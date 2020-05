Tháng 4/2020, dựa trên kết quả bình chọn của độc giả PAX International trên toàn cầu, Le Saigonnais tại ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất của SASCO được vinh danh Phòng chờ thương gia tốt nhất Châu Á (Best Airport Lounge in Asia).

Le Saigonnais là cái tên duy nhất của dịch vụ sân bay tại Việt Nam có tên trong danh sách Readership Awards 2020.

Le Saigonnais lounge TSN được bình chọn Phòng chờ thương gia tốt nhất Châu Á

Được biết, Giải thưởng Readership Awards lần đầu tiên được tổ chức tại Bahrain năm 2005, do PAX International, tạp chí uy tín hàng đầu chuyên Ngành dich vụ chuyến bay thực hiện. Năm nay, hơn 40 hãng hàng không, đơn vị cung cứng suất ăn và các nhà phân phối được vinh danh tại nhiều khu vực, cho các hạng mục Dịch vụ suất ăn xuất sắc của Hãng hàng không, Đơn vị cung ứng suất ăn Hàng không của năm, Chương trình Miễn thuế trên máy bay xuất sắc nhất, Trải nghiệm bên trong khoang hành khách ấn tượng nhất và Phòng khách tốt nhất.

Theo PAX International, độc giả đánh giá cao và bình chọn Le Saigonnais bởi đáp ứng tốt tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế phòng chờ thương gia và mang đến cho họ những trải nghiệm văn hóa địa phương độc đáo, từ phong cách thiết kế, ẩm thực phong phú với nhiều món ngon Sài thành và đặc biệt là sự hồn hậu, mến khách của đội ngũ nhân viên.

Đại diện SASCO cho biết thêm có được những thành quả trên, trong điều kiện ngành hàng không trong nước cũng như thế giới đang đối mặt với rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, là nỗ lực lớn của Le Saigonnais.

Đại dịch Covid-19 khiến ngành Hàng không đối mặt khủng hoảng nặng nề chưa từng có. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, hầu hết các hãng hàng không ngừng bay, các dịch vụ thương mại ngừng hoạt động, Le Saigonnais là phòng chờ thương gia duy nhất tại Tân Sơn Nhất sẵn sàng trên tuyến đầu, duy trì dịch vụ hành khách thương gia cho các hãng hàng không còn khởi hành từ Tân Sơn Nhất tại thời điểm hiện tại, gồm: Japan Airlines, Korean Airlines, Singapore Airlines; China Airlines; Asiana Airlines; Eva Airs; Cathay Pacific Airways; All Nippon Airways. Le Saigonnais đã đi qua mùa dịch với các biện pháp phòng chống dịch cao nhất, đảm bảo an toàn cho nhân viên và hành khách.

Tất cả nhân viên được huấn luyện và thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định phòng dịch. Áp dụng quy trình và dung dịch khử đúng tiêu chuẩn cao nhất của ngành y tế.

Cuối tháng 4, cùng với Le Saigonnais quốc tế, các phòng chờ thương gia tại ga đi quốc nội đã hoạt động trở lại, áp dụng nghiêm túc Bộ quy tắc đảm bảo an toàn khai thác trong tình huống phòng chống dịch Covid-19 đối với dịch vụ Phòng chờ hạng thương gia. Đây là một trong 7 Bộ quy tắc SASCO xây dựng dựa trên các hướng dẫn từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, khuyến cáo của cơ quan y tế và đánh giá thực tế nguy cơ rủi ro lây nhiễm trong từng dịch vụ. Cụ thể, đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ và tuân thủ theo quy định về công tác vệ sinh an toàn, thực phẩm, giãn cách xã hội chống lây nhiễm chéo từ người sang người bằng các biện pháp sắp xếp ghế, bàn đơn, cách nhau 1 m. Khu vực buffet bố trí theo giãn cách an toàn. Toàn bộ nhân viên đeo khẩu trang, bao tay, kiểm tra thân nhiệt trước mỗi ca làm việc; đo thân nhiệt hành khách. Phòng chờ thực hiện khử khuẩn hàng ngày bằng hóa chất CH 2200, lau khử khuẩn các mặt tiếp xúc sau khi khách sử dụng dịch vụ, và khử khuẩn bằng tia cực tím đối với nhà vệ sinh, bếp….

Le Saigonnais là một trong 9 phòng chờ thuộc Hệ thống phòng chờ thương gia SASCO Business Lounge tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay Quốc tế Cam Ranh. Với sự đầu tư tổng thể về cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ, SASCO Business Lounge được các Hãng hàng không, khách hàng trong nước và quốc tế đánh giá cao. Giải thưởng Phòng chờ thương gia tốt nhất Châu Á dành cho Le Saigonnais là sự ghi nhận quốc tế xứng đáng cho nỗ lực góp phần đổi mới, nâng cao năng lực và hình ảnh sân bay tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

Châu Bút