa đơn thành công khi thanh toán VNPAY-QR bằng tính năng QR Pay trên ứng dụng ngân hàng và Ví điện tử VNPAY. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Giải hàng ngày: Thứ 2 - Thứ 3: Iphone 12 64GB; Thứ 4: Laptop Asus Zenbook; Thứ 5 - Thứ 6: Samsung Note 20 Ultra, Thứ 7 - Chủ nhật: Xe máy Honda Vision Giải đặc biệt: 1 căn hộ Vinhomes Ocean Park Ngoài ra, chương trình khuyến mãi có thêm phần quà là mã giảm giá ngẫu nhiên cho khách hàng ngay sau khi thực hiện giao dịch gồm: mã 10% tối đa 50k, mã 30% tối đa 50k, mã 10% tối đa 100k. Thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi xem tại website: nhaxe.vnpay.vn

Doãn Phong