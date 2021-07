Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Lạng Sơn chủ động triển khai các biện pháp quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, nỗ lực thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

“Chống dịch như chống giặc”

6 tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tỉnh Lạng Sơn đã thần tốc truy vết, phân loại đối tượng có liên quan đến dịch Covid-19 để tổ chức cách ly, điều trị theo đúng quy định; tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng để sớm phát hiện ca dương tính, khoanh vùng, áp dụng ngay các biện pháp cần thiết, dập dịch kịp thời không để dịch lây lan ra cộng đồng; đẩy mạnh ủy quyền cho cấp huyện để chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường tuyên truyền, thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu để ngăn ngừa nguy cơ bệnh dịch lây lan trong cộng đồng...

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn đồng thời tiếp tục đề ra những giải pháp mới, hiệu quả, sáng tạo được đánh giá cao, nhất là xây dựng và triển khai ứng dụng bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập cảnh qua địa bàn, mở luồng xanh cho xuất khẩu vải thiều, tổ chức phân luồng, kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ từ các địa phương khác đến tỉnh Lạng Sơn, thống nhất với tỉnh Bắc Giang về phương án, kế hoạch đón công nhân tại các khu công nghiệp trở về địa phương, áp dụng linh hoạt các Chỉ thị số 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với từng địa bàn để phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Duy trì 5 chốt kiểm dịch ra vào cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm dịch ra vào biên giới và thực hiện khai báo y tế đối với các lái xe, chủ hàng và các trường hợp từ các nơi khác đến cửa khẩu; duy trì 156 lán, chốt tuần tra, kiểm soát chặt chẽ dọc tuyến biên giới; khai báo y tế điện tử, cài đặt mã QR-CODE và truy vết tại 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Thành lập các chốt kiểm dịch y tế liên ngành của tỉnh để kiểm soát dịch bệnh theo quy định. Hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đơt 1, đợt 2 năm 2021 theo kế hoạch.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh tuần tra khu vực biên giới phòng, chống người xuất, nhập cảnh trái phép

Với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, nhất là các đơn vị tuyến đầu và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được kiểm soát, hạn chế thấp nhất lây lan trong cộng đồng; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ tiếp tục được duy trì.

Kinh tế tăng trưởng 6,72% bất chấp dịch Covid-19

Mặc dù gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh, Lạng Sơn tiếp tục tăng trưởng kinh tế, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 6,72% so với cùng kỳ.

Trong đó, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo. Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hoàn thành xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục tập trung triển khai Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); các chính sách đặc thù, khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn xây dựng 5 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt, hỗ trợ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng Thạch đen.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm tập trung thực hiện hiệu quả ngay từ đầu năm. Đối với các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2021, thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và các điều kiện để khởi công xây dựng các công trình bảo đảm tiến độ hoàn thành tiêu chí; tập trung xây dựng các Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện triển khai các mô hình phát triển sản xuất năm 2021. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới bình quân 01 xã đạt trên 13 tiêu chí.

Xe chở hàng nông sản đang chờ làm thủ tục xuất khẩu sang cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn

Cùng với đó, Lạng Sơn tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế cửa khẩu, xem đây là thế mạnh trong phát triển kinh tế địa phương. Để thực hiện tốt đồng thời hai mục tiêu “bảo đảm phát triển kinh tế cửa khẩu, lưu thông hàng hóa” và “phòng chống dịch Covid-19”, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế cửa khẩu, nhất là tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, tiếp tục đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng, đồng thời triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước 2.010 triệu USD, đạt 65,26% kế hoạch, tăng 44,6% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu 690 triệu USD, đạt 51,49% kế hoạch, tăng 13,1% so với cùng kỳ; nhập khẩu 1.320 triệu USD, đạt 75,86% kế hoạch, tăng 69,2% so với cùng kỳ. Hàng xuất khẩu địa phương 61 triệu USD, đạt 46,9% kế hoạch, tăng 27,1% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 5,43% so với cùng kỳ. Thương mại nội địa cơ bản ổn định, các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, cung ứng đầy đủ, đáp ứng tốt các nhu cầu đời sống và sản xuất của nhân dân. Từ đầu tháng 5/2021 do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tạm ngừng các hoạt động không thiết yếu, các cơ sở dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ...; tuy nhiên tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước 10.857 tỷ đồng, đạt 48,7% kế hoạch, tăng 8,8% so với cùng kỳ.

Trong phát triển du lịch, tỉnh đã triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch, quảng bá tiềm năng du lịch Lạng Sơn thông qua nhiều hình thức khác nhau. Dự ước trong 6 tháng đầu năm thu hút 1.091,9 nghìn lượt khách du lịch, đạt 33,3% kế hoạch, tăng 73,2% so với cùng kỳ.

Minh Ngọc