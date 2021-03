Ngày 10/3/2021, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đạt mốc 30 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công (tính từ ngày 2/6/2014), thiết lập dấu mốc mới của ngành dầu khí.

Bảng điện tử thống kê BSR đạt 30 triệu giờ công an toàn vào ngày 10/3/2020

Hành trình thiết lập dấu mốc mới

Với đặc thù vận chuyển, chế biến, tồn chứa các sản phẩm xăng dầu trong điều kiện nhiệt độ/áp suất cao và nhiều hoạt động bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị trong điều kiện khắc nghiệt như: làm việc trong không gian hạn chế, trên cao, trên mặt nước, làm việc với thiết bị nâng hạ… Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất luôn tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động. Đặc biệt là các hoạt động vận hành, bảo dưỡng sửa chữa trong tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Trao đổi các biện pháp an toàn bảo dưỡng phân xưởng RFCC trong BDTT lần 4 năm 2020

Nhận thức điều đó, BSR đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình nhằm kiểm soát an toàn suốt thời gian qua, trọng tâm là Xây dựng và cải tiến văn hóa an toàn dựa trên văn hóa nền tảng “7 thói quen hiệu quả” với nhiều chương trình, hoạt động được triển khai trong công ty và lan tỏa đến các nhà thầu.

Từ những ngày đầu đưa nhà máy vào vận hành, BSR đã ưu tiên xây dựng hệ thống quản lý an toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và được DNV đánh giá chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn OSHAS 18001:2007 và ISO 14001:2005 vào ngày 8/3/2011.

Ngoài ra, hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường (ATSKMT) của BSR còn được đánh giá bởi các đơn vị thứ 3 như PSRG (USA), Dupont Sustainable Solution để tìm cơ hội cải tiến liên tục.

Sau khi hoàn thiện và cải tiến quy trình, BSR tập trung vào công tác đào tạo, huấn luyện người lao động bằng hình thức trực tuyến E-Learning và E-test cho nhân sự BSR và nhà thầu.

Tuyên truyền trực quan an toàn khi làm việc bằng giàn giáo

Tính riêng năm 2020, BSR đã tổ chức 43 khóa đào tạo ATSKMT cho 6.626 lượt CBNV với 30.609 giờ công, trung bình mỗi CBCNV đạt 20 giờ công/người/năm. Ngoài ra, công ty tiến hành đào tạo cho 11.700 lượt nhà thầu với 23.400 giờ công đào tạo.

Công tác giám sát an toàn đã phát hiện và khắc phục kịp thời các hành vi và điều kiện không an toàn, tránh xảy ra những sự cố lớn hơn. Tất cả các sự cố, cận sự cố đều được báo cáo, phân tích nguyên nhân gốc rễ nhằm tránh sự cố lặp lại.

Nhằm sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp xảy ra, BSR đã xây dựng 125 kịch bản ứng phó sự cố và cứu nạn cứu hộ và định kỳ thực tập.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý an ninh, an toàn cũng được chú trọng như: nâng cấp chức năng quản lý tai nạn sự cố; quản lý thiết bị PCCC, thiết bị an toàn; triển khai việc xử lý các khuyến nghị về an toàn từ các đoàn kiểm tra

Với các biện pháp như trên và thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ”, BSR vận hành ổn định trong mùa mưa bão và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt trong cơn bão số 9 năm 2020 đã đổ bộ vào Quảng Ngãi mà tâm bão là NMLD với cấp gió 12.

Nhằm động viên kịp thời và trao đổi trực tiếp người lao động tại nơi làm việc, công ty cũng thành lập các đoàn kiểm tra hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo ATSKMT, với sự chủ động tham gia của các cấp quản lý từ cấp tổ trưởng đến các lãnh đạo công ty.

Nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19

2020 là năm khó khăn đối với công ty, vừa phải đảm bảo vận hành an toàn nhà máy vừa thực hiện công tác bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần thứ 4 trong điều kiện dịch bệnh bùng phát 2 lần ở Việt Nam.

Thợ lặn chuẩn bị đồ nghề hiện đại, an toàn thực hiện bảo dưỡng phao SPM

Nhờ những nỗ lực vượt bậc, BSR đã vượt qua những khó khăn trên và về đích xuất sắc khi đạt được “5 không”: Không trường hợp nào bị nhiễm Covid-19, Không có tai nạn lao động mất ngày công; Không sự cố cháy nổ; Không sự cố môi trường và Không sự cố an ninh.

Ngày 23/1/2020, Việt Nam xảy ra đợt dịch đầu tiên, đúng thời điểm nhà máy thực hiện công tác chuẩn bị cho BDTT lần thứ 4. Tiếp đến đợt dịch lần 2 ngày 24/7/2020, đúng thời điểm nhà máy chuẩn bị những khâu cuối cùng, huy động những chuyên gia cuối cùng cho việc BDTT.

Kiểm soát dịch Covid-19 tại cổng A1 NMLD Dung Quất trong đợt BDTT lần 4 năm 2020

Ông Nguyễn Quang Hưng - Trưởng ban ATMT BSR cho biết: “Trước tình hình khó khăn trên, với quyết tâm cao là phải đảm bảo vận hành nhà máy liên tục an toàn, đồng thời thực hiện thành công BDTT, lãnh đạo công ty BSR đã đưa ra các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng chống Covid trong đó tập trung vào mô hình 5M: Thành lập ban chỉ đạo/chỉ huy; tuyên truyền cho người lao động; Thiết lập/cải tiến Quy trình và Phương pháp phòng chống Covid - 19; Cung cấp đầy đủ vật tư y tế cho người lao động; Giám sát/đo lường kết quả thực hiện”.

Bằng việc thực hiện quyết liệt các giải pháp trên cùng sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, BSR đã tổ chức đưa 255 chuyên gia nước ngoài và kiểm soát gần 4.000 lao động các đơn vị nhà thầu trong nước đến NMLD Dung Quất, cùng với 1.500 CBCNV BSR tham gia thực hiện công tác BDTT và trở về nhà một cách an toàn.

Hướng tới nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, BSR tiếp tục đặt ra mục tiêu đạt mốc 32.5 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn mất ngày công lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tiếp tục cải tiến văn hóa an toàn để hướng tới “Tôi chịu trách nhiệm an toàn cho bản thân, đồng nghiệp và nhà máy”.

Hà Chi