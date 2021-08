Không ít du khách khi du lịch Hàn Quốc lựa chọn lưu trú tại những ngôi nhà truyền thống Hanok như người bản xứ thời xưa. Một đêm ở nhà truyền thống sẽ mang đến những trải nghiệm đặc biệt mà việc chỉ ngắm nhìn không thể cảm nhận được.

Hanok - tinh hoa văn hoá đời sống của người Hàn Quốc

Nhà cổ Hanok là một điểm đến hấp dẫn trong chuyến du lịch Hàn Quốc của du khách. Số lượng các dịch vụ gắn với nhà cổ Hanok cũng ngày càng tăng lên như: khách sạn Hanok, nhà khách Hanok, café Hanok hay nhà hàng Hanok... Đặc biệt, lượng du khách lựa chọn nhà Hanok làm nơi nghỉ ngơi, thoát khỏi cuộc sống bận rộn thường ngày tăng nhanh đến mức rất khó để có thể đặt phòng.

Trước đây, trong tiềm thức của người dân Hàn Quốc, Hanok là kiểu nhà xưa cũ, bất tiện, vốn được làm từ bùn, gỗ, cùng những nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên và cửa được dán bằng giấy truyền thống Hanji. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, nhà cổ Hanok ngày nay đã được bổ sung thêm nhiều tiện ích để trở nên thoải mái, tiện nghi hơn và ngày càng trở thành một xu hướng mà ai cũng mong muốn trải nghiệm.

Nếu đến Daegu, bạn hãy đến làng Otgol để trải nghiệm lưu trú tại nhà Hanok truyền thống. Làng cổ Otgol là ngôi làng đã 400 tuổi, vốn là nơi sinh sống của dòng họ Choi danh giá của Gyeongju được bao quanh bởi những ngọn núi xanh mướt cỏ cây, tạo nên một vẻ đẹp tĩnh mịch, bình yên đến lạ thường.

Làng cổ Otgol - nơi vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên vẻ đẹp của nhà Hanok

Có tầm 20 ngôi nhà cổ của các hộ gia đình ở làng Otgol, trong đó có 3 ngôi nhà là có dịch vụ trải nghiệm lưu trú nhà truyền thống Hanok. Hai ngôi nhà mô phỏng lại nhà cổ Gyeonggeuk và nhà cổ Geumjeon, cùng một ngôi nhà Hanok được thiết kế tu sửa theo phong cách hiện đại. Những căn phòng sạch sẽ ấm áp được lắp đặt tủ lạnh, điều hòa, máy lọc không khí tiện nghi và đều có tầm nhìn hướng ra các khu vườn xinh xắn. Vốn dĩ, trong thiết kế nhà Hanok, nhà vệ sinh thường được đặt ở phía ngoài nhưng cả 3 ngôi nhà này đều được cải tạo một cách thuận tiện để nhà vệ sinh nằm trong nhà.

Nếu bạn đi du lịch cùng nhóm lớn hay từ 2 gia đình trở lên, hãy lựa chọn nhà cổ Gyeonggeuk. Ở đây có các phòng lớn như Anchae hay phòng Sarangchae, đủ chỗ cho một đại gia đình. Phòng Anchae còn có cả bếp và các dụng cụ nấu ăn cho du khách muốn tự mình chuẩn bị bữa ăn khi nghỉ dưỡng tại đây hay tổ chức những buổi tiệc nướng ngoài trời tại sân nhà.

Bên trong nhà cổ Gyeonggeuk có đầy đủ tiện nghi dành cho du khách

Du khách tới đây không thể bỏ lỡ một hoạt động lý thú, đó là đi bộ quanh làng cổ vào sáng sớm hay tối muộn. Phía sâu nhất làng là ngôi nhà cổ nhất Daegu - Baekburam đã 400 năm tuổi, là nhà của học giả Choi Heung Won. Ngôi nhà được công nhận là di sản văn hóa dân tộc quốc gia số 261, đóng góp không nhỏ cho những nghiên cứu về tập quán sinh hoạt, kiến trúc của người dân thời bấy giờ. Cho đến nay, đây đã và đang là nơi sinh sống của con cháu nhiều đời của học giả Choi Heung Won.

Nếu làng cổ Otgol là nơi lưu giữ nguyên vẹn những ngôi nhà cổ từ xa xưa, thì nhà khách Seomun lại là một ngôi nhà 3 tầng hiện đại được xây mới hoàn toàn theo phong cách Hanok, do thành phố Daegu xây dựng vào năm 2017. Đây là nhà khách do cơ quan nhà nước vận hành nên giá cả rất hợp lý, rất thoải mái và an toàn.

Trải nghiệm đời sống sinh hoạt của người Hàn Quốc xưa tại nhà khách Seomun

Phòng ngủ của nhà khách được bố trí ở nhiều tầng với số lượng đủ cho 30 khách nghỉ ngơi, mỗi phòng đều rộng rãi, ấm cúng và trang bị đẩy đủ điều hòa, tủ lạnh, tivi cùng như phòng vệ sinh riêng, đảm bảo an toàn và sự riêng tư nên được các gia đình hay du khách nữ rất ưa thích. Tầng 1 của nhà khách là vườn hoa và quán café. Nhà khách có cung cấp bữa sáng đơn giản cho khách, còn buổi tối, khách trọ tại nhà khách thường hay tập trung cùng nhau mở tiệc ở sân vườn. Đặc biệt, du khách cũng có thể thuê Hanbok truyền thống tại đây để trải nghiệm trọn vẹn nhất văn hóa Hàn Quốc.

Nhà khách nằm ngay sau lưng chợ Seomun, chỉ cần đi bộ là có thể thăm thú khu chợ truyền thống lớn nhất Daegu này. Chợ Seomun cũng là một trong những điểm không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá Daegu, nơi đây được xem là thiên đường ẩm thực với những món ăn mới lạ. Du khách cũng đừng bỏ lỡ chợ đêm Seomun vào 7h tối hàng ngày. Hơn 80 gian hàng di động bày bán rất nhiều món ăn vặt như xiên thịt gà, bò lúc lắc, pad Thai, kimbap được chế biến tại chỗ hấp dẫn. Du khách có thể lựa chọn ngồi lại thưởng thức, hoặc mang đi để dạo bộ dọc con đường và hòa cùng không khí sôi động của chợ đêm.

Chợ truyền thống Seomun với vô vàn món ăn thơm ngon, cùng giá cả phải chăng

Trải nghiệm lưu trú Hanok Stay tại làng Otgol Địa chỉ: 195-5 Otgol-ro Dong-gu Daegu Điện thoại: 053 983 1040 Website: https://otgolvillage.modoo.at (tiếng Hàn) Nhà khách Hanok Seomun Địa chỉ: 26 Keunjang-ro 24-gil Jung-gu Daegu Điện thoại: 053 424 5800 Website: www.dmg.or.kr (tiếng Hàn) Các thông tin liên quan khác: Chợ truyền thống Seomun: http://seomun.eneeds.gethompy.com (tiếng Hàn) Chợ đêm Seomun: www.nightseomun.com (tiếng Hàn)

Bùi Huy