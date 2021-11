Sữa bắp tươi và sữa đậu xanh tươi Oh Fresh gồm nguồn nông sản tươi chất lượng cao kết hợp sữa tươi nguyên chất đến từ trang trại bò sữa chuẩn quốc tế, hứa hẹn mang tới hương vị thơm ngon như “tự tay nấu ở nhà”.

Đây cũng là 2 sản phẩm đầu tiên của Công ty TNHH liên doanh thực phẩm và đồ uống Vibev - liên doanh giữa Vinamilk và Kido - trên thị trường nước giải khát tại Việt Nam.

“Tân binh” Vibev khát vọng khai phá ngành hàng thức uống tươi

Thị trường nước giải khát vừa chứng kiến cái bắt tay đầy uy quyền của hai “ông trùm” Vinamilk và Kido, ra mắt liên doanh Vibev với sứ mệnh cải cách ngành nước tươi tại thị trường nội địa. Với 2 dòng sản phẩm sữa hạt tươi giàu dinh dưỡng vừa được ra mắt, Vibev cam kết mang lại một thương hiệu Oh Fresh đậm “chất Việt”, nâng tầm giá trị dinh dưỡng thiết yếu cho người tiêu dùng nội địa cũng như kỳ vọng “tiến công” vào thị trường toàn cầu trong kỷ nguyên mới.

Để “mở cửa” thị trường mới, yếu tố thành công mang tính quyết định giúp các doanh nghiệp đi xa hơn và được đón nhận bởi người tiêu dùng luôn bắt đầu từ hai chữ “sản phẩm” và liên doanh Vibev cũng không nằm ngoài chiến lược này.

Ông Mai Xuân Trầm, đại diện cho Liên doanh Vibev, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm và Đồ uống Vibev chia sẻ, “So với ngành hàng nước giải khát có gas thì nước giải khát tốt cho sức khỏe là nhóm ngành đầy tiềm năng vì người tiêu dùng trong nước hiện nay đã ngày càng quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Về nước tươi hay đồ uống tươi thì trên thị trường hiện nay các đơn vị cung ứng đa số là qui mô nhỏ, công nghệ kỹ thuật còn hạn chế và phục vụ trong phạm vi nhỏ.

Bằng việc khai phá ngành hàng nước tươi, chúng tôi sẽ mang đến những sản phẩm hội tụ đủ 4 tiêu chí có thể làm hài lòng người sử dụng: Tươi - ngon - dinh dưỡng - an toàn, sẽ khiến thực khách thích thú, ngạc nhiên bởi Sữa bắp tươi Oh Fresh và sữa đậu xanh tươi thơm ngon như chính hương vị tự tay nấu ở nhà”.

Liên doanh Vibev tiếp cận xu hướng thức uống tươi thông qua dòng sản phẩm Oh Fresh

Nhờ chú trọng đầu tư vào công nghệ tân tiến và quy trình sản xuất chuyên nghiệp, mỗi sản phẩm dinh dưỡng Oh Fresh được sản xuất ra đều cam kết chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Với hệ thống 17 nhà máy hiện đại và 15 trang trại bò sữa cả trong và ngoài, kết hợp với hơn 300.000 điểm bán tương thích với dòng sản phẩm tươi lạnh từ Vinamilk và Kido, liên doanh Vibev hứa hẹn “may đo” những công thức dinh dưỡng riêng đậm đà hương vị Việt để dành tặng người tiêu dùng nội địa.

Khẳng định những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng

Theo liên doanh Vibev, bộ sản phẩm Sữa bắp tươi Oh Fresh và Sữa đậu xanh tươi Oh Fresh là công thức dinh dưỡng đạt chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng mọi tiêu chuẩn trong quy trình sản xuất. Không chỉ bao gồm nguồn nông sản tươi chất lượng cao kết hợp với dòng sữa tươi nguyên chất thơm ngon đến từ trang trại bò sữa chuẩn quốc tế, sản phẩm thương hiệu Oh Fresh còn được chú trọng nghiên cứu và cải tiến liên tục để tối ưu công thức dinh dưỡng nhờ đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm đầu ngành.

Nhờ việc thấu hiểu rằng mỗi quy trình sản xuất đều ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, toàn bộ dây chuyền đều được tự động khép kín từ khâu chế biến, chiết rót và đóng nắp; bảo quản lạnh ở nhiệt độ khắt khe 3 -7 độ C đồng nhất trong suốt quá trình bảo quản, lưu thông, bán hàng.

Bộ sản phẩm sữa hạt tươi Oh Fresh giàu dinh dưỡng với cam kết đạt chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Với ưu tiên hàng đầu về chất lượng, Vibev sở hữu hệ thống dây chuyền sản xuất công nghệ cao theo quy chuẩn từ Châu Âu (Đức, Ý) của Vinamilk, đảm bảo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ thử nghiệm đến sản xuất, bảo quản và phân phối các sản phẩm dinh dưỡng đến người tiêu dùng.

Đại diện liên doanh Vibev cũng nhấn mạnh, nhờ áp dụng công nghệ Freshmax (công nghệ Aseptic) tại nhà máy Vinamilk, sữa hạt tươi chiết xuất từ bắp và đậu xanh giữ trọn vẹn độ tươi ngon, giá trị dinh dưỡng và độ sánh mịn khi thưởng thức. Bên cạnh đó, với lợi thế vận hành cũng như phân phối sản phẩm lạnh từ Kido, thức uống tươi Oh Fresh được tuân thủ nghiêm ngặt dưới quy trình bảo quản, lưu thông và bán hàng, giúp giữ nguyên độ tươi ngon dinh dưỡng trong suốt 14 ngày.

Vươn xa cùng những sản phẩm đậm “chất Việt”

Liên doanh giữa Vinamilk và Kido kỳ vọng, thương hiệu thức uống Oh Fresh sẽ là điển hình sống động cho dòng sản phẩm đậm đà hương vị Việt, được sản xuất theo khẩu vị Việt, dành cho người Việt.

Thị trường nước giải khát đang chứng kiến sự bùng nổ hơn bao giờ hết, tuy vậy không phải bất cứ thương hiệu Việt nào cũng đủ tiềm lực và sự thấu hiểu để có có thể gìn giữ và phát triển những thức uống tuy bình dị nhưng đậm chất dân tộc thông qua sản phẩm của mình. Với nỗ lực bền bỉ này, liên doanh Vibev hứa hẹn mở ra những bước phát triển cho chính mình với vị thế doanh nghiệp hàng đầu ngành nước giải khát tốt cho sức khỏe, giúp người Việt ghi dấu với bạn bè quốc tế với dòng sản phẩm mang hương vị Việt.

Sữa bắp tươi và Sữa đậu xanh tươi Oh Fresh đã chính thức “lên kệ” tại hệ thống phân phối trên toàn quốc của Vinamilk và Kido bao gồm: Hệ thống các siêu thị; Minimart; Các điểm bán hàng tạp hóa… với mức giá chính thức sau thời gian dùng thử là 15.000VNĐ/chai

Liên doanh Vibev là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, định hướng triển ngành thức uống tươi tự nhiên (hạn sử dụng ngắn). Với lợi thế thụ hưởng được những thế mạnh từ các doanh nghiệp hàng đầu Vinamilk và Kido, Vibev mang mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về nước giải khát tốt cho sức khỏe.

Lệ Thanh