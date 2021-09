Với những ngôi nhà cổ hanok, con đường Hwangnidan-gil ở cố đô Gyeongju và trung tâm văn hoá nghệ thuật đương đại The ARC, Daegu được coi là vùng đất giao hòa giữa văn hóa truyền thống và xu hướng hiện đại ở Hàn Quốc…

Thổi “hơi thở” hiện đại, sống dậy nhà truyền thống hanok

Nhà cổ hanok với lối kiến trúc truyền thống đang ngày càng trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế khi đến với Hàn Quốc. Ngoài nhà cổ hanok, các loại hình dịch vụ mô phỏng như cafe hanok, nhà hàng hanok … kết hợp kiến trúc truyền thống pha chút hơi thở hiện đại ngày càng được ưa chuộng. Với sự phát triển của thời đại, các ngôi nhà hanok ngày nay vừa giữ được kiến trúc truyền thống đặc sắc với hệ thống sưởi ấm sàn ondol, vừa được bổ sung thêm nhiều tiện ích để mang lại sự thoải mái cho du khách.

Mô phòng kiến trúc truyền thống Hanok tại nhà khách Seomun, Daegu

Đặc biệt khi ghé thăm Daegu, bạn đừng bỏ lỡ trải nghiệm khám phá và lưu trú tại nhà khách hanok Seomun, một ngôi nhà 3 tầng được xây mới hoàn toàn theo phong cách nhà truyền thống hanok, do thành phố Daegu xây dựng vào năm 2017. Nhà khách theo phong cách truyền thống song được trang bị rất đầy đủ tiện nghi và đảm bảo an toàn, riêng tư nên được các gia đình và du khách nữ rất ưa thích.

Một điểm đến tuyệt vời chỉ cách Daegu một giờ lái xe là con đường Hwangnidan-gil ở cố đô Gyeongju, khu phố đặc biệt nối dài giữa quá khứ huy hoàng và hiện tại rực rỡ của Hàn Quốc. Kiến trúc độc đáo với sự kết hợp rất tinh tế, sử dụng lối kiến trúc hiện đại để cải tạo những căn nhà cổ từ những thập niên 60-70 (phong cách Newtro) tạo nên sức hấp dẫn và nét cá tính riêng cho khu phố.

Con phố thời thượng Hwangnidan-gil

Đường Hwangnidan-gil có rất nhiều những điều thú vị để trải nghiệm. Bạn có thể nhẩn nha tận hưởng một một buổi chiều an yên bên những quán cà phê được cải tạo từ nhà cổ Hanok như quán cà phê Hwangnam Aden hay từ một nhà tắm công cộng xưa như Cafe Neung. Và để lưu giữ những kỷ niệm của chuyến đi theo một cách “cổ điển”, du khách có thể tìm đến tiệm chụp ảnh đen trắng Daereungwon để chụp những bức ảnh đen trắng đúng chuẩn Newtro.

Dòng chảy mạnh mẽ của nghệ thuật đương đại Daegu

Một trong những dấu ấn của kiến trúc đương đại nổi bật tại Daegu phải kể đến trung tâm văn hóa The ARC, một tòa nhà có kiến trúc đặc sắc thu hút mọi ánh nhìn. Với kiến trúc cong cùng bề mặt màu ánh bạc lấp lánh, thoạt nhìn ARC giống như một chiếc đĩa bay khổng lồ, nhưng nhìn kĩ lại giống như một chú cá voi khổng lồ đang nhảy lên mặt nước. Tên gọi ARC là từ “Architecture of River Culture” hay “Artistry of River Culture”, tạm dịch là “Nghệ thuật của Văn hóa Dòng chảy”, sự giao thoa của hai dòng sông Nakdong và Geumho chính là nguồn cảm hứng thiết kế cho công trình kiến trúc mang đậm âm hưởng nghệ thuật đương đại này.

Kiến trúc độc đáo của Trung tâm văn hóa The ARC

Trung tâm văn hóa ARC là một tổ hợp nghệ thuật gồm nhiều không gian khác nhau như triển lãm, phòng tranh nghệ thuật, rạp chiếu 360 độ chủ đề “nước”, đài quan sát… Và đặc biệt nhất, phải kể đến đó chính là 1000 bức tượng người cúi chào du khách đến tham quan tại lối vào tầng 1, thể hiện văn hóa hiếu khách của người dân Hàn Quốc. Không thu phí tham quan, The ARC là một điểm đến hấp dẫn cho những du khách yêu nghệ thuật và không muốn bỏ lỡ những buổi triển lãm nghệ thuật nổi tiếng thường được tổ chức tại đây.

Nơi gìn giữ những di sản văn hóa thế giới

Nếu muốn cảm nhận dấu ấn văn hóa lịch sử thời Silla một cách trọn vẹn nhất, đừng quên ghé thăm thành phố lân cận Daegu, cố đô Gyeongbuk. Đây là cố đô duy nhất của triều đại Silla tồn tại hơn 1000 năm với sự phát triển rực rỡ thịnh vượng cả về văn hóa, lịch sử, kiến trúc và đặc biệt là Phật giáo. Các di tích lịch sử của cố đô Gyeongju được chia thành 5 khu vực được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa thế giới và được gọi là "Khu vực Lịch sử Gyeongju".

Đài quan sát thiên văn cổ phương Đông, Cheomseongdae tại Gyeongju, Hàn Quốc

Đài quan sát Cheomseongdae, đài thiên văn lâu đời bậc nhất phương Đông, được xây dựng từ thế kỷ thứ VII, dưới sự cai trị của nữ hoàng Seondeok là một dấu ấn lịch sử thể hiện sự phát triển rực rỡ về thiên văn của triều đại Silla. Được xây dựng bằng phương pháp xếp đá, cấu trúc vuông ở đỉnh tượng trưng cho mặt đất, tròn ở đỉnh tượng trưng cho bầu trời, Cheongseomdae có kết cấu vững chãi và đến ngày nay vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Một lát cắt của vương triều Silla thời kỳ thịnh trị được lưu lại rõ nét tại Cung điện Donggung tuyệt mỹ soi bóng dưới ao sen Wolji. Cung điện của Thái tử Silla được thiết kế tinh xảo để phục vụ cho những sự kiện quan trọng hay yến tiệc chốn hoàng cung. Ao sen Wolji trong vắt như một tấm gương khổng lồ bằng nước với chu vi gần 1.000m được coi là một tuyệt tác được lưu giữ tới ngày nay. Tên gọi Wolji với ý nghĩa ao trăng hay ao nước đựng ánh trăng, bởi vậy khung cảnh ở đây trở nên đặc biệt lộng lẫy dưới ánh trăng huyền ảo.

Cung điện Donggung, cùng ao Wolji lung linh trong tuyết trắng

Văn hóa Phật giáo với tính hướng thiện đóng một vai trò nổi bật trong phát triển văn hóa xã hội thời Silla. Nhiều kiệt tác kiến trúc đặc sắc, tiêu biểu là chùa Bulguksa và động Seokguram mang ý nghĩa tôn giáo và lịch sử to lớn cũng là địa điểm du lịch không thể bỏ qua.

Hành trình du lịch tại hai thành phố tiêu biểu của khu vực Gyeongbuk là Daegu và Gyeongju sẽ mang đến cho du khách một cảm nhận sâu sắc và chân thật về dấu ấn lịch sử đậm nét và văn hóa rất riêng của Hàn Quốc.

Bùi Huy