Mang kỳ vọng Phú Quốc sẽ trở thành một ốc đảo Singapore mới, cư dân và nhà đầu tư từ khắp nơi đang đổ về phía nam đảo, tìm cơ hội trở thành công dân của "đô thị kiểu mẫu" mang tên Sun Grand City New An Thoi.

Từ quy hoạch mơ ước tới khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên

Ra đời từ ý tưởng đón đầu một An Thới đang vươn mình trong sự phát triển của Phú Quốc, Sun Grand City New An Thoi được chăm chút kiến tạo, đầu tư kỹ lưỡng từ Sun Group - nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam. Sun Group đã tiên phong kiến tạo nên một khu đô thị đa chức năng có quy hoạch bài bản và được vận hành theo tiêu chuẩn kiểu mẫu.

Đa chức năng trong đặc tính của Sun Grand City New An Thoi có thể khái quát chính là “an cư, kinh doanh và giải trí”. Mỗi chức năng hình thành từ nhiều ưu điểm của khu đô thị, song có thể được “giải mã” ngay khi nhà đầu tư nhìn vào vị trí mà dự án đang sở hữu.

Tọa lạc trên trục đường 975 - tỉnh lộ 4 làn xe chạy xuyên đảo Ngọc, Sun Grand City New An Thoi sở hữu cho mình vị trí trung tâm nối hai bờ Đông - Tây trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng tỷ đô của Sun Group và là điểm đi qua của một đại lộ khang trang chạy thẳng tới ga đi cáp treo Hòn Thơm - điểm du lịch hấp dẫn của mọi du khách Phú Quốc.

Với tổng diện tích đất 35ha, dự án gồm 2 dòng sản phẩm chính là nhà phố thương mại và nhà phố liền kề. Điểm ấn tượng nhất của Sun Grand City New An Thoi chính là quy hoạch được học hỏi từ mô hình super block huyền thoại của thành phố Barcelona (Tây Ban Nha).

Theo đó, khu đô thị được thiết kế kỹ lưỡng với các con đường cắt nhau 90 độ tạo thành những ô bàn cờ để tối ưu hóa lưu lượng giao thông, giúp người dân dễ dàng tiếp cận không gian xanh cho đô thị, sinh hoạt và thương mại.

Mọi tuyến phố nơi đây đều sở hữu vỉa hè thoáng rộng, khoảng lùi vừa đủ để tôn lên các mặt hàng kinh doanh nằm trong mỗi cửa hiệu. Dù ở bất kỳ vị trí nào trong đô thị, các căn nhà phố cao 5 tầng với mặt tiền 8m và diện tích sử dụng lên tới 600m2 đều dễ dàng tiếp cận khách hàng. Riêng những căn sở hữu 2 mặt tiền sẽ nắm lợi thế “quý hơn vàng” để nhân hai, nhân ba giá cho thuê hay tiềm năng buôn bán.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn vận hành cũng là một yếu tố đặc biệt trên con đường đưa Sun Grand City New An Thoi trở thành một khu đô thị kiểu mẫu. Với việc công bố tiêu chuẩn vận hành bao gồm: Hệ thống an ninh 24/7, dịch vụ vệ sinh, chăm sóc cây xanh và đội ngũ kỹ thuật, việc công bố tiêu chuẩn vận hành cũng là cũng lời khẳng định của Sun Group về việc hoàn thiện bộ 3 chức năng an cư - kinh doanh - giải trí theo chuẩn một Khu đô thị kiểu mẫu.

Với sự đầu tư bài bản đó, vừa qua Sun Grand City New An Thoi cũng đã đem về giải thưởng Top 10 Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2020 cho Sun Group tại Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2020.

Chốn an cư hấp dẫn, thu hút cư dân

Không phớt lờ đi yếu tố nguyên bản của một đô thị ở, theo chủ đầu tư, Sun Grand City New An Thoi lấy con người Phú Quốc và những ai yêu cuộc sống ở Phú Quốc làm thước đo cho những giá trị được hiện hữu nơi đây.

Bên cạnh lợi thế cho kinh doanh, Sun Grand City New An Thoi là khu đô thị được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích giàu chức năng gồm trường học, công viên, khu phức hợp thể dục thể thao, sân chơi dành cho trẻ em, quảng trường âm nhạc… mang lại không gian sống trong lành, tiện nghi, đẳng cấp.

Theo CĐT, tính tới thời điểm hiện tại, Sun Grand City New An Thoi đã bắt đầu hoàn thiện cơ sở vật chật và sẵn sàng bàn giao, công tác vận hành cũng đang được gấp rút triển khai. Cùng với đó, các dãy phố đã được chỉnh trang, các căn nhà mẫu được khai trương gần đây và những hoạt động cộng đồng được tổ chức ngay tại khuôn viên dự án, sức sống của khu đô thị đảo kiểu mẫu đang được thổi bùng mạnh mẽ.

Với những yếu tố an cư hấp dẫn trên, Sun Grand City New An Thoi hứa hẹn thu hút cư dân đến sinh sống và làm ăn, nhanh chóng tạo nên một cộng đồng dân cư sôi động.

Ngoài ra, đề án lập thành phố Phú Quốc đã được đệ trình. Nếu chính thức được phê duyệt, Phú Quốc sẽ trở thành "thành phố biển đảo" đầu tiên của Việt Nam. Theo đó, An Thới sẽ trở thành phường trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ,… và là tâm điểm thu hút giới đầu tư cùng dân cư từ các vùng lân cận về sinh sống và kinh doanh.

Sự kiện Lễ khai trương công viên Limoni sẽ được diễn ra tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa vào ngày 28/11, chính thức mở cửa và chào đón cư dân tham quan và trải nghiệm công viên chủ đề lớn nhất tại Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi.

Doãn Phong