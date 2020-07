Tọa lạc trên dải đất vàng mặt biển Hạ Long, Mallorca - Sun Grand City Feria là “thiên đường” không dành cho số đông, khi chuẩn mực mới của sự giàu sang và gu thẩm mỹ của những chủ nhân thượng lưu được thiết lập.

Kiệt tác nơi “đất vàng biển bạc”

“Giới hạn và độc bản” - 2 thuật ngữ này từ lâu đã trở thành giá trị quan trọng được giới thượng lưu theo đuổi với mỗi món đồ, dịch vụ trải nghiệm. Trong đó không thể không nhắc tới chuẩn mực về nơi ở tại những biệt thự đắt giá, vốn không chỉ đòi hỏi tiện nghi, sang trọng mà còn phải có tính nghệ thuật và dấu ấn cá nhân để khẳng định vị thế của chủ sở hữu.

Nhìn nhận khao khát đó, tại Sun Grand City Feria - dự án đô thị ở có vị trí đắc địa bậc nhất thành phố di sản Hạ Long, chủ đầu tư Sun Group đã ưu ái kiến tạo những căn biệt thự có địa thế đặc biệt và diện tích rộng lớn vượt trội để dành riêng cho những khách hàng xứng tầm tại phân khu Mallorca.

Với Mallorca, vẫn là phong cách kiến trúc Địa Trung Hải đậm chất, vẫn những mái ngói đỏ Tây Ban Nha đặc trưng hay ô cửa xanh Santorini hút mắt, nhưng ôm trọn lấy toàn bộ phân khu này là bãi tắm Bãi Cháy xanh mát, là cung đường bao biển kỳ quan ấn tượng - giá trị mà hiếm dự án để ở lâu dài nào tại Hạ Long và toàn miền Bắc có được.

Khác với Calvia (đa phần là biệt thự tứ lập), phân khu Mallorca chủ yếu gồm 2 loại hình biệt thự đơn lập và song lập, diện tích từ 200 - 650m2. Với các căn biệt thự có diện tích xây dựng và diện tích đất lớn nhất dự án, chủ nhân biệt thự Mallorca có nhiều lựa chọn để sáng tạo bố trí cảnh quan, linh hoạt về công năng sử dụng ngay tại khuôn viên.

Là một trong những loại hình kiến trúc nhà ở được ưa chuộng bậc nhất khi có tới 3 đến 4 mặt thoáng, biệt thự song lập, đơn lập tại Mallorca có “đất” để phô diễn các giá trị thẩm mỹ cao. Không chỉ vậy, thừa hưởng vị trí “cận biển, kế hồ” hiếm có, thiết kế biệt thự bổ sung thế mạnh đón sáng, đón gió tự nhiên, tăng thêm sự thông thoáng cho không gian với chiều cao tầng lên tới 3,9m.

Nếu yêu thích mẫu thiết kế sân vườn thời thượng, gia chủ cũng có dư địa để sáng tạo không gian như ý, vừa thể hiện dấu ấn cá nhân vừa hài hòa về phong thủy và thuận tiện sinh hoạt cho nhiều thế hệ. Kết hợp cùng vị trí hướng biển hoặc hướng hồ, mỗi biệt thự tại Mallorca hoàn toàn xác lập giá trị riêng biệt về thẩm mỹ và đẳng cấp của chủ sở hữu.

Không quá khi nói rằng, Sun Grand City Feria đang là dự án biệt thự ở hiếm hoi đáp ứng được tiêu chuẩn cao về kiến trúc của ngôi nhà, vừa hội tụ đầy đủ dịch vụ và tiện ích đẳng cấp nhờ hệ sinh thái du lịch Bãi Cháy, đồng thời, sở hữu không gian sống gần gũi thiên nhiên, tận hưởng cảnh sắc kỳ vĩ bên Vịnh kỳ quan. Trong đó, Mallorca là phân khu hội tụ những giá trị tinh túy bậc nhất mà dự án mang lại.

Đầu tư đón đầu “khẩu vị” của tầng lớp tinh hoa

Báo cáo về người giàu thế giới của Hãng nghiên cứu đa quốc gia Wealth-X cho biết, Việt Nam nằm trong top 10 nền kinh tế sẽ có tốc độ tăng trưởng người giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2018 - 2023, với tỷ lệ 10,1% mỗi năm. Còn tại Việt Nam, Quảng Ninh là một trong các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế (tăng trung bình gần 11% giai đoạn 2016-2019) và thu nhập bình quân đầu người (đạt khoảng 6.135 USD năm 2019) vào hạng cao nhất cả nước. Năm 2020, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người ước đạt 6.500 USD.

Với những con số biết nói kể trên, cùng với sự đổ bộ của những chuyên gia nước ngoài, nhân sự quản lý cấp cao theo sau các dự án khu công nghiệp tầm cỡ tại tỉnh này, nhu cầu về một đô thị sống đẳng cấp ở Hạ Long - thành phố thủ phủ Quảng Ninh được xem là tất yếu.

Trong xu hướng được dự báo đó, Sun Grand City Feria với cảm hứng kiến trúc Tây Ban Nha - Địa Trung Hải đậm chất bao gồm 2 phân khu Calvia và Mallorca đang đi đầu thị trường với sản phẩm biệt thự để ở chất lượng, đặc biệt là dòng biệt thự song lập, đơn lập diện tích lớn tại phân khu Mallorca .

Nói về Mallorca - “vùng đất ánh dương” quanh năm tỏa sáng giữa Địa Trung Hải, người Tây Ban Nha ví von rằng, khi cả châu Âu bắt đầu vươn mình đón những đợt lạnh đầu tiên thì nắng vàng vẫn óng ánh bên bờ ốc đảo xinh đẹp này.

Cũng chính từ nguồn cảm hứng của đó, phân khu Mallorca - Sun Grand City Feria được kiến tạo bên bờ biển dài thơ mộng và đẹp nhất miền Bắc, tựa như một miền đất ánh dương mới rực rỡ nơi thành phố di sản, là biểu trưng cho một cuộc sống nghỉ dưỡng, đủ đầy, ngập tràn sức sống.

Mallorca - Sun Grand City Feria sẽ đi tìm những công dân tinh hoa trong mùa hè này. Sau khi 90% phân khu Calvia đã tìm được chủ nhân, việc chủ đầu tư ra mắt các sản phẩm tiếp theo tại Mallorca sẽ mang đến cơ hội đầu tư sáng giá với dòng bất động sản quý giá hiếm hoi còn sót lại ở mặt biển Hạ Long, kề bên kỳ quan thế giới.

Như câu nói nổi tiếng “Your network is your net worth” tức “Mạng lưới của bạn chính là giá trị thực của bạn”, Sun Grand City Feria được dự báo sẽ trở thành nơi hội tụ giới doanh nhân, nhà kinh doanh thành đạt cùng tầng lớp thượng lưu miền Bắc về đây tận hưởng cuộc sống an cư như nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm.

Hiện nay, khi mua biệt thự Sun Grand City Feria khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng cho khoản vay lên tới 70% giá bán biệt thự. Hotline: 093 520 5858 Website: sungrandcityferia.com.vn

Doãn Phong