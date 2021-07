Được biết đến là một trong những ngân hàng tiên phong số hóa ở Việt Nam, Techcombank nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng qua những trải nghiệm dịch vụ dễ dàng, miễn phí, ưu đãi vô hạn trên kênh trực tuyến, nhất là trong dịch bệnh Covid-19.

Ngân hàng số “hợp thời” trong mùa dịch

Ngân hàng số là một xu hướng đổi mới mang tính tất yếu, dựa trên nền tảng số hóa tích hợp các hoạt động và tính năng của một ngân hàng truyền thống, nhằm tạo điều kiện cho đời sống tài chính của khách hàng thêm phần tiện lợi. Hơn nữa, phát triển ngân hàng số còn phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy thanh toán kỹ thuật số không tiền mặt, phù hợp với tâm ký khách hàng hiện đại: ưa chuộng các giải pháp tài chính nhanh và tiện lợi. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19, ngân hàng số là công cụ giao dịch trực tuyến hữu ích thông qua tài khoản/thẻ thanh toán.

Số liệu từ mạng lưới VisaNet cho thấy, tổng giá trị giao dịch của người tiêu dùng Việt Nam trên thẻ tín dụng và ghi nợ Visa trong quý I/2021 tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉ lệ giao dịch không tiếp xúc trên tổng số giao dịch trực tiếp của thẻ Visa tăng 230% so với cùng kỳ. Tỉ lệ tăng trưởng hằng năm của tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử trong giai đoạn quý I/2021 tăng 5,5 lần so với quý IV/2020.

Đón đầu xu hướng, từ năm 2016, Techcombank bắt đầu hành trình số hóa trên ngân hàng số. Đại diện ngân hàng này cho biết, với sự ưu việt và thân thiện, ngân hàng số Techcombank đã nhận được đánh giá cao của các khách hàng.

Chị Thu Trang (quận 1, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi rất hài lòng khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử của Techcombank. Nhiều tiện ích, dịch vụ đều đã được tích hợp trên app F@st Mobile để mình chủ động tự thực hiện dễ dàng. Tiết kiệm online cũng được cộng thêm lãi suất, hay thanh toán các khoản trong gia đình rất thuận tiện. Đặc biệt, trong mùa dịch này, mình thanh toán mọi thứ qua hình thức online dễ dàng mà không tốn bất kỳ phí nào. Mình đã giới thiệu cho gia đình bạn bè sử dụng”.

Ngân hàng Techcombank đã tăng thêm nửa triệu khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2021, nâng tổng số khách hàng phục vụ lên 8,9 triệu người. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân Techcombank trong 6 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 296,9 triệu giao dịch (tăng 94,5% so với cùng kỳ năm ngoái) và gần 4,3 triệu tỷ đồng (tăng 122,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Mở tài khoản trực tuyến chỉ 5 phút

Không cần đến quầy giao dịch, không mất thời gian xếp hàng chờ đợi, không lo thủ tục, giấy tờ rườm rà… với các thao tác đơn giản, khách hàng Techcombank có thể chủ động mở tài khoản và thẻ thanh toán Techcombank.

Đại diện Techcombank cho hay, chủ trương “3 không 1 có” là điều Techcombank hướng đến trong chương trình ưu đãi mở tài khoản thanh toán trực tuyến. Theo đó, ngân hàng áp dụng công nghệ EKYC (nhận diện khách hàng trực tuyến), nhằm hạn chế việc khách hàng đi lại trong bối cảnh dịch bệnh. Giờ đây, người dùng chỉ cần tải ứng dụng F@st Mobile để thực hiện các hướng dẫn mở tài khoản thanh toán.

Chị Tú Anh (quận 2, TP.HCM) vừa mở tài khoản thanh toán Techcombank háo hức: “Xưa mở tài khoản ngân hàng phải đến ngân hàng trực tiếp, giấy tờ các loại… giờ đã đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chỉ trong 5 phút là tôi có ngay tài khoản thanh toán Techcombank. Thẻ thanh toán được ngân hàng giao tận nhà, rất tiện ích”.

Trong chiến lược phát triển từ 2021 - 2025, Techcombank đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng để phát triển số hóa, hiện thực hóa tầm nhìn “chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”; trong đó có 1500 tỷ đồng dành cho đầu tư công nghệ và dữ liệu, để mang đến cho khách hàng những dịch vụ tiện ích, chuyên nghiệp nhất. Đại diện Techcombank đánh giá, việc mở tài khoản thanh toán dựa trên nền tảng số cũng là một trong những giải pháp thực tiễn cho khách hàng Techcombank, thúc đầy quá trình thanh toán không dùng tiền mặt và an toàn cho người dùng trong mùa dịch.

Ông Đặng Công Hoàn - Phó Giám đốc phụ trách Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank cho biết: “Chúng tôi nỗ lực mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trên nền tảng số. Mỗi giải pháp Techcombank đưa ra đều hướng tới sự thuận tiện và dễ tiếp cận cho khách hàng. Đặc biệt, ngân hàng muốn mang đến công cụ tài chính đắc lực để hỗ trợ và ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng trong mùa dịch”.

Ưu đãi hấp dẫn khi mở tài khoản/thẻ thanh toán Techcombank

Theo đó, khi tham gia mở tài khoản thanh toán, thẻ thanh toán Techcombank, khách hàng sẽ được nhận “combo” ưu đãi giúp tiết kiệm chi phí, gia tăng thêm giá trị cho mỗi giao dịch thanh toán.

Cụ thể, khách hàng được miễn phí chuyển khoản trong Techcombank và chuyển đến các ngân hàng ngoài hệ thống; đồng thời không giới hạn 1% tiền hoàn cho tất cả giao dịch chi tiêu qua thẻ thanh toán Techcombank. Không thêm điều kiện để được miễn phí chuyển khoản, không giới hạn hạn mức thanh toán, người dùng có thể nhận được nhiều tiền hoàn chỉ với thẻ thanh toán Techcombank.

Đặc biệt, chương trình ưu đãi sau khi mở thẻ/ tài khoản thanh toán Techcombank mang đến cho khách hàng 14 ngày trải nghiệm ưu đãi từ thẻ thanh toán Techcombank qua các quà tặng hấp dẫn như: nhận ngay 250 nghìn đồng; nhiều ưu đãi từ mua sắm đến ẩm thực, du lịch, giải trí…

Bên cạnh đó, hàng loạt các ứng dụng tiện ích trên tài khoản thanh toán trực tuyến của Techcombank sẽ là “trợ thủ” đắc lực cho người dùng trong mùa dịch. Bên cạnh mở tài khoản qnline, người dùng có thể thực hiện các giao dịch tại nhà như: gửi tiết kiệm online với lãi suất ưu đãi, thanh toán các dịch vụ điện nước, Internet...

Khách hàng có thể dễ dàng mở thẻ thanh toán Techcombank theo hướng dẫn tại: https://www.techcombank.com.vn/trang-chu

Doãn Phong