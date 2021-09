Nhiều năm trở lại đây, du lịch bền vững (Sustainable Travel) đang được nhiều quốc gia trên thế giới hướng đến, trong đó có Hàn Quốc. Và thành phố Daegu là một trong những điểm đến du lịch xanh được yêu thích bậc nhất tại Hàn Quốc.

Thánh địa hoa đỗ quyên trên đỉnh núi

Với sự ưu ái của thiên nhiên, Daegu vào xuân luôn rực rỡ sắc màu bởi trăm hoa đua nở. Đặc biệt tại đây có hoa đỗ quyên đẹp bậc nhất Hàn Quốc, tạo thành “mỹ cảnh” hấp dẫn không biết bao nhiêu du khách gần xa tới thưởng ngoạn.

Lễ hội hoa đỗ quyên rực rỡ một góc trời Daegu

Hoa đỗ quyên bắt đầu chớm nở vào đầu tháng 4, tới giữa tháng là thời điểm hoa khoe sắc rực rỡ nhất. Và đây cũng là lúc lễ hội hoa đỗ quyên nổi tiếng trên núi Biseulsan được tổ chức. Ở Daegu có 2 ngọn núi nổi tiếng là Palgongsan và Biseulsan. Nếu Palgongsan nổi tiếng với lá vàng lá đỏ mùa thu thì Biseulsan lại được biết đến là ‘vườn hoa địa đàng’ với sắc hoa đỗ quyên nở rộ mỗi dịp xuân sang.

Để lên đỉnh núi ngắm hoa, du khách có thể di chuyển bằng cách đi bộ, đi xe điện hoặc xe buýt. Cách đỉnh núi khoảng 5 phút đi bộ là một di tích rất đặc biệt - ngôi chùa cổ Daegyeonsa được xây dựng từ thế kỷ thứ IX, nơi đây là địa điểm quay nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Kẻ săn nô lệ, Vua Sejong,...

Trong thời gian diễn ra lễ hội, du khách không chỉ được ngắm biển hoa đỗ quyên trùng điệp mà còn có thể tham gia vào nhiều trải nghiệm thú vị khác như thưởng trà truyền thống, nhuộm vải tự nhiên hay họa mặt...

Hệ sinh thái xanh giữa lòng thành phố

Hướng tới phát triển du lịch bền vững, Daegu xây dựng một hệ sinh thái xanh nằm ở phía Tây Nam có núi, sông, hồ và cả đầm lầy… Hệ sinh thái này nằm ở quận Dalseong với điểm nhấn nổi bật nhất là công viên Thiên nhiên (Nature Park) - nơi du khách có thể “tương tác” với thiên nhiên một cách chân thực.

Hệ sinh thái xanh của Công viên Thiên nhiên

Nằm trong quần thể núi Juamsan, công viên này có diện tích gần 400.000m², chia thành 2 khu vực sở thú và vườn bách thảo. Du khách tới đây có thể trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị như: mua “bộ Kit giao tiếp với động vật” để cho ăn và vui đùa với các loại thú, chụp hình trong khuôn viên vườn thực vật xanh, chèo thuyền kayak trên hồ nước Full Jade yên bình hay trải nghiệm trò chơi mạo hiểm ở công viên nước Spavalley...

Trong khuôn viên của công viên cũng có khu vực nhà hàng Youngrak phục vụ ăn uống, khu nghỉ chân tại thư viện kiêm quán cafe Vườn Thông và cả khu lưu trú Hotel de Foret - nơi du khách tới nghỉ dưỡng có thể trải nghiệm cắm trại hay tổ chức tiệc BBQ ngoài trời.

Khu nghỉ dưỡng xanh Hotel de Foret

Hàng năm, Công viên Thiên nhiên đều tổ chức những lễ hội văn hóa dành riêng cho bốn mùa như Lễ hội hoa xuân, Tour ngắm cảnh đêm mùa hè, Lễ hội Halloween vào mùa thu và Lễ hội mùa đông ngọt ngào với hoạt động trượt tuyết thú vị... Chính bởi sự đa dạng của hệ sinh thái cũng như các hoạt động trải nghiệm mà Công viên Thiên nhiên là điểm đến quen thuộc của gia đình có trẻ nhỏ, giới trẻ và cả du khách thập phương.

Điểm dừng chân lý tưởng của du khách yêu thích hoạt động ngoài trời

Với vị trí địa lý thuận lợi, Daegu không chỉ có núi non trùng điệp mà thành phố còn được điểm xuyết bởi 2 con sông lớn là sông Nakdong và sông Geumho. Điểm giao nhau của hai con sông này được chính quyền thành phố Daegu quy hoạch xây dựng thành một tổ hợp vui chơi có tên Quảng trường Gangjeongbo The ARC - nơi có hai công trình kiến trúc tiêu biểu là Công trình thủy lợi Gangjeongbo và Trung tâm Văn hóa The ARC.

Toàn cảnh Quảng trường Gangjeongbo The ARC nhìn từ trên cao

Khuôn viên của quảng trường bao gồm 3 khu vực chính là quảng trường, Trung tâm Văn hóa The ARC và không gian ven sông. Quảng trường có không gian thoáng mát với nhiều nhà hàng, quán café, điểm cho thuê xe đạp được vận hành để phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách. Đặc biệt tại đây có bãi cỏ rộng, rất lý tưởng cho hoạt động dã ngoại và tổ chức các sự kiện ngoài trời.

Trung tâm văn hóa The ARC, tên đầy đủ là Artistry of River Culture (tạm dịch là Nghệ thuật của văn hóa dòng chảy), có kiến trúc độc đáo khi được thắp sáng bằng ánh đèn, vừa trông giống như một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh, vừa tựa như một chú cá heo khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước lung linh. Phía bên trong của trung tâm này có phòng triển lãm, phòng tranh nghệ thuật và rạp chiếu phim 360 độ. Di chuyển xuống phía sau tòa nhà này là khu vực ven sông với nhiều trải nghiệm thú vị như đạp vịt, chèo thuyền, đi cano...

Không gian lý tưởng cho du khách yêu thích dã ngoại, đạp xe

Với những không gian du lịch xanh được đầu tư phát triển, Daegu là một trong những điểm đến du lịch thiên nhiên tiêu biểu của Hàn Quốc - nơi du khách có thể hòa mình vào không gian của đất trời.

Bùi Huy