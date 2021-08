Daegu là một trong những công xưởng lớn công nghiệp sản xuất kính mắt ở Hà Quốc. Hiện nay, ở Daegu có đến 80% số doanh nghiệp sản xuất kính mắt của cả nước và được mệnh danh là “thiên đường kính mắt” cho khách du lịch.

Daegu được mệnh danh là “thiên đường kính mắt” ở Hàn Quốc

Khám phá “thiên đường kính mắt” Daegu

Nhờ có số lượng lớn các doanh nghiệp liên quan tập trung tại 2 phường Nowon-dong và Chimsan-dong, quận Buk-gu đã được chỉ định là “đặc khu công nghiệp kính mắt” của Daegu. Nơi đây nổi tiếng với con đường kính mắt kéo dài 1,1km từ ngã tư Nowon đến cầu Chimsan. Ghé thăm con phố này, du khách sẽ bị hấp dẫn bởi cách trang trí cảnh quan mang hình chiếc kính mắt: từ những chiếc đèn đường hình kính mắt, cho tới trạm xe buýt hình kính mắt khổng lồ, hay những bức tượng điêu khắc hình mặt người đeo kính đặc sắc.

Du khách cũng dễ dàng tìm thấy các viện kính mắt ở xung quanh. Tại con phố nổi tiếng sâm uất Dongseong-ro, khách tham quan sẽ bắt gặp những chuỗi thương hiệu kính mắt nổi tiếng như: Davich, Glassbaba, Glassbox, Top-Plus, Secondface, SeeChanel… đến những cửa hàng bán lẻ như: Kim’s ADD Optical Shop, D.I Eyewear, ALI Eyewear... Du khách tha hồ chọn mua những sản phẩm chất lượng đến từ các thương hiệu nổi tiếng với đa dạng mẫu mã như: kính mắt, kính mát, kính bảo hộ thể thao…

Đường phố ở quận Buk-gu được trang trí bằng những chiếc kính khổng lồ và đặc sắc

Các cửa hiệu kính mắt ở Hàn Quốc hỗ trợ khách hàng đo thị lực, chọn gọng kính, chọn mắt kính, lắp ráp và hoàn thành nhanh chóng mà không cần tách riêng các quy trình khám mắt như: đo thị lực với bác sĩ mắt, đo kính với thợ làm kính. Thợ làm kính ở Hàn Quốc là một nghề được đào tạo bài bản về quang học tại trường đại học, tham gia cuộc thi năng lực cấp quốc gia và được cấp chứng chỉ hành nghề riêng về chuyên môn chế tạo mắt kính. Những người thợ làm kính ở Hàn Quốc không chỉ chế tạo mắt kính, mà còn góp phần gia tăng chất lượng cho từng sản phẩm mắt kính, nhằm đạt hiệu suất tối đa, bảo vệ mắt người dùng.

Kim’s ADD Optical Shop - điểm đến thú vị cho “tín đồ” kính mắt

Một trong những tiệm kính mắt được đánh cao ở Daegu là Kim’s ADD Optical Shop. Mở cánh cửa màu xanh nổi bật ra, bước vào bên trong là một không gian đầy thú vị: tầng 1 là khu bán kính mát thời trang, tầng 2 là khu bán kính mắt thông thường kèm với phòng đo thị lực và phòng cắt kính, đây cũng là khu vực cho khách mua kính thuốc điều chỉnh thị lực.

Tại đây, những “tín đồ” của kính mắt thời trang sẽ không thể bỏ qua các thương hiệu lớn của Hàn Quốc như: Public Beacon, Raventears, Optician Charli hay những thương hiệu nổi tiếng nước ngoài như Bensimon với đa dạng chất liệu, mẫu mã, màu sắc. Du khách tha hồ thử kính và chọn mẫu phù hợp.

Dịch vụ đo mắt giúp khách hàng có thể cắt kính đúng với thị lực

Nơi đây còn là “ngôi nhà chung” của xác loại mắt kính. Ví dụ, loại mắt kính đổi màu đa năng vừa giúp điều chỉnh thị lực, vừa làm kính mát thời trang đang là xu hướng được yêu thích gần đây. Khi ở trong nhà, mắt kính trong suốt, nhưng khi có sự tác động của tia cực tím thì mắt kính sẽ đổi màu. Trước đây, mắt kính biến màu thường có màu xám hoặc màu nâu, nhưng nay đã được phát triển thêm nhiều màu sắc khác như: xanh ngọc bích, tím, ngọc lục bảo… Đại diện cửa hàng Kim’s ADD Optical Shop chia sẻ, tuy giá thành có có phần cao hơn so với mắt kính thông thường, nhưng loại kính 2 trong 1 này được đặc biệt yêu thích vì tính tiện dụng.

Đa dạng mẫu mã mắt kính đến từ những thương hiệu tên tuổi

Với mục đích mang đến sự hài lòng cho khách hàng, mỗi chi tiết khi sản xuất kính đều được chăm chút tỉ mỉ. Cùng một chiếc kính ,nhưng mỗi khách hàng lại có cảm giác khác nhau do kích cỡ khuôn mặt, vị trí của đồng tử mắt, khoảng cách giữa hai mắt, hình dáng mũi… nên cần căn đo rất cẩn thận. “Đây là lí do vì sao bạn nên mua kính ở những cửa hàng kính mắt chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ tư vấn tận tâm để giúp khách hàng chọn ra được chiếc kính vừa vặn, thời trang, an toàn cho mắt và có độ bền cao”, chủ Kim’s ADD Optical Shop cho biết.

Khách hàng sẽ được tư vấn tận tình để chọn được chiếc kính mắt phù hợp với nhu cầu

Tại khu vực kính mắt thời trang tại tầng 1, “tín đồ” thời trang sẽ không thể bỏ qua nhãn hiệu nổi tiếng Gentle Monster. Chỉ trong 10 năm kể từ khi thành lập, Gentle Monster đã trở thành một trong những hiệu kính mắt cao cấp được giới mộ điệu ưa chuộng.

Cửa hàng Kim’s ADD Optical Shop Địa chỉ: 2-17 Dongseong-ro, 6 gil, Jung-gu, Daegu Điện thoại: 053 256 4222 Blog: https://blog.naver.com/kim444014 (tiếng Hàn) Các website khác: Optician Charli: https://o-charlie.co.kr (tiếng Anh, tiếng Hàn) Gentle Monster: www.gentlemonster.com (tiếng Anh)

Bùi Huy