Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020, kết quả kinh doanh hợp nhất của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tăng trưởng bứt phá khi lợi nhuận trước thuế cán mốc trên 1.666 tỷ đồng, đạt gần 116% kế hoạch năm.

Những kết quả kinh doanh ấn tượng sau 3 quý

Theo báo cáo của MSB, kết thúc quý III/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 166.500 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh, đạt trên 1.666 tỷ đồng, bằng 156,6% cùng kỳ 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.327 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 53%. Tổng cho vay khách hàng đạt gần 73.500 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ và gần 15,5% so với cuối 2019.

Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn (CASA), nguồn vốn tốt giúp gia tăng lợi nhuận ngân hàng 29% so với cùng kỳ năm trước và 15% so với số cuối năm 2019. Tỷ trọng CASA trên tổng tiền gửi khách hàng đạt gần 23%.

Đại diện MSB cho biết, đây là kết quả tích cực khi MSB triển khai các gói sản phẩm được cá nhân hóa, đầu tư nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc chuyển đổi số, đồng thời triển khai nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng sử dụng gói tài khoản. Việc thay đổi cơ cấu nguồn vốn theo hướng nâng cao là nhân tố quan trọng giúp MSB giảm chi phí vốn và đem lại tăng trưởng trong tổng thu nhập thuần từ lãi và phí của ngân hàng.

Đại diện MSB cho biết, theo lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập thuần ghi nhận đạt trên 4.805 tỷ đồng, trong đó: thu nhập lãi thuần đạt trên 3.287 tỷ đồng, thu nhập từ phí đạt hơn 497 tỷ đồng, tăng lần lượt 61% và gần 42% so với cùng kỳ 2019. Với tốc độ tăng trưởng tốt của tổng thu nhập thuần, cùng sự tiết giảm chi phí hiệu quả của MSB trong giai đoạn vừa qua, chỉ số chi phí trên doanh thu (CIR) đã giảm đáng kể, còn 47% so với mức 53% của năm 2019.

Với diễn biến khó lường của dịch Covid-19 và sự biến động của nền kinh tế, hoạt động tài chính của MSB vẫn nỗ lực đảm bảo tính an toàn, lành mạnh và tăng trưởng bền vững. Theo đó, tính riêng cho mảng ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn CAR tính theo Thông tư 41 đạt 10,61%; tỷ lệ nợ xấu NPL ghi nhận 2,34% (tính theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN); số dư trái phiếu đặc biệt VAMC tại ngân hàng đã bằng 0 tại thời điểm 30/9/2020.

Liên quan tới cổ phiếu, ngân hàng vẫn đang triển khai kế hoạch niêm yết. Đầu tháng 10/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh thông báo tiếp nhận hồ sơ niêm yết của ngân hàng, MSB đăng ký niêm yết 1.175 triệu cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ là 11.750 tỷ đồng. Đây là bước tiến lớn để MSB đa dạng hóa danh mục đầu tư, gia tăng giá trị vốn hóa thị trường và hiện thực hóa cam kết với cổ đông.

Kết thúc quý III/2020, tỷ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phần của ngân hàng cũng ghi nhận sự tăng trưởng, cho thấy những nỗ lực từ MSB nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng, cổ đông và người lao động.

Bước tiến chuyển đổi số với ứng dụng MSB mBank

Ngày 19/10/2020, MSB triển khai giải pháp mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng của điện thoại di động với đầy đủ các tính năng hiện có cho tài khoản thanh toán eKYC. Đại diện MSB chia sẻ, giải pháp này mang tới trải nghiệm ngân hàng số tiện ích và an toàn, giúp khách hàng đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ cá nhân dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, kết hợp các phương thức xác thực sinh trắc học, nhận diện khách hàng nhờ trí tuệ nhân tạo (AI)…

Nếu như trước đây, khách hàng phải đến điểm giao dịch khi có nhu cầu mở tài khoản ngân hàng, thì nay khách hàng chỉ mất 1 phút để đăng ký tài khoản trực tuyến qua ứng dụng MSB mBank và tận hưởng các ưu đãi hấp dẫn từ “Vũ trụ Siêu miễn phí” của MSB như: hoàn tiền lên đến 3,6 triệu đồng/năm khi thanh toán hóa đơn và chi tiêu hàng ngày với gói tài khoản M-PRO; ứng vốn nhanh tới 1 tỷ đồng, hạn mức chuyển khoản cao lên đến 16 tỷ/ngày với gói tài khoản M-Business…

Ghi nhận cho tiềm lực tài chính vững mạnh và những nỗ lực không ngừng nâng cao trải nghiệm, vừa qua, MSB được vinh danh trong Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam năm 2020 do Vietnam Report tổ chức, nghiên cứu và đánh giá độc lập.

Thành lập năm 1991, MSB là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên ra đời trong thời kỳ kinh tế mở cửa và phát triển của Việt Nam. Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, mang trong mình sức mạnh tập thể và tinh thần tiên phong của các cổ đông sáng lập, MSB không ngừng tạo lập nhiều cột mốc mang tính đột phá trong ngành tài chính ngân hàng. MSB hiện có trên 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 8.000 ngân hàng đại lý tại trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. MSB hiện có hơn 7.000 cán bộ, phục vụ trên 2,2 triệu khách hàng cá nhân và 50.000 khách hàng doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập vào website: msb.com.vn hoặc liên hệ TTDVKH (miễn phí): 1800 59 9999

Minh Ngọc