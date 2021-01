Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ước tính kết quả kinh doanh năm 2020 có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 94,13% so với cuối năm 2019.

MSB cho biết sẽ trình phương án chia cổ tức tối thiểu 15% tại Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến thực hiện trong quý I/2021.

Với tổng tài sản tăng 13% so với 2019, đạt mức trên 178 nghìn tỷ, MSB dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 94% so với năm 2019 và bằng 174% kế hoạch đặt ra.

Theo đại diện MSB, kết quả kinh doanh tích cực này có được do tổng thu nhập thuần đã tăng gần 52% so với năm 2019 lên mức 7.013 tỷ đồng, trong đó, thu nhập lãi ròng ghi nhận kết quả 4.705 tỷ, (tăng 57% so với năm trước) trên cơ sở cơ cấu nguồn vốn hiệu quả, tập trung tăng trưởng quy mô ở các hạng mục tài sản sinh lời cao và quản lý tốt nợ xấu.

Tổng thu nhập ngoài lãi của ngân hàng cũng tăng đến 42%/năm, đóng góp hơn 2.300 tỷ cho tổng thu nhập thuần. Đặc biệt, thu thuần về hoạt động dịch vụ tăng đến 50%. Thu từ phí bán Bảo hiểm Banca cũng là điểm nhấn trong tổng thu nhập phí khi trong quý IV/2020, MSB liên tục lọt top ngân hàng có doanh thu Banca cao nhất thị trường.

Với tốc độ tăng trưởng tốt của tổng thu nhập thuần, cùng sự tiết giảm chi phí hiệu quả của MSB trong giai đoạn vừa qua, chỉ số chi phí hoạt động trên tổng doanh thu nhập (CIR) của ngân hàng đã giảm tới 11% so với năm 2019. Từ kết quả kinh doanh khả quan của 2020, MSB dự tính trả cổ tức tối thiểu 15% cho cổ đông sau khi được thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên tháng 3-4 tới.

Về chất lượng tài sản, từ nỗ lực cải thiện chất lượng tài sản trong năm khó khăn 2020, ngân hàng đã xử lý hết toàn bộ trái phiếu VAMC trong quý III/2020. Tổng nợ xấu của ngân hàng dự tính dưới 2% cho cả năm 2020. Nhờ tệp khách hàng đa dạng, ưu tiên ngành y tế và giáo dục nên danh mục cho vay của MSB không bị ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, tỷ lệ nợ cơ cấu theo thông tư 01 của NHNN trên tổng dư nợ khoảng 1,85%.

Nguồn vốn được củng cố đảm bảo tăng trưởng bền vững, CAR dự kiến đạt trên 10% thời điểm 31/12/2020. Bên cạnh đó, MSB đang triển khai phát hành cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu trong quý I/2021, hệ số CAR dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao giúp ngân hàng có mức đệm vốn an toàn cho hoạt động kinh doanh.

Với tệp khách hàng trung thành, các sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng cũng như các dịch vụ, sản phẩm tài chính cạnh tranh, MSB luôn có lượng CASA cao trong ngành. Cuối quý III/2020, MSB là ngân hàng đứng vị trí thứ 4 trong hệ thống về tỷ lệ CASA trên tổng tiền gửi. Dự kiến thời điểm 31/12/2020, MSB đạt tỷ lệ này ở mức 27% với hơn 23.400 tỷ tiền gửi không kỳ hạn.

Thành lập năm 1991, MSB là ngân hàng TMCP đầu tiên ra đời trong thời kỳ kinh tế mở cửa và phát triển của Việt Nam. Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, MSB không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. MSB hiện có trên 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 8.000 ngân hàng đại lý tại trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. MSB hiện có gần 5.000 cán bộ, phục vụ trên 2,2 triệu khách hàng cá nhân và 54.000 khách hàng doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website: www.msb.com.vn

Minh Ngọc