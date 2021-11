Hiện Sở GTVT Long An đang tập trung triển khai 8 công trình đột phá và 3 công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tạo động lực bứt phá kinh tế - xã hội tỉnh

11 công trình này đều là những dự án kết nối với TP.HCM nằm trên địa bàn TP. Tân An và các huyện trọng điểm: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc được quy hoạch kết nối đồng bộ đến Cảng Quốc tế Long An, các khu, cụm công nghiệp, phát triển đô thị.

Theo đó, 8 công trình nằm trong chương trình đột phá về giao thông giai đoạn 2020 - 2025 gồm: Đường Lương Hòa - Bình Chánh; Đường Hựu Thạnh - Tân Bửu; ĐT 826E, đoạn từ giao ĐT 826C đến cầu Cần Giuộc; Trục động lực Đức Hòa; Nâng cấp, mở rộng ĐT 824 đoạn từ ngã ba Mỹ Hạnh đến cầu Kênh Ranh; Đường Tân Tập - Long Hậu, đoạn từ đường Vành đai 4 đến ĐT 830 và cuối cùng là nút giao đường Hùng Vương - Quốc lộ 62, TP. Tân An.

Ngoài ra, 3 công trình trọng điểm của Đại hội gồm: hoàn thành đường vành đai TP.Tân An; ĐT 830E, đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT 830 (đường Vành đai 4) và ĐT 827E, đoạn từ TP.HCM đến sông Vàm Cỏ Đông (trục động lực TP.HCM - Long An - Tiền Giang).

Đây đều là những tuyến đường chiến lược quan trọng, góp phần thúc đẩy năng lực vận chuyển hàng hóa, phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch, kết nối một số tỉnh vùng duyên hải miền Tây Nam Bộ với TP.HCM, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong vùng; đồng thời được kỳ vọng tạo động lực bứt phá kinh tế - xã hội của tỉnh Long An khi đi vào hoạt động.

Sở GTVT Long An đẩy nhanh tiến độ những công trình đột phá, công trình trọng điểm (Ảnh: Báo Long An)

Đặc biệt, nằm trong chiến lược phát triển giao thông của tỉnh Long An, ĐT 830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT 830) là tuyến đường quan trọng với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,14km.

Khi hoàn thành, ĐT 830E sẽ kết nối tỉnh Long An với đường HCM và đường vành đai III, vành đai IV của TP.HCM theo mục tiêu đầu tư dự án; đồng thời, giảm áp lực cho tuyến Quốc lộ 1 vốn đã quá tải và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh Long An nói chung và các huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc nói riêng.

Ngoài ra, công trình trọng điểm ĐT 827E cũng được kỳ vọng nâng tầm hạ tầng giao thông vận tải cho các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước và Cần Giuộc cũng như của tỉnh Long An, thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ.

Theo đó, tuyến ĐT 827E (trước là trục động lực kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang) sẽ kéo dài qua tỉnh Tiền Giang, Long An và TP.HCM. Trong đó, đoạn qua tỉnh Long An dài nhất, dự kiến khoảng 35km, kết nối với tỉnh Tiền Giang tại huyện Châu Thành, qua Tân Trụ, Cần Đước và Cần Giuộc trước khi kéo dài đến TP.HCM.

Ông Nguyễn Hoài Trung - Phó Giám đốc Sở GTVT Long An cho biết, ước tính tổng nhu cầu vốn để triển khai, thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, đột phá giai đoạn 2020 - 2025 là gần 30.000 tỷ đồng, với cơ cấu vốn 61,2% từ ngân sách nhà nước, tương đương 18.308 tỷ đồng và 38,8% vốn huy động từ các thành phần kinh tế, tương đương 11.620 tỷ đồng.

Nỗ lực triển khai các công trình trọng điểm trong dịch Covid-19

Hiện tỉnh Long An đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án đột phá và trọng điểm trên, đảm bảo triển khai nhanh chóng theo đúng yêu cầu đã đề ra. Đặc biệt là trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 dẫn đến việc chậm tiến độ dự án, một số công nhân dương tính với Covid-19 khiến công trình phải dừng thi công. Song song đó, một số công trình còn gặp khó khăn trong các vấn đề giá vật tư, vận chuyển, giải phóng mặt bằng…

Do đó, Sở GTVT tỉnh Long An đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công vận chuyển máy móc, vật liệu qua các chốt kiểm soát, trên cơ sở đảm bảo các quy định phòng chống dịch; yêu cầu các đơn vị thi công lập danh sách nhân sự để đề nghị ngành y tế ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Đặc biệt, để triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ, Sở GTVT đang phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ giải ngân vốn; đồng thời, thường xuyên trao đổi với các nhà thầu để nhanh chóng giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời cho các đơn vị.

Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án kiểm tra các hạng mục kỹ thuật tại công trình ĐT 830 (Ảnh: Báo Long An)

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông - Sở GTVT tỉnh Long An, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đến nay, 100% đơn vị thi công các gói thầu tại các công trình trọng điểm và công trình đột phá đã triển khai lực lượng, phương tiện, máy móc để thi công kịp tiến độ.

Tại công trình trọng điểm ĐT 830, đoạn từ Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 50 với 8 gói thầu xây lắp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 5 gói thầu. 3 gói thầu đang thi công gồm: gói thầu số 9 (cầu Bà Tượng và phần đường dẫn) đang hoàn thành các hạng mục cuối, chờ nghiệm thu bàn giao; 2 gói thầu còn lại đều triển khai từ 4 - 5 mũi thi công ngoài công trình để kịp tiến độ.

Dự án đường vành đai TP. Tân An, đoạn từ quốc lộ 62 đến đường Nguyễn Văn Quá và đoạn từ quốc lộ 1 đến ĐT 827B cũng đang được đẩy nhanh. Tình hình giải ngân vốn năm 2021 của dự án này đã đạt 100%. Đồng thời, TP. Tân An đã tổ chức kiểm đếm 1.680 hộ, đạt 100%; đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 86,9% số hộ bị ảnh hưởng.

N.L