Daegu có 2 con sông nổi tiếng là Nakdong và Geumho với điểm giao nhau tại quảng trường Gangjeongbo The ARC. Vào mỗi cuối tuần hay ngày lễ, nơi đây là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình và cặp đôi muốn dã ngoại hoặc đạp xe thư giãn.

Toàn cảnh khu vực nơi 2 con sông Nakdong và Geumho giao nhau

Quảng trường Gangjeongbo The ARC vô cùng thoáng mát, có một bãi cỏ rất rộng để trẻ em có thể vui chơi, chạy nhảy. Vào mùa hè, hệ thống phun nước mặt đất sẽ được vận hành để đem đến một không gian mát mẻ và sảng khoái. Tại đây, các nhà hàng, quán café, điểm cho thuê xe đạp điện nhiều vô kể và san sát nhau. Phía bên cạnh quảng trường là dòng sông lững lờ trôi. Hướng ánh mắt về phía thượng nguồn của sông, du khách sẽ thấy có một tòa kiến trúc rất đồ sộ, đó là tòa Gangjeongbo.

Gangjeongbo là công trình thủy lợi giúp ngăn cho nước sông không chảy quá mạnh, điều phối và duy trì mực nước một cách ổn định. Gangjeongbo cũng được coi là cây cầu nối liền giữa thành phố Daegu và quận Goryeong giáp ranh. Chỉ có người đi bộ và xe đạp được phép đi qua cây cầu này, còn ô tô và các phương tiện khác sẽ không được phép lưu thông.

Bãi cỏ tại quảng trường là điểm dã ngoại được yêu thích tại đây. Mọi người thường mang theo lều bạt và những chiếc bàn gấp gọn đến, chọn cho mình một vị trí thật đẹp, bày biện những món ăn ngon đã chuẩn bị sẵn và tận hưởng sự thư giãn trọn vẹn của ngày nghỉ.

Bãi cỏ của quảng trường Gangjeongbo là điểm dã ngoại rất được yêu thích

Quảng trường thường được sử dụng làm nơi tổ chức rất nhiều chương trình và trở thành sân khấu của các sự kiện, trong đó có thể kể đến Triển lãm nghệ thuật hiện đại Gangjeong Daegu, sự kiện nghệ thuật được tổ chức ngoài trời với quy mô lớn. Đặc biệt, vào mùa hè năm 2019, một Liên hoan phim lớn đã được tổ chức tại đây. Sự kiện này lấy chủ đề từ những bản nhạc phim nổi tiếng như Những kẻ khờ mộng mơ (Lalaland - 2016), Người đẹp và quái vật (Beauty and The Beast - 2017), Yêu cuồng si (Begin Again - 2013)... trình chiếu thành một bộ phim và đã nhận được sự quan tâm ủng hộ rất nhiệt tình từ khán giả. Tại đây, du khách vừa có thể tận hưởng làn gió mát lạnh thổi từ dòng sông bên cạnh quảng trường, vừa có thể trải nghiệm xem phim ngoài trời với màn hình 300 inch sắc nét.

Kiến trúc độc đáo của The ARC

Phía còn lại của quảng trường nổi tiếng với một tòa kiến trúc đặc sắc thu hút mọi ánh nhìn, đó là Trung tâm Văn hóa The ARC - công trình kiến trúc ánh lên màu bạc này thoạt nhìn vừa giống một chiếc UFO, nhìn kĩ thì lại thấy giống một con cá voi khổng lồ nhảy lên từ mặt nước. Tên của tòa The ARC được viết tắt từ “Architecture of River Culture” hay “Artistry of River Culture”, bởi nước chính là nguồn cảm hứng thiết kế công trình kiến trúc này.

Tầng B1 của The ARC có không gian triển lãm và phòng tranh nghệ thuật, tầng 1 và tầng 2 là Rạp chiếu 360 độ với chủ đề “nước”. Công trình nghệ thuật tiêu biểu - có thể coi là niềm tự hào của The ARC - phải kể đến 1000 bức tượng người cúi chào du khách ở lối vào tầng 1. Tại tầng 3 của tòa nhà, du khách có thể sử dụng Đài quan sát để ngắm quang cảnh xung quanh, với núi, sông, quảng trường và Gangjeongbo thu gọn trong tầm mắt, và thư giãn ngay tại các quán café nhỏ gần đó. Đặc biệt, tòa nhà không thu phí vào cửa và du khách có thể tự do thăm quan trong khu vực này.

Không gian yên bình bên quảng trường Gangjeongbo The ARC

Đi xuống phía bờ sông sau tòa The ARC, du khách còn có thể tận hưởng nhiều môn thể thao giải trí thú vị như: đạp vịt, xe đạp nước, thuyền đạp chân và cano điện… Đạp vịt và xe đạp trên nước thường chỉ dành cho 1 đến 2 người, hoặc du khách cũng có thể thử tham gia chèo thuyền gia đình (tự lái), ngồi thuyền truyền thống, Cano,… với tối đa 4 người cùng trải nghiệm. Phí thuê đối với thuyền cho nhóm 1 tới 2 người là 15.000 won (tương đương 300.000 đồng), thuyền cho nhóm nhóm 4 người là 20.000 ~ 25.000 won (tương đương 400.000 đồng đến 500.000 đồng). Ngoài ra, ở đây còn có dịch vụ thuyền dành cho các đoàn khách từ 4 đến 10 người, đối với loại thuyền này phí thuê sẽ là 12.000 won/người (tương đương 240.000 đồng/người).

Tuy ở đây có rất nhiều tiện ích giải trí nhưng có lẽ được yêu thích nhất vẫn là xe đạp điện. Du khách cũng có thể lựa chọn thuê ô tô điện 3 bánh với nhóm trên 3 người. Ở xung quanh có rất nhiều cửa hàng cho thuê đồ dã ngoại chuyên dụng. Và nếu chưa kịp chuẩn bị đồ ăn từ nhà, du khách cũng có thể ghé qua các nhà hàng hoặc quán café gần đây để mua đồ chuẩn bị cho buổi vui chơi ngoài trời của mình. Chỉ với 30.000 won (tương đương 600.000 đồng), du khách đã có thể thuê được một set gồm lều và bạt sử dụng trong 4 tiếng để trải nghiệm dã ngoại cùng bạn bè.

Bạn có thể dễ dàng thuê xe điện ba bánh ở các cửa tiệm trên quảng trường

Trung tâm văn hóa The ARC Địa điểm: 57 Gangjeongbo-ro, Dasa-dong, Dalseong-gu, Daegu Instaram: https://www.instagram.com/ilovethearc_/ (tiếng Hàn)

Bùi Huy