Để đảm bảo yếu tố mua sắm an tâm dành cho khách hàng, hệ thống TTTM Vincom toàn quốc đã kích hoạt 5 lớp bảo vệ an toàn cho khách hàng, đồng thời tại một số địa điểm, Vincom đưa vào thử nghiệm hệ thống Camera AI thông minh thế hệ mới nhất - giải pháp được phát triển bởi VinBigdata, hỗ trợ nhận diện khách hàng không đeo khẩu trang; đồng thời tự động đo lường lượng khách đạt số tối đa cho phép trong một khu vực theo thời gian thực để đảm bảo mật độ an toàn.