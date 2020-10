Ngày 15/10/2020, tại TP.HCM, Tập đoàn Masan (Masan Group) đã được vinh danh tại Lễ công bố 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Tạp chí Forbes tổ chức. Đây là năm thứ tám liên tiếp Masan Group có mặt trong bảng xếp hạng này.

Cuộc bình chọn được Forbes Việt Nam thực hiện dựa trên kết quả 3 vòng sàng lọc khắt khe với các doanh nghiệp. Vòng sơ loại chọn ra các công ty có tình hình kinh doanh tốt, niêm yết ổn định trên sàn HOSE và HNX, quy mô giá trị vốn hóa và doanh thu trên 500 tỷ đồng. Ở vòng tiếp theo, các công ty được chấm điểm theo các tiêu chí về tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE), lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) hay các tiêu chí đo lường hoạt động, rủi ro riêng của nhóm ngân hàng như thu nhập lãi thuần/tài sản sinh lãi (NIM), tỷ lệ nợ xấu (NPL)…và tăng trưởng EPS giai đoạn 2015 - 2019.

Năm nay, Forbes Việt Nam ghi nhận những kỷ lục mới khi tổng lợi nhuận sau thuế của các công ty lọt vào danh sách đạt 138.705 tỷ đồng, tăng 8,7% so với danh sách công bố năm 2019, cao nhất từ trước tới nay. Sự phát triển vượt bậc của khối kinh tế tư nhân tiếp tục được ghi nhận.

Đại diện Tập đoàn Masan nhận giải Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Năm 2019 đã ghi nhận nhiều thành tựu vượt trội của Tập đoàn Masan: đạt doanh thu thuần 37.354 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của công ty trong hoạt động kinh doanh chính năm 2019 đạt 3.907 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2018.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất của Masan Group đạt 35.404 tỷ đồng, tăng 103,3% so với nửa đầu năm 2019. Riêng quý II/2020, doanh thu thuần Masan Group tăng trưởng 92%. Doanh thu tăng mạnh chủ yếu nhờ mức tăng trưởng hai chữ số tại The CrownX - Công ty hợp nhất nắm giữ phần vốn góp tại Vin Commerce và Masan Consumer Holdings. The CrownX đạt doanh thu 12.592 tỷ đồng trong quý II/2020 và 25.848 tỷ đồng vào nửa đầu năm 2020, tỉ lệ tăng trưởng lần lượt là 20,5% và 26,8%.

Masan Group vinh dự có mặt trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2020 theo bình chọn của Forbes Việt Nam

Mảng kinh doanh thịt của Masan MEATLife (UPCoM: MML) tiếp tục mở rộng quy mô và cải thiện hiệu quả vận hành. Doanh thu từ thịt của MML đạt 1.055 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2020 với đà tăng trưởng 32,7% trong quý II/2020 so với quý I/2020.

Tháng 10/2020, MML đã công bố hai bước tiến chiến lược trong hành trình mang đến các sản phẩm thịt tươi ngon, dinh dưỡng cho gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam, góp phần xác lập tiêu chuẩn mới trong ngành thịt: Khánh thành Tổ hợp chế biến thịt MEATDeli Sài Gòn trị giá 1.800 tỷ đồng tại Long An và mở rộng hoạt động sang thị trường thịt gia cầm thông qua việc rót vốn 613 tỷ đồng để sở hữu 51% Công ty 3F Việt - một trong những doanh nghiệp nội địa có nền tảng sản xuất thịt gia cầm hàng đầu.

Chuỗi bán lẻ VinMart, VinMart+ của Masan

Đối với Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), việc hoàn tất sáp nhập mảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck vào tháng 6 giúp mang đến tăng trưởng bền vững trong dài hạn, giảm biến động thu nhập, đồng thời mở rộng quy mô thị trường đầu ra tăng 3,5 lần, từ 1,3 tỷ USD lên 4,6 tỷ USD.

Từ đầu tháng 10 tới nay, Masan (MSN) là một trong những cổ phiếu thu hút dòng tiền hàng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết thúc phiên giao dịch 15/10, thị giá MSN đạt 81.100 đồng/cp, tương ứng vốn hóa thị trường hơn 95.000 tỷ đồng.

Vĩnh Phú