Cùng với việc mở cửa đón khách quốc tế, Phú Quốc còn đón dòng vốn đầu tư lớn đổ về; mà tâm điểm là sự xuất hiện của các sản phẩm BĐS mới, sở hữu các điểm đáng giá như: nâng tầm cuộc sống, gia tăng giá trị bền vững…

Đón cơ hội “vàng” đầu tư BĐS Phú Quốc

Tỉnh Kiên Giang đã trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Phú Quốc đến năm 2040; nhấn mạnh phát triển Phú Quốc trở thành đô thị biển đảo đặc sắc: là trung tâm thương mại, dịch vụ, trung tâm chăm sóc sức khỏe, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng, cảng biển và CHK quốc tế… Dự báo, dân số Phú Quốc sẽ đạt 400.000 người vào năm 2030 (gấp hơn 2 lần hiện tại), và 680.000 người vào 2040.

Những định hướng quy hoạch tạo ra cú hích phát triển kinh tế cho Phú Quốc, góp phần đưa Phú Quốc trở thành 1 trong những địa phương thu hút vốn đầu tư của cả nước.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, đến 2025, Phú Quốc sẽ đón 10 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 4 triệu khách quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu này, đảo Ngọc cần chuẩn bị số lượng lao động, dịch vụ rất lớn, cũng như có lượng lớn sản phẩm BĐS: nhà ở, căn hộ, khách sạn, thương mại dịch vụ…

Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một khu kinh tế đặc biệt, trung tâm tài chính, một đảo du lịch tầm cỡ quốc tế. Giới chuyên gia nhận định, đây chính là thời điểm không thể tốt hơn để đầu tư sản phẩm địa ốc nơi đây. Giới đầu tư sành sỏi đã sớm nắm bắt thời cơ này, dòng vốn lớn đang đổ về những BĐS tiềm năng.

Tầm nhìn tuyệt hảo từ tháp căn hộ The Sea (Ảnh minh họa)

Trái với cảnh “ngủ đông” thời gian trước, BĐS Phú Quốc đang sôi động trở lại với những làn sóng đầu tư. Trong đó, nổi bật là sản phẩm căn hộ cao tầng sát biển Sun Grand City Hillside Residence nằm tại tâm điểm dự án “thị trấn Địa Trung Hải” (Phường An Thới).

Căn hộ The Sea sát biển - “hàng hiếm” được săn đón

Tiếp nối thành công của các tòa tháp The Hill, 2 tòa tháp căn hộ The Sea 16 tầng sở hữu “3 tầm view, 6 giá trị, 5 công trình biểu tượng” vừa ra mắt cuối năm 2021 đã trở thành sản phẩm BĐS hút khách hàng đầu. Không chỉ là dòng căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài “độc bản” ở đảo Ngọc, mà The Sea còn giàu tiềm năng sinh lời vững bền.

Nơi đây sẽ nâng tầm trải nghiệm của cư dân tương lai với: thiết kế căn hộ phong cách Santorini; vô số tiện ích như: bể bơi vô cực, sky lounge độc đáo, hệ thống bể sục và xông hơi hiện đại… Đặc biệt, cư dân mỗi ngày đều có thể bao trọn tầm mắt những khung cảnh tuyệt mỹ từ thiên nhiên như mặt biển xanh trong, rừng biển giao hòa; hay các công trình biểu tượng đã và đang được đầu tư như: Tháp đồng hồ, Sun Signature Gallery, Quảng trường con sò, Cầu Hôn, Show Vortex…

Căn hộ The Sea được bàn giao hoàn thiện nội thất (Ảnh minh họa)

Không chỉ hưởng thụ những kỳ nghỉ đáng giá ở “thị trấn Địa Trung Hải” đậm chất châu Âu, chủ nhân tương lai của The Sea sở hữu căn hộ thông minh, có khả năng đem tới lợi nhuận kinh doanh, cho thuê vượt trội.

Mỗi tòa tháp có đủ loại sản phẩm: căn hộ studio, căn hộ từ 1 - 3 PN, căn hộ dual key, căn hộ 1+1 với tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp phong cách Santorini. Trong đó, căn hộ 1+1 linh hoạt công năng, dễ dàng cá nhân hóa theo nhu cầu của chủ nhân. Dù chỉ có 1 phòng ngủ, nhưng lại có thêm không gian mở, phù hợp với xu hướng thuê phòng lưu trú của thế hệ gen Z khi du lịch, hoặc làm việc, học tập…

Không gian trước sảnh tháp căn hộ The Sea (Ảnh minh họa)

Hệ thống tiện ích đẳng cấp tại The Sea (Ảnh minh họa)

Anh Tạ Tuấn - nhà đầu tư đến từ TP.HCM chia sẻ: “Dự án “thị trấn Địa Trung Hải” đã thành hình và được Sun Group liên tục bồi đắp, hoàn thiện. Do đó, tôi tin rằng, khi nhận bàn giao căn hộ này sẽ có thể chủ động nghỉ dưỡng, cho thuê vì mọi thứ đã “sẵn sàng”. Theo đuổi thị trường Phú Quốc nhiều năm nay, nhưng The Sea là dòng sản phẩm tôi ưng ý ngay lập tức, và đã mua 3 căn vào dịp ra mắt”.

Hấp lực của The Sea được chứng minh với 70% căn hộ đã có chủ. Điều này cho thấy, những BĐS cao cấp trong hệ sinh thái du lịch bài bản ở Phú Quốc đang chiếm ưu thế. Nằm trong hệ sinh thái trị giá nhiều tỷ USD với gần 60 công trình biểu tượng ở Phú Quốc do Sun Group phát triển là lợi thế lớn của sản phẩm căn hộ The Sea, có tiềm năng gia tăng giá trị lợi nhuận vững bền theo thời gian.

Sun Signature Gallery - “bảo tàng” nghệ thuật do KTS lừng danh Bill Bensley thiết kế (Ảnh minh họa)

Một chuyên gia BĐS nhận định: “Giá BĐS Phú Quốc so với các vùng khác còn đang ở mức “khiêm tốn”. Nếu không đầu tư bây giờ, để khi thành phố sầm uất thì sẽ như các thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới: mua 1 BĐS ở đó chắc chắn là vài triệu đô, thậm chí cả trăm triệu đô. Tôi đánh giá thị trường Phú Quốc đang là 1 “điểm nóng” của BĐS Việt Nam, sẽ còn thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế”.

Với sự đẳng cấp, căn hộ The Sea không chỉ “tạo sóng” trên thị trường cuối năm, mà còn trở thành một hình mẫu BĐS tiên phong ở thành phố biển đảo đang vươn mình trỗi dậy.

Doãn Phong